Как сделать крупные вечерние локоны быстро и просто, а выглядеть они будут дорого и трудозатратно

Роскошные локоны в домашних условиях получить легко. Для этого понадобится плойка на 1,5 дюйма и несколько зажимов. Прическа будет выглядеть так, будто на завивку потрачены масса времени и денег.Особенности укладкиВолосы необходимо разделить на 4-6 равных частей, а после каждую прядку накрутить на плойку с большой насадкой. Всего за 10 минут можно добиться эффектной вечерней прически, с которой можно пойти на корпоратив, модную вечеринку или романтическое свидание.Укладка подходит для волос любой длины, но более эффектный результат заметен на длинных локанах. При желании недостающую длину можно получить при помощи популярных накладных прядей на клипсах.Как накрутить волосы?Для начала не забудьте сбрызнуть пряди термозащитным спреем, так как будем использовать плойку. Необходимо расчесать волосы и выделить пробор посередине. Затем визуально разделите волосы на 4-6 равных частей при помощи гребешка, а полученные прядки зафиксируйте при помощи зажимов.Возьмите плойку нужной толщины. В зависимости от типа (конусная, круглая) и диаметра щипцов будет отличаться тип завивки. Самыми популярными считаются плойки с диаметром 25, 32 и 38мм для создания объемных волн в домашних условиях.Накрутите каждую полученную прядку на плойку по направлению от лица, придерживая плойку насадкой вниз. После наклоните голову вперед, чтобы немного распушить волосы у корней при помощи пальцев. При желании можно распылить на прическу лак для волос средней фиксации со всех сторон.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen