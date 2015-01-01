Топ-5 необычных эрогенных зон у мужчин: что необходимо знать?
Секс и ласки – неотъемлемая часть качественных любовных отношений между партнёрами. Однако, традиционный секс быстро наскучивает и обычные ласки спустя время уже не доставляют того удовольствия, что раньше. Как разнообразить сексуальную жизнь? Оказывается, у мужчин есть несколько необычных эрогенных зон, о которых не знают девушки и даже сами мужчины. Узнать как удивить любовника в постели можно на сайте https://obizmenah.ru/lyubovnice/chto-delat-v-posteli-chtoby-udivit-lyubovnika.html, где собраны отличные советы по повышению своего мастерства.
Эрогенные зоны – такие участки кожи, при стимулировании которых партнер чувствует удовольствие и повышение сексуального желания. Это происходит потому, как именно в этих участках происходит концентрация большинства нервных окончаний. При их стимуляции подаются определенные сигналы в мозг партнёра, откуда идут дальнейшие сигналы на восприимчивость прикосновений и возникновение чувств.
Ни для одной девушки не является секретом то, что самая главная эрогенная зона мужчин – это пенис и яички, однако, существует еще несколько мест, при стимулировании которых можно доставить мужчине сказочное удовольствие:
- Уши;
- Шея;
- Спина;
- Руки;
- Пальцы ног и стопы.
Уши – одна из наиболее нежных зон. Правильная стимуляция мочек и ушной раковины должна осуществляться методом оральных ласк, нежели руками. Можно облизывать уши партнёры, посасывать мочки ушей и даже нежно постанывать в ушко. Быстрая возбудимость мужчины гарантирована.
Шея – одно из эрогенных мест мужчины. Чтобы доставить ему удовольствие, партнёрше необходимо покрывать шею поцелуями, также можно сжимать ее руками, но соблюдать меру в качестве техники безопасности. Особенно чувствительно место, расположенное немного ниже кадыка.
Самое чуткое на прикосновения место мужчины – спина. Со спиной можно проводить различные махинации: массаж простой или с применений эфирных масел, поцелуи, облизывание и даже прищипывание, которое, однако, доставит удовольствие не каждому мужчине. А можно попробовать партнёрше прикасаться к спине собственным телом во время, например, дополнительного воздействия на уши. Это вызовет бурю эмоций и ощущений у мужчины.
Воздействовать на руки партнёра можно через массаж ладоней. Это поможет мужчине расслабиться, настроиться на приятное времяпровождение и даже получить приятный бонус в виде эрекции. Особенно чутки к прикосновениям места между большим и указательным пальцем. Локти и даже подмышки тоже можно стимулировать, однако есть риск вызвать щекотку, что помешает процессу возбуждения.
Чувствительной эрогенной зоной считаются стопы. Полезен для любовной жизни массаж стоп, растирания и поглаживания, можно даже воспользоваться маслами или согревающими бальзамами. Для любителей острых ощущений подойдет воздействие на пальцы ног с помощью поцелуев.
Для того чтобы сексуальная жизнь партнёров была наполнена чувственностью и широтой ощущений, необходимо изучать эрогенные зоны друг друга. Вопреки стереотипным мнениям, тело мужчины очень богато на эрогенные участки. Стимулирование некоторых эрогенных зон способно доставить максимальное удовольствие партнёру.