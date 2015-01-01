Новинка корейской косметики: эссенции для лица. Чем она так хороша?

Косметические эссенции для лица – новый продукт из Южной Кореи, который помогает дополнительно ухаживать за кожей. Средство представлено в виде прозрачной легкой жидкости во флаконе с дозатором, и многие девушки уже не представляют без эссенции свою жизнь.Польза эссенцииСамая важная функция косметического средства для лица – увлажнение, питание и насыщение влагой. В составе вы не найдете силиконы или воск, которыми так любят наполнять банки с кремами производители, а только глицерин и гиалуроновую кислоту. Эссенция мягко и бережно увлажняет кожу, не забивается в поры и не образует плотную пленку на лице. Средство быстро впитывается, отличается большой концентрацией активных компонентов, в сравнении с сывороткой или кремом.Отказываться от кремов, в особенности, летом нельзя. Они содержат нужную SPF-защиту, без которой лучше не показываться на яркое солнце. Еще одно преимущество эссенции – отсутствие спирта, который стягивает и подсушивает кожу. Косметика выпускается со множеством дополнительных функций. Есть средства от морщин, сухости кожи, анке и постакне, покраснений, сосудистой сетки, с отбеливающим эффектом.Когда использовать косметикуНаносить эссенцию нужно после очищающего средства и тоника. Косметика подготовит эпидермис к активному восприятию дальнейших средств, восстановит водный баланс кожи лица. После это используйте сыворотку и крем. Средство способно уменьшить проявление старых морщин, купировать появление новых, помогает успокоить раздражение, бороться с недостатками кожи. Регулярное использование эссенции восстанавливает естественное сияние кожи.При этом не стоит использовать ватные косметические паффы или диски. Чтобы получить максимально полезный эффект от эссенции, нанесите жидкость на кончики пальцев и быстро распределите на лицо. Впечатайте продукт легкими похлопываниями подушечек пальцев, не втирая, пока он полностью не впитается в кожу. Рекомендовано использовать активную жидкость утром и вечером.

Источник: www.allwomens.ru/zen