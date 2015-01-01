«Петь ей точно не надо»: муж Анны Нетребко отказался заниматься вокалом с Ксенией Собчак, видео

Если кто-то задавался вопросом, почему Ксения Собчак, при её связях и возможностях, до сих пор не запела, когда даже Ольга Бузова забросала хитами всё музыкальное пространство интернета, наконец получил ответ. На выходных Вадим Верник слил в сеть видео поющей Ксении Собчак.instagram.com/xenia_sobchakТо ли телеведущая чем-то «насолила» семейству Верников, то ли таким образом коварный Вадим решил поймать хайп, но видео с пением Собчак вызвало бурную реакцию не только среди обычных пользователей сети, но и среди знаменитостей.instagram.com/vadim_vernikИнтернет-пользователи эмоционально высказываются относительно поющей Ксении СобчакЧтобы поразить зрителя своим вокалом, Ксения Собчак выбрала известный хит Аллы Борисовны «Не отрекаются любя». Со всей душой экс-ведущая «Дома-2» выводила мелодию популярной песни. Однако даже такую известную композицию в исполнении Ксении Анатольевны сумели распознать не все. Муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов не оценил талантов теледивы:Вот петь ей точно не надо. Не узнал любимую песню.Вадим Верник предложил знаменитому тенору позаниматься с Ксенией, однако Юсиф переживает, что его нервы не выдержат таланта ученицы:instagram.com/vadim_vernikФолловеры Верника были не настолько тактичны в комментариях. Интернет-пользователи оставили в адрес Собчак немало глумливых постов:vivak510 Господа, отнимите у неё микрофон alyona_dedkova Может, все же лучше танцевать? ;) ))) marinapallna Единственный случай, наверное, когда Ксюша делает то, что от неё ожидают!... всем вам по ноте! ))) ss402512 Из крайности в крайность, то в музыку, то в политику ))) но, петь у неё гораздо лучше получается! )))) Пойте,Ксюшенька, пойте !!!Итак, слабонервных, как говорится, просим удалиться, а для остальных… поёт Ксения Собчак:«Какой милый юноша»: лысый Никита Джигурда удивил поклонников редкими фотоЗа последние лет пятнадцать Никита Джигурда сделал всё, чтобы его имя у большинства зрителей вызывало желание покрутить у виска пальцем. Экстравагантные выходы артиста в женских нарядах, сумбурные заявления, устрашающий вид заставили даже поклонников Джигурды усомниться в его адекватности. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen