Вред курения для здоровья женщин
До недавнего времени женщины с сигаретой вызывали неодобрение. Сегодня ситуация изменилась. Многие женщины и девушки, не задумываясь о своем здоровье, будущем потомстве, возвели это пагубное пристрастие в ранг норма. Курильщицы не могут объективно оценить вред, который наносится никотином. Особенно это касается женщин, которые готовятся стать мамой. Бросайте курить, если хотите родить здорового ребенка. У курильщиц, как правило, дети рождаются с патологиями, маленьким весом. Организм ребенка отравлен никотином и не способен сопротивляться болезням. Количество мертворожденных младенцев находится в прямой зависимости от табакокурения. Многие болезни развиваются у детей в более позднем возрасте. Для решения этой проблемы можно пройти кодирование от табакокурения по Довженко.
Среди курильщиц распространены заболевания сердца и сосудов. Появляется одышка, так как не хватает кислорода. Нагрузки на сердце возрастают.
Риск появления инсульта и инфаркта возрастает многократно, так как кровь становится вязкой, возникают тромбы. Сужение артерий приводит к появлению ишемической болезни сердца, связанной с недостаточностью поступающего в организм, кислорода.
Никотин является причиной раздражения желудка. Сигаретный дым, попадая в рот, раздражает слизистую оболочку глотки, пищевода.
Печень перестает справляться со своей функцией обезвреживания и очищения и перестает нормально функционировать.
Усиленное курение приводит к быстрой утомляемости организма, бессоннице, головной боли. Курение ускоряет процесс увядания кожи, появляются морщины. Цвет лица тускнеет. Преждевременная менопауза свидетельствует о раннем старении организма и исключает способность к деторождению.
Никотин оказывает отрицательное влияние на центральную нервную систему. Выкуренная сигарета не снимает нервного напряжения, как думают многие. Курение связано с привычкой. Раздражение пытайтесь снимать чтением любимой книги, просмотром фильма, занятием по душе, но не курением.Некоторые женщины ошибочно полагают, что табачный дым обеспечит им идеальную фигуру. Употребление пищи заменяют выкуренной сигаретой. Никотин действительно на некоторое время притупляет чувство голода, но это не значит, что отказ от курения приводит к избыточному весу. Правильно организованное питание, употребление овощей и фруктов, помогут сохранить фигуру и без пагубного пристрастия.
Отказаться от курения тяжело и многие не могут самостоятельно справиться. Но если речь идет о здоровье, качестве жизни, то следует задуматься и приложить все усилия для искоренения вредной привычки.