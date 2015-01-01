«Одно сплошное лицемерие»: Ларису Гузееву осудили поклонники за поддержку Анастасии Волочковой
Давно померкла балетная слава Анастасии Волочковой на фоне регулярных скандальных историй о недостойных любовниках, подлых экономках, нечистых на руку водителях и ушлых родственниках. Артистка обладает удивительным даром собирать вокруг себя тех, кто паразитирует на ней. Во всяком случае именно так это представляет окружающим Настя.
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Правда, общественность весьма настороженно относится к злоключениям балерины, считая, что громкие скандалы служат пиаром бывшей приме Большого театра. Ну а бесконечные фото шпагатов в купальниках и вовсе зародили у некоторых интернет-пользователей подозрения в неадекватности звезды. Те же, кто пристально следит за жизнью Анастасии Волочковой, уверены, что она ещё и злоупотребляет спиртным.
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Тем не менее телевизионщики не упускают случая затащить Волочкову на популярные ток-шоу. Эпатажная звезда балета — беспроигрышный вариант для поднятия рейтингов.
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Вот и к Новому году Анастасия Волочкова появится перед телезрителями. Да ещё в компании с Никитой Джигурдой! Бывшая балерина станет гостьей программы «Давай поженимся».
instagram.com/volochkova_art
Лариса Гузеева разочаровала фолловеров Instagram тем, что встала на защиту Анастасии Волочковой
Пока неясно, что будет делать Анастасия Волочкова на программе «Давай поженимся!», возможно опытные свахи подберут ей достойного жениха.
instagram.com/volochkova_art
Но уже сейчас у Волочковой появилась мощная поддержка в лице ведущей шоу. Лариса Гузеева прониклась симпатией к балерине, над которой смеётся весь интернет. У себя в инстаграм Лариса Гузеева разместила фото с Настей и оставила в комментариях слова поддержки и восхищения:
Настя удивительный человек- так держать удар и не пропускать через себя человеческую злобу- уму непостижимо! Счастья тебе, моя дорогая!❄️❄️❄️🎉🎉🎄🎄🎄🎂🎂🎂💖💖💖
instagram.com/_larisa_guzeeva_
Совместное фото с Анастасией Волочковой и комплименты в её адрес удивили фолловеров Ларисы Гузеевой. В комментариях началась настоящая перебранка между появившимися там почитателями Волочковой и подписчиками Гузеевой. Последние осудили ведущую за восторг в адрес Анастасии:
jujikujik4682017 Одно сплошное лицемерие. Фууууууу. narzanka Фу. Лариса. Попахивает лицемерием. irina_afanasyeva57 Лариса, вы умная девушка. Нельзя с такими Настями водиться, репутация пострадает. nadezhda__2595 Как не позорно сидеть с этой помойкоййй?? фуууу Ларисаааа ... stroinyashka_78 Лариса, ну вы конечно выкинули номер(((( пипец. Разочаровалась в Вас. denkostarev Гузеева подруг алкоголичек боготворит nuriiakhamidova Лариса....не разочаровывайте меня, лучше бы промолчали о ней.... elenakomissarova Уважаю Ларису и , как бы поделикатнее... брезгую Волочковой... Она и правда не злая, но удивительно нечистоплотная во всех смыслах женщина. Готовая на все ради хоть какого-то упоминания в СМИ..
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Источник: www.allwomens.ru/zen