Какие известные женские имена означают «смерть» и «человек, посвященный смерти»: забытые древние значения

Free-Photos/ PixabayВыбирая имя для младенца, родители, отдают предпочтения вариантам, которые обещают счастливое, богатое будущее, крепкое здоровье, хороший нрав. Однако существует несколько имен, значение которых то ли забылось за давностью лет, то ли коренным образом изменилось. В первоначальном варианте эти имена означали «смерть» либо «человек, посвященный смерти».Древнеславянское имя богини смертиМара – первоначально так древние славяне называли богиню смерти. Она воплощала идею сезонного, зимнего умирания природы и весеннего воскрешения. Имя существовало в нескольких вариациях: Мора, Маржана, Морена. От него произошли слова: мор, умирать, морить. Позже имя Мара приняло значение «призрак», «наваждение»: она имеет неясный облик, пугает, мучает людей по ночам. Отсюда пошло понятие «кошмар». В некоторых местностях сохранилась фраза «Мара водит» - так говорят о странном, необъяснимом поведении человека.Со временем первоначальный смысл имени утратился, и сегодня Мара воспринимается как сокращенная форма имен, имеющих общий корень: Мария, Марина, Маргарита, Марфа. Иногда встречается и как самостоятельное имя.Характеристика современного имени МараС детского возраста Мара (Маря) проявляет необыкновенную самостоятельность, пугающую родителей. Она не нуждается в обществе других детей, подолгу играет сама, разговаривает с игрушками. С возрастом в ней проявляется умение рассматривать истинную суть людей, она не обманывается внешней видимостью. Мара стремится обрести физическую и душевную гармонию. Интересуется эзотерикой, оккультными науками. Окружающие часто относятся к ней настороженно. Но за внешней стойкостью скрывается ранимая, уязвимая, застенчивая девушка.Мара ценит собственный опыт, полученный путем ошибок, умеет подчинять желания своей воле, не пасует перед неудачами. Она всегда ясно видит цель, совершенно определенно знает, что и как нужно делать. В личной жизни ей свойственна излишняя категоричность, прямолинейность, осложняющая отношения с мужчинами. Мара тонко чувствует неискренность чувств и без сожаления расстается с обманувшим ее человеком.Имена, произошедшие от скандинавской богини ХельСкандинавская владычица мира мертвых Хель является тождественной славянской Маре. В царстве смерти царит мрак и холод, но нет мучений и страданий. Хель – суровая и справедливая правительница. У викингов было древнее имя Хельга – то есть «посвященная богине смерти». Ученые считают, что попав вместе с варягами к русичам, оно сначала трансформировалось в Хольга, а затем в хорошо известное нам имя Ольга.Со временем первоначальное значение имени забылось, а после того, как православная церковь признала княгиню Ольгу «равноапостольной» у этого имени появилось новое значение – «святая». Но первоначальный смысл все-таки связан именно со смертью.Характеристика имени ОльгаС детства демонстрирует серьезность, вдумчивость, силу воли. Она старается быть общительной и дружелюбной, хотя на самом деле замкнутая и скрытная. Ольга сосредоточена, имеет склонность к самоанализу, углублению в собственные переживания. Девушка не переносит вульгарности, фамильярного обращения, придерживается строгих моральных правил. У нее обостренное чувство ответственности, помогающее ей в работе, она очень трудолюбива. Ольга отважно берется за самые сложные дела, и выполняет их, упорно преодолевая трудности.Женщина с этим именем не любит бурно демонстрировать свои чувства, отрицательно относится к сентиментальности, умеет сдерживать слезы. В семье она стремится быть властительницей. Чрезмерная требовательность Ольги приводит к конфликтам с супругом. Счастливый брак возможен с мужчиной, который беспрекословно уступит ей позиции лидера. Мужа и детей она постоянно опекает, поучает, наставляет, совершенно не считаясь с их желаниями.Free-Photos/ PixabayЛилия – символ смертиСуществует несколько версий происхождения имени Лилия, но все они так или иначе связаны с понятием смерти.По одному из вариантов, оно произошло от древнееврейского имени Лилит (ночная, черная), принадлежавшего первой жене Адама. Непокорная женщина считала себя равной мужу, отказалась подчиняться ему и сбежала от Адама. В иудейских легендах она приобретает облик демона ночи, убивающего младенцев. Позже ее называют царицей демонов, Черной богиней, матерью Жизни и Смерти.В европейской традиции имя Лилия происходит от одноименного цветка, считавшегося в Средние века символом смерти. Изящный цветок был напоминанием о временной красоте человеческой жизни, ее хрупкости и беззащитности. Бутоны лилии символизировали загробную жизнь, печаль, искупление грехов. В эпоху Возрождения отношение к цветам меняется: белая лилия становится воплощением невинности, нежности, благородства. Прекрасный цветок отождествляют с Девой Марией, а венками из лилий украшают идущих к алтарю невест. В настоящее время в разных странах используются обе трактовки символики цветка.Характеристика имени ЛилияИмя придает своей обладательнице мечтательность, задумчивость, склонность к фантазиям. Девушка часто задумывается о смысле жизни, о смерти, вечности, добре и зле. Она хорошо понимает и чувствует других людей, дипломатична, избегает конфликтов. Женщина отличается сострадательностью и отзывчивостью, чутко реагирует на чужое горе. Но нежность и мягкость имени делает Лилию несколько нерешительной, медлительной, неуверенной в себе и даже пассивной. Эти качества мешают ее карьерному росту: она исполнительна, но не проявляет инициативы и служебного рвения.Вступив в брак, Лилия без сожаления оставит работу и полностью посвятит себя семье. Она полностью избавит мужа от домашних хлопот, создаст в доме уют, окружит заботой всех членов семьи. Как правило, супруг отвечает ей взаимностью, ценит ее усилия, радует подарками и сюрпризами. Единственная неприятность – напряженные отношения со свекровью.Екатерина Петухова, специалист в области антропонимики

Источник: www.allwomens.ru/zen