Скоро Солнце и Сатурн в Козероге: что сулит знакам зодиака этот зловещей «союз»

Скоро Солнце совершит переход в зодиакальный знак Козерога. 22 декабря совпадет с днем Зимнего Солнцестояния. Однако большее значение имеет ингрессия управителя знака Сатурна в свою обитель, которая произойдет накануне - 20 числа. Это явление задаст ритм не только первому месяцу, но и всему 2019 году. Взаимодействие зловещей планеты с другими космическими телами обозначит ключевые акценты для каждого представителя зодиакального круга. Всем знакам предстоит доказать свою собранность, умение концентрироваться и определять приоритеты. Малейшее нарушение дисциплины повлечет серьезные трудности в достижении целей.ОвенЕдва ли не самый активный представитель зодиака в этот период. Начиная с первых чисел января, карьерные вопросы для всех Овнов станут "ребром". Поэтому Новый год важно встретить во всеоружии - борьба за место под Солнцем только начинается. В частности, весьма вероятны конфликты и споры с коллегами на работе. Овнам настоятельно рекомендуется упорядочить свой внутренний мир, чтобы лишние эмоции не застилали разум. Также следует обратить внимание на 6 число - день Солнечного затмения. Взаимоотношения с руководством в этот период нужно держать под контролем, сохранять самообладание в любых ситуациях.ТелецТельцам предстоит осмыслить свои ошибки, скорректировать взятый ранее курс. Грамотная стратегия позволит ребятам добиться результатов, не выходя за рамки закона. Последнее предельно важно, поскольку Сатурн отвечает за соблюдение правил и ограничений. Всем представителям знака настоятельно рекомендуется заняться самообразованием, улучшить взаимодействие с окружающими. При хороших раскладах Тельцы получат поддержку иностранных партнеров, сумеют привлечь инвестиции в свое дело.БлизнецыУ Близнецов повышенная активность будет наблюдаться в период между двумя затмениями - Солнечным и Лунным. Образуется множество благоприятных планетарных связей, способствующих экспансии знака в общество. Все Близнецы получат возможность для демонстрации своих навыков: ораторского мастерства и деловой хватки. Юпитер и Марс приготовят сюрпризы на работе представителям знака. Многим удастся решить долговые вопросы, освободиться от финансового гнета. Во второй половине января важно вспомнить про собственное здоровье, найти время для отдыха.РакПериод Солнца в Козероге пройдет для Раков под эгидой партнерства. Ребята смогут установить большое количество связей. Отношения между представителями знака и противоположным полом будут развиваться весьма бурно. Однако существует большая опасность принять обычное увлечение за серьезные чувства. Поэтому важно дать себе время абстрагироваться от мимолетной влюбленности.ЛевУ Львов наступает пора славы и тяжелой работы. Привычная роль ведущего праздников и тамады всевозможных застолий может несколько обременять человека в этот период. Однако чувство ответственности (сфера влияния Козерога) не позволит Львам дать слабину. Представители знака выполнят свою "повинность" с честью и достоинством.ДеваРомантичный настрой представителей знака будет удивлять даже близких. Энтузиазм, с которым Девы примутся за привычную работу, позволит ребятам заложить великолепную основу для карьерного роста. Перспектива последнего также обусловит повышение самооценки самого скромного и трудолюбивого знака зодиака. У Дев появится смелость беззаботно общаться с людьми самого высокого уровня и статуса.ВесыВесам рекомендуется сосредоточиться на семейном быте. Положение Сатурна в Козероге обязывает ребят навести порядок в доме, восстановить идиллию. Тщательная проработка космической программы принесет счастье представителям знака, обусловит приятные материальные приобретения.СкорпионУ Скорпионов будет много контактов во второй половине периода. Сразу после Солнечного затмения 6 января ребята смогут вновь включиться в работу, чтобы доказать свое превосходство окружающим. Новые знакомые будут очарованы добросовестностью и перфекционизмом Скорпионов. Это станет основой для успешного сотрудничества.СтрелецСтрельцам предстоит договориться с Сатурном о чувстве меры. Неумная щедрость Юпитера порядком портит планы представителей знака. В период новогодних праздников важно сохранить благосостояние, а не пустить его по ветру. Поэтому нахождение планеты в знаке своей обители весьма конструктивно для всех Стрельцов.КозерогКозероги будут на высоте. Ни одно массовое мероприятие не будут обходиться без активного участия представителей знака. В этот период приветствуются любые эксперименты в рамках закона, чтобы обратить на себя внимание. Это необходимо для установления новой планки, заявления о своих амбициозных намерениях во всеуслышание.ВодолейВодолеям нужно быть предусмотрительными во всем, поскольку в период затмений ситуация может выходить у них из-под контроля. Во время нахождения Солнца в знаке Козерога активность ребят будет существенно ограничена различными рамками. Это тот самый случай, когда нарушать их не стоит. Все обязательства важно выполнять своевременно.РыбыРыбы будут чувствовать себя комфортно только при условии гармоничного Юпитера в натальной карте. В противном случае Сатурн вынудит ребят отказаться от привычных радостей жизни, чтобы включиться в работу. Важно воспринимать это прогрессивное время как трамплин к счастливому будущему. А также помнить о том, что Козерог карабкается к вершинам с рыбьим хвостом.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen