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«Что за костюм пожарника»: наряд Елены Темниковой раскритиковали фанаты Полины Гагариной

Andre
«Что за костюм пожарника»: наряд Елены Темниковой раскритиковали фанаты Полины Гагариной
До Нового года осталось всего несколько недель, а значит наступила пора всевозможных итоговых концертов и премий. Знаменитости курсируют между главными сценическими площадками страны и телестудиями, где полным ходом снимаются праздничные программы. Сегодня в Кремлёвском дворце собрались популярные исполнители на вручение Национальной музыкальной премии. 

instagram.com/apollonov_ag

В инстаграмах звёздных гостей мелькают фотографии любимых артистов.

Наряды Лены Темниковой и Полины Гагариной смутили интернет-пользователей

Несмотря на довольно продуктивный в музыкальном плане год, ни Полина Гагарина, ни Елена Темникова не получили заветных наград. Полина сообщила об этом у себя в блоге:

Мы не получили певиц года, но «потрещали» от души!

В новом посте Гагарина разместила совместные с приятельницей фотографии, сделанные в коридоре Кремлёвского дворца.

instagram.com/gagara1987

Поклонники считают, что певицы несправедливо остались без премии. В то же время некоторых подписчиков удивили наряды артисток.

instagram.com/gagara1987

Так, красное шёлковое платье Полины Гагариной некоторым напомнило ночную сорочку, а модное пальто Темниковой и вовсе вызвало ассоциации с пожарной службой:

juliosh что за костюм пожарника у Темниковой )))))))))) raccoon_eva_kurkino А что горело? Зачем пожарНАЯ? aleksandrano2544 Леночке нужно подумать о смене стилиста……ну и наряд как плащ пожарника(((( aleksandr_telo Кто этот пожарник!???))) kuzlen69 Темникова плащ у пожарных «свиснула»? na10_din А что можно было так? )) Это платье оказывается… Я в таком платишке)) сплю, ночнушка такая, правда короче чуть)) Вот блин, мода 

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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