«Хороша чертовка»: дочь Ларисы Гузеевой стала настоящей красавицей

Проснувшись знаменитой, благодаря экранизации Эльдаром Рязановым «Бесприданницы», Лариса Гузеева вряд ли могла представить себе, что станет популярной телеведущей. И не просто телеведущей, а лицом Первого канала, ведь программа «Давай поженимся» уже десять лет занимает рейтинговые позиции на телевидении.instagram.com/_larisa_guzeeva_Сегодня привычный образ Ларисы Гузеевой — опытная женщина, которая лучше всех знает главный секрет семейного счастья. Недаром актриса с такой уверенностью вершит судьбы на своём телешоу. Для многих зрителей Лариса Гузеева давно стала членом семьи. Однако о своей семье ведущая говорит нечасто и старается не обсуждать семейные проблемы. А они, конечно, есть…Интернет-пользователи удивлены, как преобразилась Ольга БухароваЕщё пару лет назад интернет бурно обсуждал внешний вид дочери Ларисы Гузеевой. Нет, Ольга Бухарова не разукрасила себя татуировками, как это сделал сын Елены Яковлевой, однако в поисках себя девушка шла на смелые эксперименты.paparazzi.ruЛарисе Гузеевой хватило женской мудрости поддержать юную бунтарку и направить желание экспериментировать в правильное русло. Ольга отправилась учиться в Европу и постепенно отошла от вызывающих опытов над своей внешностью.instagram.com/kaydecayУ девушки в этом году начался роман с молодым человеком, но пара не так давно рассталась. Для Бухаровой уход возлюбленного стал тяжёлой моральной травмой. Тем не менее любовь изменила Ольгу — она поменяла стиль и стала выглядеть более женственно.instagram.com/lola_dontНедавние фотографии дочери Ларисы Гузеевой, которые попали в Сеть, приятно удивили поклонников актрисы. Интернет-пользователи отмечают, что девушка очень красива.instagram.com/smexapanorama2Некоторые фолловеры сумели даже рассмотреть во внешности Ольги черты её мамы:natali1883k Хороша чертовка🔥🔥🔥 nahernado Очень красивая, только нижняя челюсть чуть Крупновата. Зато натурэль, уже гуд! fenga.78 Красотка bu_sku Красивая девчонка,видная! На свою мамку оч похожа! persikcocacola Роковая 🔥 бабы нехер завидовать молодости ♀️ modo_casual Была гадким утёнком а тут вау-вам прям, не хуже маман в молодости. loverofkidtyoma Красотка. Взгляд шикарен. benderskaja414 Красивая🤗 тут гены) есть в кого симпотяжкой быть💜instagram.com/smexapanorama2«Какой милый юноша»: лысый Никита Джигурда удивил поклонников редкими фотоЗа последние лет пятнадцать Никита Джигурда сделал всё, чтобы его имя у большинства зрителей вызывало желание покрутить у виска пальцем. Экстравагантные выходы артиста в женских нарядах, сумбурные заявления, устрашающий вид заставили даже поклонников Джигурды усомниться в его адекватности. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen