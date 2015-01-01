В какой день (недели и года) супруги чаще всего изменяют: с позиций астрологии, нумерологии и Луны

Purple_confetti/ PixabayЧто толкает людей на измену? На этот вопрос не существует однозначного ответа. Кто-то всю жизнь ищет новые ощущения, а кто-то просто оказался слабее внешних обстоятельств. Конечно, такой неблаговидный поступок в любом случае не заслуживает оправдания. Однако если рассмотреть поведение неверных супругов с точки зрения эзотерических знаний, можно проследить некоторые закономерности. Например, существуют дни, в которые вероятность адюльтера повышается в несколько раз.С позиции астрологииАнализируя недельный ритм, несложно выделить дни, в которые чаще всего происходят измены:СредаУправителем среды является Меркурий. Именно его влияние ощущается нами сильнее всего в этот период. Планетарные энергии способствуют коммуникабельности, открытости, желанию идти на контакт. Поскольку человек в середине недели большую часть времени проводит на работе, повышается вероятность служебного романа.Кроме того, Меркурий олицетворяет собой хитрость, лукавство, интриги. Он усиливает стремление ко лжи, помогает находить убедительное обоснование странному поведению и скрывать наличие любовницы или любовника за распространенными оправданиями (задержка на работе, неожиданная планерка, срочный визит к родственникам).ПятницаПятницей управляет Венера. Помимо пробуждения в людях чувства прекрасного планета усиливает чувственность и потребность получать земные удовольствия. В конце рабочей недели ощущается расслабление, хочется просто выплеснуть накопившиеся эмоции, отпустить себя, выдохнуть наконец. В это период человек становится уязвимым для соблазнов и пороков. В пятницу голос разума притупляется вместе с чувством совести. Потворство эмоциям приводит к слабости перед искушением, и вот уже образцовый семьянин совершает поступок, о котором он совсем скоро пожалеет.С позиции нумерологииНумерология является универсальным учением, которое помогает найти ответ на любой интересующий вопрос. Например, рассматривая подробно числа месяца, можно понять, в какие дни супружеская верность подвергается испытаниям на прочность.3 число пробуждает жажду общения. Люди становятся активными и открытыми. До физического контакта доходит далеко не всегда, но повышается риск моральной измены, которая в будущем приведет к полноценной любовной связи.13 число таит в себе опасность в виде нестабильного эмоционального фона. Растет тяга дарить и получать любовь во всех ее проявлениях. В этот день каждый восприимчивый человек может совершить роковую ошибку, например, предать вторую половину.14 число помогает найти оправдание даже самому дурному поступку. Отключается самокритичность, падает нравственность, перестает работать мораль. Одновременно появляется склонность к самообману, непостоянству и ветрености.16 число – это день страстей и чувственных наслаждений. Потеря контроля над собой с большой вероятностью приведет к незапланированному походу «налево».22 число символизирует двойственность. В этот день человек может отличиться нехарактерным для него поведением. Увеличивается эмоциональность, появляется склонность к совершению импульсивных поступков. В этот день, как правило, происходят случайные измены. Неверные супруги впоследствии объясняют свое предательство тем, что их «черт попутал».25 число считается позитивным в принципе, но таит в себе опасность в виде склонности к безрассудству. Тяга к авантюрам, скорее всего, закончится ярким любовным приключением, которое, к сожалению, случится вне брака.Purple_confetti/ PixabayС позиции лунных сутокМистики чаще всего руководствуются лунным календарем. Значения лунных суток позволяют понять, какими энергетическими вибрациями будет отмечен каждый день.Наиболее неблагоприятные для супружеских отношений:9 лунные сутки несут очень тяжелую энергетику. Среднестатистический человек подвергается разного рода испытаниям, его легко ввести в заблуждение и обольстить. Появляется желание убежать от проблем, уйти от ответственности. Супруги, имеющие проблемные отношения, могут забыться в объятиях любовников.15 лунные сутки испытывают на прочность духовность. Символом этого дня является змея, которая олицетворяет искушение и грехопадение. Люди легко поддаются соблазнам и провокациям, ищут плотских удовольствий, забывая о морали и нравственности.18 лунные сутки отмечены дисгармонией и противоречиями. В этот период происходят измены «по глупости» или «по пьяни».19 лунные сутки вносят сумятицу в умы людей. Символом дня считается паук, в чьи сети может угодить каждый слабовольный человек. Символ зла проверяет на прочность нравственные качества и добродетели, в том числе супружескую верность. Усиливается также сексуальный потенциал, что является еще одной причиной измен в этот период.29 лунные сутки считаются тяжелыми и опасными. День относится к так называемым «сатанинским», когда темные силы пытаются завладеть разумом людей и склонить их к вероломству. Очень высокая вероятность предательства со стороны близких людей.

Источник: www.allwomens.ru/zen