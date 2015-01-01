«Не травите мою жену»: Влад Топалов обратился к интернет-хейтерам

К критике и травле в соцсетях медиа-персоны относятся по разному. Одни закрывают аккаунты, другие удаляют неугодные посты и банят их авторов, а некоторые с удовольствием провоцируют скандал под своими фото, как, например, Анастасия Волочкова. Влад Топалов пока не понял, какую выгоду можно получить из негатива в свой адрес, поэтому уже не первый раз певец пытается договориться с подписчиками своего Instagram.instagram.com/vladtopalovofficialСовсем недавно экс-солист группы «Smash!!» впервые стал отцом. В отличие от некоторых своих коллег, Регина Тодоренко и Влад Топалов не спешат поделиться трогательными фотографиями из роддома, первыми снимками новорожденного. Даже имя малыша пара пока держит в секрете, хотя в своих микроблогах супруги и поблагодарили поклонников за поздравления.instagram.com/vladtopalovofficialВлад Топалов не понимает, откуда у хейтеров столько злости в адрес его семьиБольшинство фолловеров Тодоренко и Топалова с пониманием относятся к желанию супругов не демонстрировать личную жизнь на публику. Как бы ни хотелось подписчикам увидеть, на кого похож сын Влада и Регины, они терпеливо ждут момента, когда молодые родители сами решат показать миру своего малыша.Однако, к большому огорчению артистов, среди добрых пожеланий появляются довольно агрессивные послания. Влад Топалов не может понять, что он должен сделать, чтобы остановить поток негатива:Ох.... читаю ваши комментарии и не могу понять, откуда у вас столько злости и ненависти? Откууууудаааа? Вот правда не понимаю🤷🏼♂️ что же я лично вам сделал, что вы ждёте малейшего повода, чтобы продемонстрировать свой интеллект и написать что-то грубое? Если бы я знал, я бы с радостью попробовал бы это исправить. Но, видит Бог, не понимаю.instagram.com/vladtopalovofficialМузыкант призывает подписчиков дать возможность ему с женой привыкнуть к новому статусу, прежде чем делиться с окружающими самым сокровенным. Влад просит не травить его жену и не требовать фотографий ребёнка, ведь это личное дело родителей — показывать малыша или нет:Скоро. Скоро. Скоро вы ВСЕ, ВСЁ узнаете. Не переживайте. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроём. В тишине. В радости. В счастье. Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Мы все скажем и покажем ровно тогда, когда НАМ это будет комфортно, а не вам. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий. Так уж жизнь устроена, простите)))))) мы не больные , чтобы сразу всё вываливать в свет, как некоторые.Друзья, как вы считаете — имеют ли звёзды право на частную жизнь, или они должны быть готовы к повышенному вниманию и негативу в свой адрес?Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова пойдёт по стопам БузовойКогда в процессе развода с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов говорил о том, что его не устраивает публичность жены, он, похоже, лукавил. Благодаря экс-супруге имя футболиста «Локомотива» регулярно мелькает в звёздных новостях. А у его нынешней жены Анастасии Костенко в сотни раз возросло количество подписчиков в Instagram: теперь красавица из Сальска регулярно пополняет семейный бюджет, размещая в блоге рекламные посты. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen