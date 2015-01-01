Biotique косметика

Косметика Biotique с каждым днём становится всё популярнее. Люди начинают понимать все прелести природной косметики. Оригинальное название этой компании - Biotique Botanicals. Создана она была в 1992 году на основе науки Аюрведы, являющейся наследием Индии.

Biotique Botanicals расшифровывается как наука о жизни. В Аюрведе считалось, что природа является тем, без чего жизнь человека невозможна. Ученые пытались открыть формулу так называемого «бессмертия», основываясь на природных ресурсах, таких как солнце, воздух и вода. Из этого можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что данная продукция является лечебной и содержит в себе только безвредные, полезные и питательные органические соединения.

Стандартной упаковкой косметики Biotique считается баночка или флакон, закрывающиеся зеленой крышкой. Данная фирма имеет много дифференцированной продукции: крема для глаз; крема, увлажняющие кожу рук и ног; массажные крема; разновидные скрабы; шампуни, бальзамы и др.

Рассмотрим несколько из этих средств

Во-первых, это морковное масло для тела. Хоть оно и называется морковным, всё же запаха моркови оно не имеет. Само масло создано для интенсивного ухода за кожей, а также имеет и омолаживающие и лечебные свойства. Ещё одним плюсом данного масла является его долгое впитывание в кожу.

Шампуни от Biotique. Как и любая другая фирма, Biotique имеет несколько видов бальзамов для волос и шампуней. Довольно популярным является восстанавливающий шампунь для тёмных волос. Она содержит в себе натуральные ингредиенты, начиная с индийского крыжовника и заканчивая кожурой грецкого ореха. На этих примерах можно понять, что вся продукция Biotique состоит исключительно из природных веществ, которые мы видим в повседневной жизни.

Рассказываю об этой косметике, потому что какое-то время и сам был клиентом этой компании. Как только кожа стала, по-моему мнению, менее влажной, я начал покупать только натуральные крема и шампуни. Благодаря данной косметике, мне не приходилось так часто мыть голову, как я делал это раньше. Могу сказать, что нет лучше средств гигиены, чем натуральные средства. Но ничто не может убедить человека, как его личный опыт. Если вы хотите опробовать все прелести природной косметики на себе, вам стоит начать с косметики Biotique Botanicals, полный каталог продукции которой Вы найдете на сайте bestofindia.ru.