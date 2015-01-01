«Одно сплошное лицемерие»: Ларису Гузееву осудили поклонники за поддержку Анастасии Волочковой

Давно померкла балетная слава Анастасии Волочковой на фоне регулярных скандальных историй о недостойных любовниках, подлых экономках, нечистых на руку водителях и ушлых родственниках. Артистка обладает удивительным даром собирать вокруг себя тех, кто паразитирует на ней. Во всяком случае именно так это представляет окружающим Настя.youtube.comПравда, общественность весьма настороженно относится к злоключениям балерины, считая, что громкие скандалы служат пиаром бывшей приме Большого театра. Ну а бесконечные фото шпагатов в купальниках и вовсе зародили у некоторых интернет-пользователей подозрения в неадекватности звезды. Те же, кто пристально следит за жизнью Анастасии Волочковой, уверены, что она ещё и злоупотребляет спиртным.youtube.comТем не менее телевизионщики не упускают случая затащить Волочкову на популярные ток-шоу. Эпатажная звезда балета — беспроигрышный вариант для поднятия рейтингов.youtube.comВот и к Новому году Анастасия Волочкова появится перед телезрителями. Да ещё в компании с Никитой Джигурдой! Бывшая балерина станет гостьей программы «Давай поженимся».instagram.com/volochkova_artЛариса Гузеева разочаровала фолловеров Instagram тем, что встала на защиту Анастасии ВолочковойПока неясно, что будет делать Анастасия Волочкова на программе «Давай поженимся!», возможно опытные свахи подберут ей достойного жениха.instagram.com/volochkova_artНо уже сейчас у Волочковой появилась мощная поддержка в лице ведущей шоу. Лариса Гузеева прониклась симпатией к балерине, над которой смеётся весь интернет. У себя в инстаграм Лариса Гузеева разместила фото с Настей и оставила в комментариях слова поддержки и восхищения:Настя удивительный человек- так держать удар и не пропускать через себя человеческую злобу- уму непостижимо! Счастья тебе, моя дорогая!❄️❄️❄️🎉🎉🎄🎄🎄🎂🎂🎂💖💖💖instagram.com/_larisa_guzeeva_Совместное фото с Анастасией Волочковой и комплименты в её адрес удивили фолловеров Ларисы Гузеевой. В комментариях началась настоящая перебранка между появившимися там почитателями Волочковой и подписчиками Гузеевой. Последние осудили ведущую за восторг в адрес Анастасии:jujikujik4682017 Одно сплошное лицемерие. Фууууууу. narzanka Фу. Лариса. Попахивает лицемерием. irina_afanasyeva57 Лариса, вы умная девушка. Нельзя с такими Настями водиться, репутация пострадает. nadezhda__2595 Как не позорно сидеть с этой помойкоййй?? фуууу Ларисаааа ... stroinyashka_78 Лариса, ну вы конечно выкинули номер(((( пипец. Разочаровалась в Вас. denkostarev Гузеева подруг алкоголичек боготворит nuriiakhamidova Лариса....не разочаровывайте меня, лучше бы промолчали о ней.... elenakomissarova Уважаю Ларису и , как бы поделикатнее... брезгую Волочковой... Она и правда не злая, но удивительно нечистоплотная во всех смыслах женщина. Готовая на все ради хоть какого-то упоминания в СМИ..«Петь ей точно не надо»: муж Анны Нетребко отказался заниматься вокалом с Ксенией Собчак, видеоЕсли кто-то задавался вопросом, почему Ксения Собчак, при её связях и возможностях, до сих пор не запела, когда даже Ольга Бузова забросала хитами всё музыкальное пространство интернета, наконец получил ответ. На выходных Вадим Верник слил в сеть видео поющей Ксении Собчак. Читать далее…

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