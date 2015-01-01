Питомец какого знака зодиака идеально вам подходит по гороскопу

Nordseher/ PixabayЗнак зодиака есть не только у человека. У домашних животных он также явственно прослеживается. Когда хочется завести пушистого друга - настоятельно рекомендуется ознакомиться с его датой рождения. Иначе вместо ожидаемых игр и ласк хозяин получит дерзкого и непокорного питомца. Рассмотрим наиболее удачные союзы с точки зрения астрологии.ОвенВыбирать себе питомца из представителей водной стихии (Рак, Рыбы, Скорпион) Овнам явно не стоит. Домашние животные будут вести себя с ними абсолютно неадекватно. Хозяину очень скоро наскучит их хитрость и коварство, захочется отдать мучителей в другие руки. Овнам по душе дружелюбие воздушных знаков зодиака, огненного Стрельца. Разве что со Львом он может не поладить, особенно если питомец какой-то бойцовской породы.ТелецА вот Тельцам настоятельно рекомендуется искать себе "пару" среди представителей водной стихии. Животные, рожденные под знаком Рак, Скорпиона или Рыб, окажутся наиболее преданными и подходящими по темпераменту человеку. В противовес им, Тельцы плохо сходятся с огненными знаками. Также не стоит связывать свою судьбу с питомцем-Водолеем: последний обязательно покажет свой независимый характер, нечаянно укусит.БлизнецыБлизнецам немного проще, чем другим - они могут дружить с половиной зодиака. Легкомысленные и жизнерадостные, ребята спокойно сходятся с воздушными, огненными и даже земными знаками. У Близнецов существует неприязнь лишь с представителями водной стихии. Те же Скорпионы непременно их ужалят/укусят.РакРаки превосходно сочетаются с представителями водной и земной стихии. Например, достойную пару им могут составить собаки-Козероги, кошки-Девы. Даже хомячок-Скорпион придется по душе консервативному Раку. Вот только с Овнами и Водолеями у хозяина никогда не сложатся отношения: это слишком независимые знаки. Питомцы будут всячески уклоняться от контроля Раков.ЛевЛьвы обладают гордым и сильным характером. Поэтому заводить себе домашних животных им рекомендуется заведомо слабых, нуждающихся в защите. Например, такими для них могут стать питомцы с нестабильной психикой - Весы и Рыбы. Также они смогут предоставить опеку воздушным Близнецам, эмоционально сложным Козерогам. А вот с волевыми и сильными Скорпионами и Овнами им лучше не связываться - себе же дороже выйдет.ДеваДевы должны искать себе чистоплотных животных. Если обратить внимание на дату рождения питомца, то можно заметить устойчивую тенденцию: наиболее послушными и усердными являются земные знаки зодиака. Тельцы и Козероги удовлетворят всем потребностям добросовестной Девы. Заводить Близнеца или Стрельца ребятам явно не следует - спустя непродолжительное время им определенно захочется с животным что-то сделать. Кастрировать, отдать в другие руки, выпустить...ВесыНе только Близнецы могут похвастаться всеядность. Весы также довольно толерантно относятся к выбору домашних любимцев. Им легко ужиться практически с любым из 12 знаков зодиака. Исключение составляет только Лев или Рыбы. Да и то - эти животные будут приносить Весам лишь незначительное беспокойство, но не более.СкорпионА вот Скорпионы должны тщательно проанализировать свои потребности, и соотнести их со знаком зодиака питомца. Придирчивость и требовательность ребят нуждается в удовлетворении свойствами Рака или Рыбы. Со всеми остальными им придется основательно помучиться, заслужить их доверие. Важно стимулировать животных сладостями во время каждого сеанса дрессировки.СтрелецЕсли бы Стрельцы знали, что с Тельцами и Козерогами они не "пара", то многих проблем с домашними животными можно было бы избежать еще на стадии покупки. Представителям огненного знака нужны коммуникабельные Близнецы и Водолеи. Даже с Рыбами они сумеют найти общий язык. Но земные знаки будут стоически игнорировать призывы хозяина к сумасшедшим играм.StockSnap/ PixabayКозерогКозерогам стоит обратить внимание на представителей собственной стихии, а также на Весы и Рака. Все остальные не смогут удовлетворить завышенные запросы человека. В частности, Близнецы будут проявлять свое знаменитое непостоянство, Скорпионы - регулярно гадить в тапки, а Рыбы при малейшей опасности - прятаться.ВодолейВодолею нужно дружить с представителями огненной стихии. Если питомец рожден под знаком Льва, Овна или Стрельца, то мирное существование обоим гарантировано. Также следует обратить внимание на Близнецов. Это идеальные компаньоны для повседневных прогулок. Животные будут безоговорочно следовать воле своего хозяина.РыбыРыбам нужно избегать лишь рычащих и агрессивных Львов. Со всеми остальными знаками зодиака они смогут найти общий язык. Даже запахи не станут помехой для эмоционального и сострадательного человека. Также важно соблюдать этику дрессировки: каждый раз подкармливать, напоминать об обязанностях. Если же искать идеальную "пару" для Рыб, то такими безусловно станут Козероги. Последние окажутся в нужное время в нужном месте для ласк или защиты.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen