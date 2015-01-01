Антон Хабаров сообщил, что продолжения сериала «Закрытая школа» не будет

Шесть лет назад вышла заключительная серия мистического триллера «Закрытая школа». С тех пор тысячи преданных поклонников не теряют надежды, что создатели проекта снова соберут любимых героев в новом пятом сезоне.wikimedia.orgЗа эти шесть лет, что прошли после окончания сериала, актёры, сыгравшие главные роли, успели засветиться в разных проектах. А Павел Прилучный и вовсе превратился в национального героя, мечту всех домохозяек и главного мажора страны.youtube.comНе раз поклонники «Закрытой школы» призывали создателей картины снять продолжение, однако никаких обнадёживающих новостей по этому поводу нет.Фанаты «Закрытой школы» ностальгируют по любимому сериалуНа днях исполнитель роли директора школы Антон Хабаров случайно встретил своих «учеников» в аэропорту Шереметьево. Агата Муцениеце, Павел Прилучный и Алексей Коряков, видимо, летели на гастроли. Хабаров был рад встрече, ведь после окончания съёмок триллера актёрам «Закрытой школы» не удавалось пересечься «золотым составом» на съёмочных площадках.У себя в Инстаграм Антон Хабаров разместил фото с коллегами по сериалу, отметив, что теперь-то уж точно продолжения не будет, слишком выросли «учащиеся» школы:Встретил «учеников») Тепреь мы одного возраста ))))) по крайней мере на фото )))))). По этой фотографии очевидно, что на продолжение мы не тянем)))instagram.com/anton_xabarovПост о любимом сериале настроил подписчиков Инстаграма Антона Хабарова на воспоминания. Фолловеры с упоением предались ностальгии, делясь друг с другом эмоциями, связанными с «Закрытой школой»:_goddess_of_madness_ Сколько прошло лет? Или годов? Я пересматриваю этот сериал раз за разом… и восхищаюсь им. kristinapm господи, скучаю! ya_louisa Эхх,ностальгия по Закрытой школе(( lina_mur Ой, самый любимый сериал, которые пересмотрели все мои друзья. А я даже не знаю, в какой раз пересматривала недавно. marks.alina «Закрытая школа» очень крутой сериал, я с ним школу закончила и универ начала. jmironova018 Вспомнила, прослезилась ) ещё разок Закрытую школу пересмотрю)Интересно, что всё равно поклонников сериала не покидает мысль о его продолжении. Кое-кто даже опубликовал в обсуждениях готовые варианты сценариев пятого сезона «Закрытой школы»:instagram.com/anton_xabarov«Следующий будет мальчик»: Оксана Самойлова высказалась о четвёртой беременностиВозможно, уже в ближайшее время у Джигана и Оксаны появится ещё один ребёнок. И очень может быть, что это будет мальчик. Дело в том, что Самойлова узнала точно, что нужно сделать, чтобы родился сын. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen