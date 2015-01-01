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Почему люди влюбляются в вас согласно вашему знаку зодиака

Andre
Почему люди влюбляются в вас согласно вашему знаку зодиака
Engin_Akyurt/ Pixabay

Овен

Овны притягивают своим горячим темпераментом и непоколебимой уверенностью в собственных силах. По натуре они являются лидерами, поэтому всегда стараются перетянуть внимание на себя. В таких альфа-личностей невозможно не влюбиться хотя бы за то, что они искренне проявляют свои эмоции и не зависят от мнения окружающих.

Телец

Тельцы прекрасно знают, как произвести нужное впечатление. Они сочетают в себе уравновешенный характер, интеллект, умение поддержать любую беседу, чувственность. Как правило, типичный представитель этого знака – это целостная личность со своими взглядами на жизнь. Нельзя также не отметить тот факт, что Тельцы очень следят за своим внешним видом и обладают прекрасным вкусом.

Близнецы

Близнецы легко становятся душой компании и завоевывают восхищенные взгляды представителей противоположного пола. Таких остроумных и эрудированных весельчаков невозможно не заметить среди толпы. Сам же воздушный знак никогда не будет навязывать свое общество, зато за ним часто начинают ухаживать сразу несколько потенциальных поклонников в надежде добиться его расположения.

Рак

Рак обладает тонкой душевной организацией. Он очень чуткий, внимательный и заботливый. Эти характеристики присущи в равной степени и мужчинам, и женщинам, рожденным под этим знаком. Представители водной стихии выглядят и ведут себя как образцовые семьянины, что усиливает интерес к ним людей, ориентированных на серьезные отношения с перспективой брака.

Лев

Типичный Лев – мастер самопрезентаций. Самое интересное, что его подача, манера поведения и акцент на себе не вызывают раздражение. Наоборот, в него влюбляются буквально с первого взгляда. Представители этого знака обладают отличным чувством юмора, умеют иронизировать и покоряют естественной харизмой.

Дева

Девы подкупают своим отношением к жизни. Они гиперответственны, избирательно подходят к выбору круга общения, честны перед собой и окружающими, хранят верность постоянному партнеру. Одним из основных положительных качеств Дев является их тактичность. Они всегда сохраняют лицо, даже если ситуация вышла из-под их контроля.

Весы

Весы проявляют себя как настоящие перфекционисты, когда дело касается их образа. Во-первых, они привлекают красотой и холеной внешностью. Во-вторых, представители этого знака умеют создать непринужденную обстановку, в которой с ними легко и приятно общаться. В-третьих, они очень романтичны и сентиментальны, что тоже подкупает их потенциальных и нынешних партнеров.

Скорпион

Проницательные Скорпионы без труда завоевывают симпатию тех, кто им импонирует. В них влюбляются за внутреннюю силу, многогранность, отзывчивость. Они отличаются безукоризненным вкусом и прекрасными манерами. Наконец, нельзя не отметить особую ауру сексуальности, которая присуща каждому типичному представителю этого знака.

Стрелец

Стрельцы любят привлекать к себе внимание. Они общительны, активны, умеют поддержать любую беседу. Влюбляются в них, как правило, благодаря их эффектному внешнему виду и легкости в общении. Рядом со Стрельцами забываются все проблемы, ведь эти прирожденные оптимисты способны заражать окружающих своим энтузиазмом и позитивом.

Козерог

Козероги чтят семейные традиции и серьезно подходят к отношениям, что делает их привлекательными в глазах представителей противоположного пола. Они отзывчивы, проявляют готовность помочь и не ждут в ответ награду. На людей, рожденных под знаком Козерога, можно положиться в любой ситуации, а это очень подкупает и женщин, и мужчин.

Водолей

Водолеи – это разносторонние и неординарные личности. Они достаточно дружелюбны, поэтому к ним тянутся представители обоих полов. С этим воздушным знаком не бывает скучно, он всегда найдет способы нетривиально провести время. Сам же Водолей никому не открывается полностью, чем подогревает интерес к собственной персоне.

Рыбы

Типичные Рыбы – это творческие натуры. Они артистичны, выделяются на общем фоне, умеют создавать вокруг себя интригу. Более близкое общение раскрывает их романтичность, чувствительность и  раскрепощенность. Рыбы склонны заботиться о других и сами вызывают желание проявлять к ним повышенное внимание.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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