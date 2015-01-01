5 ошибок в уходе за волосами, которые старят

Волосы – идеальное поле для экспериментов. Но чаще всего они страдают от необдуманных поступков и желаний. Хорошая прическа поможет стать моложе на 5-10 лет, и для этого важно не допускать ошибок в уходе за волосами.Неудачная стрижкаКогда после парикмахера невозможно самостоятельно уложить пряди, они приняли на следующее утро странную форму, если на укладку тратиться больше времени, чем на уход за волосами, то стрижка подобрана неправильно. Меняйте мастера и корректируйте прическу.Не учтен цветотип лицаПрирода озаботилась, чтобы цвет волос подходил под оттенок кожи и цвет глаз. Перед окрашиванием многие не учитывают этот факт и отдают предпочтение неверному цвету. В результате недостатки кожи становится более заметными, а весь образ смотрится неестественно. Пример на фото - Джессика Альба с темными глазами и светлым цветом волос.Нет объемаЭто проблема не только у обладательниц слишком тонких волос. Иногда прилизанные волосы – результат неправильной стрижки и выбранных средств для стайлинга. Получить объем естественным путем можно стрижкой, когда мастер подрезает пряди лесенкой. Избегайте жирных косметических средств для ухода, ни в коем случае не наносите их на корни волос, только на кончики. Иначе они просто утяжелят пряди, и стрижка будет выглядеть несвежей.Не та челкаПравильная челка – венец стрижки. Хороший мастер отговорит от стрижки, если челка меняет пропорции лица не в лучшую сторону. Помните, что квадратному лицу идет асимметричные челки, в лицу форме «сердечка» - слегка воздушные, но не длинные. А вытянутая форма лица будет мягко подчеркнута прямой и густой челкой.Много стайлингаВ тренде естественная и натуральная красота. Это касается цвета волос, декоративной косметики и прически. Волосы должны ниспадать на плечи воздушными, легкими прядями, а не висеть сосульками. Берите в магазине спреи вместо мусса и пенок.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen