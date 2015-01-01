Мужчины по знаку зодиака, которые разбогатеют в 2019 году

geralt/ PixabayСледующий год может стать переломным для некоторых знаков зодиака. Под покровительством жизнерадостной Свиньи у этих мужчин наконец-то появится шанс реализовать свой потенциал, что неизменно влечет за собой приток больших денег. О том, кому именно повезет разбогатеть в 2019, более подробно далее.Счастье на головуСвалится на мужчин-Раков весьма неожиданно. Эти трудолюбивые и консервативные ребята редко ожидают чудес, скорее, имеют привычку откладывать на "черный день". Однако хозяйка года Свинья умеет вознаграждать самых благородных и решительных. Ей импонирует хозяйственность Раков, их преданность семье, твердость принципов. Поэтому и форму успеха она выберет для мужчин соответствующую: не какой-то то там случайный выигрыш в лотерею, а заслуженное повышение на службе с ощутимым увеличением оклада. Новая должность позволит Ракам осуществить запланированные инвестиции, и тем самым сделать вклад в счастливое будущее. Важно воспользоваться своим шансом, не отказываться от ответственности. Жесткость и проницательность знака обусловит успех на новом месте.Математический расчетНесмотря на то, что богатство редко приходит по плану - Девы в этом случае являются заметным исключением. Эти мужчины превосходно знают теорию вероятности, умеют просчитывать свои шанс на успех. Поэтому удивляться благосклонности хозяйки года Свиньи они вряд ли будут. Однако чувство радости от этого меньше не станет, поскольку сумма "бонуса" превзойдет все их ожидания. В 2019 Свинья по достоинству оценит практичность и добросовестность знака. Наиболее трудолюбивые и честные получат фантастическую прибыль. Бизнес начнет приносить сумасшедший доход, а работа по найму превратится в любимое хобби. А когда дело нравится мужчине, то и материальный успех к нему приходит. Это аксиома Вселенной, космический закон воздаяния. Способность Дев погружаться с головой в работу, разбираться в самых сложных нюансах и деталях - все это также сыграет на руку представителям знака.Тайными тропамиИз всех земных знаков Козероги самые настойчивые и целеустремленные. Эти мужчины способны терпеть серьезные ограничения, чтобы добиться своих целей. Они отличаются надежностью и верностью, искренностью в отношениях. Эти мужские качества чрезвычайно импонируют хозяйке года - Свинье. Она с удовольствием вознаградит благородных рыцарей зодиака, предоставит им возможность успешно закончить свои проекты. Белая полоса в жизни Козерогов будет выглядеть как добротный немецкий автобан: все условия договоров выполняются, инвестиции окупаются, и партнеры ведут себя достойно. Настоящее мужское взаимопонимание в бизнесе. Однако та же Свинья предостерегает Козерогов от разглашения своих планов. Мужчины должны скрывать свои устремления даже от близких друзей. Завистники могут бросить тень на успех представителей знака, захотеть "приобщиться". Однако ничего хорошего такие прихлебатели Козерогам не принесут. Чтобы сохранить свое заслуженное богатство, ребятам нужно избегать жадных людей.Протеже ЮпитераРечь идет, конечно, про Стрельцов. Планета счастья и удачи будет благоволить ребятам весь последующий год. Это лучший период для мужчин, чтобы заявить о себе во весь голос. Ребята смогут реализовать свои самые невероятные идеи, завоевать самых неприступных женщин, побывать в неизведанных уголках Земли. Однако любая экспансия Стрельцов нуждается в серьезной денежной подпитке. И этим вопросом займется благодушная Свинья. Хозяйка года по достоинству оценит оптимизм и жизнерадостность огненного знака, предоставит ему полный карт-бланш. Это может произойти в виде известия о неожиданном наследстве, в форме лотерейного выигрыша, щедрого подарка друзей. Вне зависимости от путей получения богатства, Стрельцы распорядятся им с размахом. Об их взлете узнает все окружение. Близкие будут в восторге от удачи мужчины, женщины захотят от них детей. Для Стрельцов самое главное в этот период - не задрать свой нос слишком высоко. Белая полоса не является вечной, а потому уважение к людям и деньгам должно быть на первом месте.Кто из женщин по знаку зодиака разбогатеет в 2019 годуЖенщинам всегда сложнее добиваться богатства. Проявление таких "мужских" качеств, как жесткость и настойчивость - редко приветствуются обществом. Однако в 2019-м некоторые дамы смогут разбогатеть совершенно другим способом.Читать далееАстролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen