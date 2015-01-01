Сильная молитва о возвращении любимого мужчины

Просить Высшие Силы свести вас с возлюбленным можно только тогда, когда ваши отношения строились на светлых и чистых эмоциях. Если при вашем воссоединении пострадали другие люди (например, брошенные супруги или дети), уповать на милость святым покровителей бессмысленно.Молитва Матроне Московской о возобновлении отношенийСвятая Матрона помогла и продолжает помогать всем страждущим. К ней можно обращаться по разным вопросам, ведь она читается одной из самых сильных покровительниц христиан. Многие верующие просят ее разрешить семейные проблемы и вразумить близких людей. Молитесь Матроне каждый день у ее святого лика и смиренно верьте в силу святой заступницы:«Прошу Тебя, дорогая Матушка Матрона, помолись о возвращении ко мне рабе Божьей (имя) раба Божьего (имя). Пусть сердце его и душа его отчистится от дурных помыслов. Пусть сердце его станет добрее и захочет жить он в мире со мной. Пусть душа его тянется ко мне и скучает по мне и тому, что было у нас, чтоб жить в мире и согласии. Пусть поверит, что я люблю его, и что будет ему хорошо. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь».Молитва Гурию, Самону и Авиву о возвращении былых чувствВеликомученики Гурий, Самон и Авив считаются в православии покровителями брака. Если в вашей семейной жизни произошел раскол, просите помощи у этих святых. Они помогают также в тех случаях, когда мужчина немотивированно жесток к своей супруге. Молитва улучшает обстановку в семье и гармонизирует отношения между мужем и женой.«О, преславнии мученицы Гурие, Самоне и Авиве! К вам, яко скорым помощникам и теплым молитвенникам, мы, немощнии и недостойнии, прибегаем, усердно моляще: не презрите ны, во многая беззакония впадшия и по вся дни и часы согрешающия; наставите на путь правый заблудшия, исцелите страждущия и скорбяшия; соблюдите ны в непорочнем и целомудреннем житии; и якоже древле, тако и ныне покровители супружеств пребудите, в любве и единомыслии сия утверждающе и от всех злых и бедственных обстояний избавляюще. Защитите, о многомощныя исповедницы, вся православныя христианы от напастей, злых человек и козней демонских; оградите я от нечаянныя смерти, умоляюще Всеблагаго Господа, да великия и богатыя милости нам, смиренным рабом Своим, пробавит. Несмы бо достойни нечистыми устами призывати великолепое имя Создателя нашего, аще не вы, святии мученицы, за ны ходатаи будете; сего ради к вам прибегаем и предстательства вашего пред Господем о нас просим. Такожде избавите нас от глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, смертоносныя язвы и всякаго душепагубнаго обстояния. Ей, страстотерпцы Христовы, устройте нам молитвами вашими вся благая и полезная, да благочестно житие временное прешедше и кончину непостыдну стяжавше, удостоимся теплым заступлением вашим со всеми святыми одесную Правосуднаго Бога Судии стати, и Того непрестанно славити со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь».Молитва Пресвятой Богородице о воссоединении с любимым человекомБогоматерь покровительствует всем без исключения христианам, чаще всего обращаются к ней именно женщины, уповающие на милость великой заступницы. Искренняя просьба всегда будет услышана и принята во внимание. Помочь Пресвятая Богородица может даже в самых сложных случаях. Если вы совсем отчаялись, помолитесь перед ее образом о воссоединении с возлюбленным.«Матерь Божия, Пресвятая Богородица и Святые Угодники, Вы — единственная надежда моя, обращаюсь о любимом своем (имя), чтобы защитить от искушения и вернуть ко мне, рабе Божьей (имя). Возношу мольбу к Вам, чтобы воссоединить нас в единое целое перед Господом и людьми. Аминь».Игуменья София (Розанова)

Источник: www.allwomens.ru/zen