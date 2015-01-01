Кому из знаков зодиака улыбнется удача в январе 2019

kudybadorota/ PixabayДержите руки ширеИ вовсе не для того, чтобы с неба ловить мешки денег. Каждому человеку звезды дают то, что он на самом деле хочет. Раки хотят любви. Им постоянно нужно о ком-то заботиться. В январе 2019 они получат свой шанс. Ребята смогут влюбить в себя кого угодно. Природные навыки обольщения и уверенность в собственных силах станут лакомой приманкой для противоположного пола. Ракам давно пора раскрыть объятия, явить миру свое горячее сердце. Даже обычный флирт с представителями знака дарит тепло окружающим. Нужно больше верить в себя, держаться с достоинством. Прощать другим их недостатки. Чтобы не спугнуть свое счастье, Ракам рекомендуется тщательно следить за речью, манерами поведения. А также ничего не предпринимать в день Лунного затмения - 21 января. Это фатальная дата для любых романтических планов.Величавой походкойМогут шествовать в январе гордые Львы. На этот раз благосклонная Фортуна позаботится об их репутации, обеспечит социальное продвижение представителей знака. С самого начала месяца Солнце образует несколько гармоничных аспектов с высшими планетами (Сатурн, Юпитер, Нептун). Это означает, что в карьере Львов, а также любых общественных делах наступит просветление. Ребята смогут приблизиться к элите, получить всеобщее восхищение. Важно не допустить слабину в это время, ухватиться за шанс. Тем более, что никаких финансовых затрат это не предполагает. Необходимо лишь оказаться в нужный момент в нужном месте. Если же представитель знака решит пройти мимо или совершит неправомерное действие в день Частного Солнечного затмения (6 января), то удача надолго его покинет. В самом конце месяца звезды также способствуют началу своего дела. Успехи в бизнесе позволят ребятам обеспечить свою семью и запланировать новых детей.Представитель высшего обществаОжидает представителей знака Весы. В январе у ребят наступит пора активного самовыражения. Главное отличие этого периода от предыдущих в том, что звезды приготовили для Весов серьезное вознаграждение. Это может быть общественное признание, достойная награда в мире искусства/дизайна, денежное поощрение. Положение Венеры в Стрельце чрезвычайно благоприятно для человека. Эффект усиливается еще тем, что планета удачи Юпитер также находится в Стрельце и образует соединение с Венерой (22 января). Можно смело путешествовать, знакомиться с новыми людьми, подписывать контракты. Партнерские взаимоотношения выйдут на новый уровень. Транзит Юпитера по третьему дому, который является вотчиной Весов, ознаменует период благоденствия знака. Важно чаще бывать на людях, посещать различные тренинги и курсы, преподавать и выступать на публике. Смелые Весы будут иметь оглушительный успех в конце месяца.За мешками денегМогут отправляться Стрельцы. Больше десяти лет странствовал Юпитер по другим знакам зодиака, игнорировал заветные чаяния ребят. Однако в этом году планета удачи "исправится", вознаградит Стрельцов за долгое ожидание. Изменения к лучшему начнут происходить уже в январе. Если успех тех же Львов будет зависеть от расположения общества, то у Стрельцов все иначе: гармоничные аспекты Юпитера к личным планетам приведут к немедленным результатам вследствие собственных действий. Мечты человека будут стремительно воплощаться в реальность. Соединение управителя знака с Венерой также означает приток большого количества денег. Это может быть неожиданное наследство, выигрыш в лотерею, подарок друга. Однако не стоит думать лишь о деньгах. В январе будет масса возможностей для самореализации. Стрельцы должны серьезно задуматься о путешествии на другой конец Земли. Многие именно там встретят своего партнера. Особенно хорош период для предпринимателей: начало собственного дела принесет человеку не только прибыль, но и счастье.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen