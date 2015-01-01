Какие имена с сильной энергетикой: Как следует называть слабенького малыша

NewportBaptistChurchNC/ PixabayЧеловека с врожденной мощной энергетикой сразу видно: он привлекает взгляды, к нему инстинктивно тянутся дети. Для повышения уровня слабой энергетики разработаны медитации, дыхательная гимнастика, специальные упражнения. Кроме того, если есть предположения, что ребенок родился слабым, может помочь правильно подобранное сильное имя. Оно поможет использовать скрытый потенциал, придаст уверенности в себе. В полной мере возможности имени раскроются, когда оно выбрано в соответствии с датой рождения, по церковному календарю, тогда у ребенка появляется дополнительная защита от ангела-хранителя.Какими общими чертами наделяют людей имена с сильной энергетикой:крепкое здоровье, отсутствие хронических болезней;хорошее настроение, позитивный взгляд на мир;лидерские качества;решительность, уверенность в себе;целенаправленность, настойчивость;общительность, доброжелательность.В сильных именах преобладают твердые согласные, придающие слову твердость, жесткость, устойчивость.Мужские имена с сильной энергетикойТаким сильным именам как Александр, Виктор, Владимир посвящено много статей, мы расскажем о некоторых других энергетически мощных именах.Остап – энергетически сильное имя с греческими корнями. Как правило, это очень обаятельный, харизматичный, привлекательный мужчина. С детства проявляет качества лидера: умеет организовать сверстников, объединить их общими интересами, увлечениями. Постоянно генерирует новые идеи и планы, часто необычные и экстравагантные. В нем ощущается уверенность, самостоятельность, целеустремленность. Он находится в постоянном движении, его энергии с лихвой хватило бы на нескольких человек. Остап немного циничен, безразличен к мнению окружающих. Азартен, но умеет во время остановиться.Остап наделен сильным, многогранным характером, обладает бурным воображением, развитой интуицией, замечательным чувством юмора. Эти качества обеспечивают ему успех не только в карьере, но и в личной жизни. Любит путешествовать, легко сходится с людьми.Ростислав – славянское имя с мощной энергетикой. Это жизнелюбивый, остроумный, щедрый человек. Обладает уникальным качеством: умеет быть счастливым практически в любых жизненных обстоятельствах. Он активный, динамичный мужчина, не идет по общей колее, а ищет собственный, нешаблонный путь в жизни. Ростислав очень отзывчив к чужому горю и страданиям: всегда старается помочь, особенно пожилым людям. Ему свойственна сердечная теплота, приветливость по отношению к окружающим.Мужчина с этим именем обладает сильной волей, необычайно деятельный, его мысли устремлены в будущее. В работе любит применять новшества, стремится во всем убедиться на личном опыте. Наблюдательный, умеет анализировать и делать выводы. Брак Ростислава будет удачным с такой же активной девушкой, разделяющей его интересы. Но иногда он в любви действует импульсивно, женится, поддавшись порыву. Тогда возможен повторный брак.Всеволод– энергичное, яркое имя, удачно сочетающее мужество, самостоятельность, уверенность и дипломатичность. Мужчина с таким именем производит впечатление на окружающих спокойной силой, выносливостью, терпением, умением отстоять свою правоту. Всеволод трудолюбив, надежен в работе, пунктуален. Отдает предпочтение интеллектуальному труду, научной деятельности, умеет неординарно мыслить. Не любит халатности, никогда не прощает предательство, непорядочность. Постоянно борется с несправедливостью.Энергия Всеволода не агрессивна, но тверда, придает ему уравновешенность, оптимизм, спокойствие. Он не стремится подчинить окружающих своей воле, они сами признают его превосходство. В отношениях с женщинами проявляет галантность, покоряет романтическими поступками. Семья для него – наибольшая жизненная ценность.fancycrave1/ PixabayЖенские имена с сильной энергетикойМаргарита – имя с сильной, резкой энергетикой, наделяет владелицу твердым, прямолинейным характером, чувством собственного достоинства. С детства она подвижна, активна, стремится к лидерству. Бурно проявляет эмоции, не умеет сдерживаться. С возрастом понимает, что нужно научиться терпению, быть более женственной, тактичной, мягкой. Маргарита с успехом овладевает этой наукой, но иногда бурный темперамент все-таки прорывается из-под маски настоящей леди.Маргарита не любит однообразную, монотонную работу – ее привлекают творческие профессии, дающие возможность самовыражения. В брак вступает рано, и необдуманно, поэтому он, как правило, распадается. Второй раз кандидата выбирает более тщательно. В семейной жизни стремится к лидерству, поэтому ей нужен супруг покладистый, не амбициозный.Дарья – звонкое, жизнерадостное имя, несущее в себе поистине огненную энергию. Дарья растет сообразительной, храброй, настойчивой, эмоциональной девочкой. Рано проявляет независимость, редко обращается к окружающим за помощью, самостоятельно принимает решения. Она энергичная, активная, не любит оглядываться на прошлое, всегда готова начать жизнь с новой страницы. Умеет приспособиться к любой ситуации, найти в ней положительные моменты. Обладает цепкой памятью, быстрой реакцией.Мужские черты характера Дарьи сглаживаются ее обаянием, склонностью к кокетству. В молодости окружена поклонниками, но в брак вступает не слишком быстро – она должна проникнуться полным доверием к избраннику, разобраться в чувствах. С мужем соперничает за право возглавить семью, но знает, когда нужно пойти на компромисс.Тамара – сильное имя, сочетающее твердый характер и потрясающую женственность. Девушка с этим именем – яркая, творчески одаренная личность. Она заботлива, эмоциональна, наделена живым воображением. В ней заложена глубокая чувственность, способность к сопереживанию. Но при этом она властная, решительная, непреклонная женщина. В жизни Тамара привыкла полагаться только на себя, не ждет помощи от окружающих.Исключительная честность и прямолинейность часто осложняют ее отношения с мужчинами: она ждет от них такой же порядочности и правдивости. Не прощает лжи и предательства. Тамара умело руководит семьей, не афишируя свое лидерство. Она заботливая мать и преданная жена.У каких имен слабая энергетика: Как не следует называть мальчиков и девочекРодители, сами того не зная, выбирают малышу неподходящее имя, в результате ребенок растет капризным, болезненным, нервным, особенно если у него есть к этому врожденные склонности. Читать далееЕкатерина Петухова, специалист в области антропонимики

Источник: www.allwomens.ru/zen