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Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова пойдёт по стопам Бузовой

Andre
Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова пойдёт по стопам Бузовой
Когда в процессе развода с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов говорил о том, что его не устраивает публичность жены, он, похоже, лукавил. Благодаря экс-супруге имя футболиста «Локомотива» регулярно мелькает в звёздных новостях. А у его нынешней жены Анастасии Костенко в сотни раз возросло количество подписчиков в Instagram: теперь красавица из Сальска регулярно пополняет семейный бюджет, размещая в блоге рекламные посты.

instagram.com/kostenko.94

Конечно, Анастасии Костенко ещё очень далеко до своей предшественницы, но уже сейчас её посты в инстаграме набирают по несколько десятков тысяч «лайков».

Сегодня Анастасия опубликовала пост, в котором подробно сообщила подписчикам последние новости об успехах пятимесячной дочери.

Анастасия Костенко невольно напомнила поклонникам об Ольге Бузовой

Маленькая Милана любит улыбаться, переворачивается и пытается ползти. А ещё малышка перестала агукать и начала… петь! Анастасия Костенко отметила, что малышке есть в кого стать певицей:

instagram.com/kostenko.94

Фолловеры Инстаграма Анастасии Костенко тут же восприняли известие о вокальных талантах дочери Тарасова как прямое указание на Бузову. И хотя Настя тут же в обсуждениях поспешила уточнить, что прекрасно поёт Дмитрий Тарасов, а сама Настя окончила музыкальную школу по классу вокала, хора и хореографии, подписчики продолжали веселиться в комментариях. Пользователи сети не могли не вспомнить об Ольге Бузовой, ведь бывшая жена Тарасова сегодня уверенно штурмует музыкальный Олимп.

Анастасия поспешила удалить комментарии, в которых речь идёт о бывшей жене футболиста, однако кое-что удалось сохранить:

instagram.com/kostenko.94

Похоже, тень Ольги Бузовой ещё долгое время будет преследовать новую семью Дмитрия Тарасова…😉

Фото маленькой дочери Анастасии Стоцкой вновь зародило подозрения в отцовстве Филиппа Киркорова

То ли природа сыграла такую шутку, то ли действительно муж Анастасии похож на Филиппа Бедросовича, но интернет-сообщество долгое время оставалось уверенным в том, что именно последний является родным отцом сына Стоцкой. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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