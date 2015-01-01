«Что за костюм пожарника»: наряд Елены Темниковой раскритиковали фанаты Полины Гагариной

До Нового года осталось всего несколько недель, а значит наступила пора всевозможных итоговых концертов и премий. Знаменитости курсируют между главными сценическими площадками страны и телестудиями, где полным ходом снимаются праздничные программы. Сегодня в Кремлёвском дворце собрались популярные исполнители на вручение Национальной музыкальной премии.instagram.com/apollonov_agВ инстаграмах звёздных гостей мелькают фотографии любимых артистов.Наряды Лены Темниковой и Полины Гагариной смутили интернет-пользователейНесмотря на довольно продуктивный в музыкальном плане год, ни Полина Гагарина, ни Елена Темникова не получили заветных наград. Полина сообщила об этом у себя в блоге:Мы не получили певиц года, но «потрещали» от души!В новом посте Гагарина разместила совместные с приятельницей фотографии, сделанные в коридоре Кремлёвского дворца.instagram.com/gagara1987Поклонники считают, что певицы несправедливо остались без премии. В то же время некоторых подписчиков удивили наряды артисток.instagram.com/gagara1987Так, красное шёлковое платье Полины Гагариной некоторым напомнило ночную сорочку, а модное пальто Темниковой и вовсе вызвало ассоциации с пожарной службой:juliosh что за костюм пожарника у Темниковой )))))))))) raccoon_eva_kurkino А что горело? Зачем пожарНАЯ? aleksandrano2544 Леночке нужно подумать о смене стилиста……ну и наряд как плащ пожарника(((( aleksandr_telo Кто этот пожарник!???))) kuzlen69 Темникова плащ у пожарных «свиснула»? na10_din А что можно было так? )) Это платье оказывается… Я в таком платишке)) сплю, ночнушка такая, правда короче чуть)) Вот блин, мода «Неужели в России нет молодых и красивых женщин»: на Леру Кудрявцеву ополчились хейтерыЗрители уже давно привыкли к тандему ведущих Кудрявцева-Лазарев. Когда несколько лет назад пара сообщила о своём расставании, для многих это стало неожиданностью. Тем не менее спустя какое-то время руководство популярных развлекательных программ вернуло яркий творческий союз на сцену. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen