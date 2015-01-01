3 ситуации, в которых стоит завести любовника замужней женщине

Himanshugunarathna/ PixabayБыть или не быть любовницей? Вот в чем вопрос замужней женщины. И если он уже встал, то отмахнуться от него не получится. Придется решать. Существуют случаи, когда любовники замужним женщинам, что называется, «прописываются» докторами, а иногда – подругами, модой, статусом, скукой. У каждой своя причина, и своя ситуация. Будем разбираться.Причины: зачем жене любовник?Общественная мораль все меньше и меньше становится нетерпимой к супружеским изменам. И если на адюльтеры мужа раньше смотрели сквозь пальцы, а жену порицали «ты же женщина», то сегодня женская измена тоже стала практически нормой. Ну, изменяет! И что? Значит, на то есть причины. И правда, есть.Месть. Многие жены загуливают, потому что ведомы чувством мести. Муж изменяет, и нет на него управы. Обида и злость становятся пропуском жены в адюльтер. Она хочет отомстить мужу, чтобы он прочувствовал, как это «быть в употреблении» чужим человеком, пахнуть животным сексом и изменой.Сексуальная неудовлетворенность. Принято считать, что мужчины уходят к любовницам за крутым сексом, которого не хватает дома (жена – «бревно», беременная, родившая, некрасивая, старая, скучная и т.д.). Но нет. И мужья бывают тоже плохими любовниками, занятыми бизнесменами, старыми «рокфеллерами», толстыми лентяями, моральными и физическими импотентами.Скука. Женская скука бывает разной – мало внимания от супруга, мало забот и проблем, мало положительных эмоций и впечатлений, мало любви. Все это приводит к тому, что женщина начинает искать у других мужчин то, чего не хватает дома. Возможно, ее измена не была самоцелью. Были просто развлечения, клубы, корпоративы, но потом это привело к тайным любовным отношениям, переросло в отдушину, альтернативу домашней скуке.Женское либидо. Среди женщин тоже часто встречаются барышни с неуемным либидо. Они охотницы, коллекционерки, нимфоманки. Такие женщины упиваются своими сексуальными победами, ведут счет покоренным мужчинам. И в этом случае совершенно не имеет значения, удовлетворяет ли собственный супруг нимфоманку. Ей всегда будет мало. А измена для нее вовсе не измена, а возможность наполнить жизнь чувственными красками или даже смыслом.Любопытство. Есть такой тип «женщина-кошка». К сексуальным развлечениям на стороне ее толкает любопытство и потребность сексуального самоутверждения. Но в отличие от нимфоманки, женщина-кошка не коллекционирует сексуальных партнеров. Ей нужны другие победы: интриги, флирт, очередь поклонников, на которых она испытывает женские чары. Физически такие женщины изменяют реже. Только если любопытство зашкаливает выше флирта.Деньги. Материальная сторона для женщин часто бывает значимее сексуальной. Возможно, с супругом у неверной жены полная сексуальная и любовная идиллия, но он гол как сокол. А душа женщины требует нарядных платьицев, туфелек, бриллиантов, ресторанов. Все это можно взять у другого мужчины, вот только рассчитываться за это приходится телом.Привычка. Она разрушила много семей. Именно от нее чаще всего бегут к любовникам, и особенно женщины. Убрать, постирать, приготовить, уроки выучить и так по кругу целыми днями. А за это часто ни спасибо, ни пожалуйста. Не говоря уже о романтике, любовных нежностях и сексуальных разнообразиях. Потребность новизны ощущений, которые подчас бывают «перчеными», и толкают жену в объятия любовников.Статус. Да, бывает и так, что не только мужчинам любовница положена по штату, но и женщинам для престижа нужен молодой, красивый, обаятельный любовник. Чтобы и для «бизнес-презентаций» подходил, и перед подругами можно было похвастаться, и перед супругом не стыдно, если что. А некоторым барышням нужно просто покрасоваться. Видный любовник светской львице придает шарма.Ситуации: срочно нужен любовник!Заводить ли замужней женщине любовника, решает она сама ну или случай. В том смысле, что иногда женщина, принимая это решение, рождает его в тяжких муках, не спит, сомневается, взвешивает все «за» и «против». А бывает, ей и подумать нет времени – бац, и уже любовница. Как бы там ни было, но есть ситуации, которые хоть размышляй, хоть нет, требуют любовника.Серая семейная жизньДа, это не просто ситуация. Это целая жизнь. Скучная, серая, покрытая налетом быта, привычки, рутины и скуки. Под таким бесцветным покрывалом однообразия любая женщина посереет, начнет брюзжать, жаловаться на мужа, детей и вечную головную боль, излечить которую может только любовник. Именно он зажжет в глазах серой мышки огонь страсти, заставит откопать в себе львицу, достать из недр уставшей души женственность, сексуальность, загадочность. И, как часто показывает практика, любовник лечит не только женщину, но и ее супруга. Он вдруг тоже начинает в ней замечать ту искусительницу, которой она была в период их конфетно-букетного романа. У него появляется необъяснимое чувство ревности и страх потерять эту новую для него женщину. Часто после этого любовник за ненадобностью отпадает, как, например, потребность в больнице, когда есть здоровье.Несостоявшаяся любовьЕсли бы мир знал, сколько существует женщин, не переживших истинной любви, он бы не осуждал жен, отчаянно ищущих ее на стороне. Многие женщины, гонимые комплексами, пуританским воспитанием, стереотипным мышлением, страхом одиночества, выходят замуж за нелюбимых. Жена, не познавшая влюбленности, страсти и мук любви, не может быть счастлива. Эту обязательную программу жизни она должна наверстать. И она наверстывает с любовником, который ей дает все недополученные эмоции и адреналин. Но если их не пережить, полноценно женщина не состоится.Женское здоровьеЭто самая оспариваемая, но и самая важная ситуация, в которой даже благочестивая жена обязана завести любовника. Пусть для блюстителей строгой, но бессмысленной морали это будет называться инстинктом самосохранения. Довольная своей интимной жизнью женщина – здоровая, живая женщина! И сюда входит не только секс, но и прелюдия в виде комплиментов, подарков и романтических вечеров. Если жена этого не получает в спальне с мужем, она просто обязана завести любовника, чтобы спасти свое физическое и душевное здоровье для себя, детей и семьи. Поэтому в этой ситуации тяжело упрекнуть женщину в эгоизме и распутстве.

Источник: www.allwomens.ru/zen