«Какие то срааашные дятьки»: Алексей Чумаков и Валерий Меладзе напугали подписчиков

Не обязательно искать в сети триллер, чтобы дать эмоциональную встряску организму. Любителям пощекотать себе нервы иногда достаточно просто оказаться… в микроблоге Алексея Чумакова…instagram.com/alexchumakoffДля звёзд отечественной сцены сейчас самая горячая пора — корпоративы и запись новогодних проектов занимают всё время знаменитостей. Артисты имеют возможность встречаться в кулуарах съёмочных площадок и за кулисами. В звёздных инстаграмах ежедневно появляются новые фото кумиров.instagram.com/alexchumakoffОднако не все размещают в своих блогах банальные снимки возле ёлочки. Некоторые таланты проявили фантазию…Подписчики инстаграма Алексея Чумакова оценили его «страшные» фото с Валерием МеладзеНа днях порадовал поклонников Алексей Чумаков. Во время очередного выступления певец пообщался с Валерием Меладзе. Артисты нашли прекрасный способ развлечь себя, а заодно и интернет-сообщество. Подобно школьникам взрослые мужчины кривлялись перед камерой, в результате чего инстаграм Чумакова пополнился целой серией фотострашилок. Алексей уверен, что их с Валерием эксперимент мог бы вдохновить создателя Дракулы:instagram.com/alexchumakoffБрэм Стокер явно бы вдохновился на сиквел.Неизвестно, как бы отреагировал Стокер, но фолловеры Чумакова забросали обсуждения восторженными комментариями. Интернет-пользователи оценили юмор любимых артистов:smorodinov6436 Какие то срааашные дятьки miralisssa Жуть какая, давайте еще!) anna___duke Ужаш как штрашна! 😆 siberian_voice Ну да,ужастик можно было бы придумать по мативам ваших фото🙌"Чумаладзе" типа как Вий))) anastasy1101 Сынок - будешь себя плохо вести , эти дяди тебе споют 😆😂 zolotaykina_irina Последнее фото удалось...." страшные" вы дядьки aya_singer_stilist О, боги...🤪🙏 Ведь я только первое фото посмотрела... 😂Как увидела остальные-спряталась под одеяло!!!😳😲instagram.com/alexchumakoffinstagram.com/alexchumakoffВнимательные подписчики и вовсе обнаружили мистическое сходство Алексея Чумакова с Владимиром Ильичом Лениным:instagram.com/alexchumakoffperovalena13 на третьей как В.И.Ленин. vbelokurova05 На третьем фото на ЛЕНИНА похож😬🔥👍Друзья, а вы любите кривляться и строить рожицы на фотографиях?«Какой милый юноша»: лысый Никита Джигурда удивил поклонников редкими фотоНикита Джигурда сделал всё, чтобы его имя у большинства зрителей вызывало желание покрутить у виска пальцем. Экстравагантные выходы артиста в женских нарядах, сумбурные заявления, устрашающий вид заставили даже поклонников Джигурды усомниться в его адекватности. Читать далее…

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