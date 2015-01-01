Как растущая Луна повлияет на знаки зодиака: Гороскоп на неделю 10-16 декабря

jessi/ FlickrСовсем скоро наступит благоприятное время для активных действий. К середине декабря обещает стабилизироваться деловая сфера. Финансовые вопросы будут решаться без видимых затруднений, конфликты с партнерами сойдут на нет. Всем знакам зодиака следует максимально использовать удачный период. Растущая Луна будет способствовать продуктивной работе. Рассмотрим особенности предстоящей недели для каждого представителя зодиака в отдельности.ОвенИдеальный этап для честолюбивых Овнов. Напряженные стояния Марса остались где-то в прошлом, а Меркурий вернулся в знак дружественного Стрельца. Способность представителей знака смотреть далеко вперед гарантирует им лидерские позиции в любых вопросах. Овны смогут добиться с минимальными усилиями. Энергетика знака будет столь велика, что любимому партнеру останется лишь восхищенно любоваться человеком.ТелецУ одиноких Тельцов есть все шансы обзавестись надежным партнером. Венера в Скорпионе будет образовывать гармоничные аспекты с планетами в Козероге. Это первый признак удачного слияния. Многое на предстоящей неделе будут решать именно связи, коммуникации. Важно не упустить благоприятный момент за бытовой рутиной.БлизнецыБлизнецам звезды рекомендуют не мешкать. Несмотря на повышенную возбудимость знака в период с 10 по 16 декабря, ребятам следует действовать решительно и даже самоуверенно. Меркурий в Стрельце не терпит слабоволия и отказа от благоприятных возможностей. Любые ссоры с коллегами будут оправданы лишь достижением высокой цели.РакВ период растущей Луны Раки пожинают плоды своих прошлых трудов. Их радуют дети, угощают коньяком бывшие коллеги, звонят и навещают родственники. Финансовые потоки на предстоящей неделе будут тесно связаны с близкими. Однако совершать инвестиции в этот период Ракам не рекомендуется. Это время больше подходит для агрессивных и самоуверенных знаков зодиака. А подобное поведение всегда дезориентирует консервативных и осмотрительных ребят.ЛевВ декабре подводится итог всей годовой деятельности Львов. Следует уделить повышенное внимание всем совершаемым действиям. Никакой горячности и сумасбродства. Все рывки и телодвижения должны быть выверенными, образцовыми. Львы смогут добиться цели, если правильно спрогнозируют развитие событий. Отвлекаться в этот момент на семейные разборки явно не стоит. Акцент - исключительно на финансовой сфере.ДеваПривычка анализировать и методично раскладывать все по полочкам сейчас не помощник. От Дев требуется жесткий самоконтроль и отчаянная смелость. Ребята могут кардинально изменить свою жизнь, если примут заманчивое предложение. Не стоит долго тянуть с ответом. Благоприятное стояние Меркурия не вечно. Интуиция должна сработать четко.ВесыВесам следует уделить внимание своей аккуратности. В рассматриваемый период важно тщательно проверять любую информацию. При работе с деньгами и серьезными документами - это особенно актуально. Подобное предостережение астрологи делают по той простой причине, что Венера в Скорпионе образует благоприятные аспекты с планетами в Козероге. То есть, любовные эмоции могут запросто захлестнуть ребят, и не позволить спокойно работать. Нужно во всем знать меру.СкорпионПрекрасный этап для всемогущих Скорпионов. Ребята получат возможность существенно увеличить свой денежный капитал. Для этого представителям знака понадобится их умение налаживать продуктивные связи, загодя обходить острые углы. Несколько дестабилизировать эмоциональное состояние может встреча с бывшими возлюбленными. Важно заранее определить свою позицию, и не позволить обмануть себя снова.Agnes Scholiers/ FlickrСтрелецУ Стрельцов будет много предпраздничной суеты. До Нового года еще несколько недель, а ребята уже мысленно находятся в другом месте. Чтобы доставить удовольствие себе и родным, важно найти хорошее предложение туристического агентства. О деньгах беспокоиться не следует, поскольку в период Растущей Луны и нахождения Меркурия в родном знаке - они польются нескончаемым потоком.КозерогУ Козерогов есть все возможности занять место руководителя фирмы. Ребята наконец-то почувствуют поддержку коллег, осознают собственную значимость. Также этот период благоприятен для открытия перспективного бизнеса. Надежные партнеры и удачное расположение Меркурия и Марса - все будет на вашей стороне. Козероги должны лишь контролировать свой язык, чтобы не испортить репутацию. А то мало ли...ВодолейВ период Растущей Луны многие Водолеи задумаются о смене работы, места жительства. Ребятам порядком надоела рутина монотонных будней. Некоторое осложнение финансовые дел компенсируется новыми возможностями на любовном фронте. Возможно, Водолеям стоит с головой окунуться в любовь и на время забыть о деловых вопросах.РыбыУ Рыб будет достаточно времени, чтобы разобраться с делами. Долгосрочные проекты наконец-то выйдут на финишную прямую, а текучка перестанет беспокоить представителей знака. В рассматриваемый период Рыбам предстоит много общения, рабочих поездок. Не стоит тянуть за собой любовь, поскольку стояние Марса в родном знаке, в первую очередь, благоприятно для финансовых дел.

Источник: www.allwomens.ru/zen