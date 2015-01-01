Какое поведение женщины убивает влечение мужа

sasint/ PixabayОчевидного убийцу влечения у мужа знают все жены: неопрятный внешний вид. Но это вершина айсберга. Главные женские «пороки» кроются намного глубже, и часто скрыты и от самих женщин. Многие жены не осознают свое поведение, которое разрушает мужское влечение. Они видят отстраненную реакцию супруга, но не видят причин его сексуальной холодности. Отсюда недопонимания, обвинения, претензии, и, как следствие – еще больший холод в интимных отношениях. Замкнутый круг. Разомкнуть его поможет честный взгляд на собственное поведение и семейно-бытовые взаимоотношения с супругом.9 типов поведения женщины, которые убивают сексуальное влечение мужаОтношение к сексу как к обязанностиОбязанность в сексе плохо сказывается на мужской потенции. Влечение к жене у мужа точно пропадет, если она будет идти в спальню, как на эшафот. Откровенная демонстрация или плохоскрываемое нежелание секса породит у мужчины тревогу, неуверенность, сомнение в своей сексуальной состоятельности. Есть у этой ситуации и противоположная история, когда жена навязывает мужу исполнение супружеского долга. У мужчин тоже бывает вялый темперамент, «ПМС» и низкая потребность в сексе. И вряд ли она возрастет, если супруг будет чувствовать себя в сексуальном рабстве.Неспособность разграничивать секс и чувстваВо многих семьях мужчины больше заинтересованы в сексе, чем женщины. Беспричинные отказы в сексуальных утехах со стороны жены, могут у нее укрепить уверенность в том, что раз она не хочет мужа, значит, разлюбила. У женщин очень сильно завязаны любовь и секс, между которыми большинство из них ставят знак равенства. Такое восприятие отношений может передаться и супругу, который тоже начнет размышлять о том, что если супруга не хочет с ним секса, значит, у нее к нему больше нет чувств. С особо мнительными мужьями так недалеко и до импотенции.Тотальное слияние с супругомЖенщины часто становятся заложницами идеалистического представления о семейных отношениях. Им кажется, что чем больше они проведут времени с супругом, тем роднее и ближе станут. Такую модель поведения женщины переносят и на секс – чем больше, тем лучше. Эта стратегия, возможно, и работает, но только в начале отношений. Большой семейный стаж ослабевает сексуальное влечение. Чтобы скучать по сексу с супругой, мужу нужен периодический сексуальный голод. Лучше если он будет не в искусственных отказах, а в вынужденных – поездка к родственникам, командировка, гости в доме и т. д.Привычка и предсказуемое поведениеПривычка, как все успели убедиться – враг любви и гармонии в семье. Когда она закрадывается в спальню и становится там полноправной хозяйкой, оттуда уходят влечение и страсть. Особенно чувствительны к этому мужчины. Пресыщенность однообразностью и предсказуемостью в сексе заставляет их искать разнообразия у любовниц. Привычка убивает мужское влечение не только, когда она проявляется в сексе. Бытовая рутина и скука также рождаются из предсказуемости в подарках, семейных вечерах и праздниках. Отсутствие лени и присутствие фантазии могут существенно подогреть сексуальное желание мужа.Излишняя откровенность о прошлом сексуальном опытеБолтливостью грешат многие женщины. Но бог с ним, если жена болтает о работе, подругах, соседях, ценах и других важных для нее вещах. А вот когда ее разговорчивость перемещается в щекотливую тему бывших любовников и сексуальных отношений, муж сильно напрягается. Особенно, когда супруга начинает вдаваться в сравнения, и не в его пользу. «А вот у моего бывшего комплексов вообще не было», «Все мои любовники были непревзойденными. Ты не умеешь правильно!», «Мой бывший мужчина был самым талантливым в сексе». Конечно, некоторых мужей такие провокации могут стимулировать к сексуальным подвигам, но, как показывает практика, подобная женская откровенность приводит к нарушению эрекции у мужчин.sasint/ PixabayНесоблюдение конфиденциальностиЭтот вид женской болтливости настолько деструктивный, что его стоит вывести в отдельный пункт. Некоторым женам хватает ума делиться своими семейно-постельными откровениями с подругами, матерями или коллегами. И хорошо если муж оказался сексуальным гигантом, и женщина просто хвастается, как ей повезло. Но чаще жены жалуются на сексуальную несостоятельность мужа и на свою неудовлетворенность. Учитывая, что другие женщины тоже страдают болтливостью, в скорости эта информация может дойти и до супруга. Поспособствует ли унижение сексуального достоинства мужа повышению его либидо? Вряд ли.Полная самоотдача в отношенияхВ желании создать идеальные отношения с супругом некоторые жены перегибают палку и растворяются в своих мужьях, становясь их тенью или приложением. Жена, полностью отдающаяся потребностям мужа, теряет свою личность. Со временем она перестанет быть интересной супругу и как женщина. У мужчин, как и у женщин, мозг тоже достаточно сильная эрогенная зона. Возбудив мозг мужа, жена «раскочегарит» в нем такое сексуальное влечение, что хватит ни на одну ночь, а то и день. Интрига, загадочность, непредсказуемость и здоровое чувство ревности станут в этом прекрасными помощниками.Критика и недовольствоВечное брюзжание, критиканство и недовольство поведением мужа приведет к постепенной его закрытости. Жалобы на постоянную нехватку денег, внимания, заботы, ласки и т. д. породят еще и нехватку секса. В семье, где воспитательными методами супруга служит кнут в виде критики, а не пряник в виде искренней похвалы, страстный качественный секс станет дефицитом.Мужеподобность в привычкахБольше всего мужчины не любят в женщинах… мужчин. Привычка брутально выражаться, «запойно» курить, небрежно одеваться, закадычно дружить и быть своим «парнем в доску» наделяет женщин мужскими чертами характера, которые точно не возбуждают. В женщине хочется видеть нежность, трогательность, сентиментальность, доброту и изысканность. Эти качества являются комплексом женственности и возбуждают лучше всякой Виагры.Психолог Оксана Анаско Специально для Allwomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen