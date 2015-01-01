Новинка корейской косметики: эссенции для лица. Чем она так хороша?
Косметические эссенции для лица – новый продукт из Южной Кореи, который помогает дополнительно ухаживать за кожей. Средство представлено в виде прозрачной легкой жидкости во флаконе с дозатором, и многие девушки уже не представляют без эссенции свою жизнь.
Польза эссенции
Самая важная функция косметического средства для лица – увлажнение, питание и насыщение влагой. В составе вы не найдете силиконы или воск, которыми так любят наполнять банки с кремами производители, а только глицерин и гиалуроновую кислоту. Эссенция мягко и бережно увлажняет кожу, не забивается в поры и не образует плотную пленку на лице. Средство быстро впитывается, отличается большой концентрацией активных компонентов, в сравнении с сывороткой или кремом.
Отказываться от кремов, в особенности, летом нельзя. Они содержат нужную SPF-защиту, без которой лучше не показываться на яркое солнце. Еще одно преимущество эссенции – отсутствие спирта, который стягивает и подсушивает кожу. Косметика выпускается со множеством дополнительных функций. Есть средства от морщин, сухости кожи, анке и постакне, покраснений, сосудистой сетки, с отбеливающим эффектом.
Когда использовать косметику
Наносить эссенцию нужно после очищающего средства и тоника. Косметика подготовит эпидермис к активному восприятию дальнейших средств, восстановит водный баланс кожи лица. После это используйте сыворотку и крем. Средство способно уменьшить проявление старых морщин, купировать появление новых, помогает успокоить раздражение, бороться с недостатками кожи. Регулярное использование эссенции восстанавливает естественное сияние кожи.
При этом не стоит использовать ватные косметические паффы или диски. Чтобы получить максимально полезный эффект от эссенции, нанесите жидкость на кончики пальцев и быстро распределите на лицо. Впечатайте продукт легкими похлопываниями подушечек пальцев, не втирая, пока он полностью не впитается в кожу. Рекомендовано использовать активную жидкость утром и вечером.
Источник: www.allwomens.ru/zen