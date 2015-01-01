Почему к вашему знаку зодиака партнеры теряют интерес

27soon/ PixabayОвенОтличительной чертой самого эгоистичного знака зодиака является его прямолинейность. Однако под влиянием реактивных эмоций это качество часто трансформируется в грубость. Отсюда вздорный темперамент Овна, желание во всем и всегда быть правым (первым, лучшим). Спорить с разгоряченным представителем знака абсолютно бесполезно. Поэтому умные партнеры часто теряют интерес к упрямому, но бестолковому человеку. О чем с ним говорить, если он - "непогрешимый"?ТелецТельцы могут приворожить любого человека. Когда ребята влюбляются - они производят впечатление самых настоящих романтиков. Проводить с ними время легко и весело. Однако с развитием отношений все очень сильно меняется. Тельцы начинают проявлять свою тяжеловесную сущность: становятся деспотичными и ревнивыми. У представителей земного знака крайне выражена жажда обладания, и своих партнеров они рассматривают как собственность. Именно поэтому нежные объятия со временем становятся удушающими, а легкость напрочь исчезает. Партнеры теряют всякий интерес продолжать с авторитарными Тельцами отношения.БлизнецыС Близнецами все слишком очевидно, чтобы нужно было что-то расписывать. Это самый непостоянный и непоследовательный знак зодиака. Любого человека можно довести до белого каления, если регулярно изменять свое отношение. Партнеры часто не выдерживают постоянных смен настроения мутабельного знака - и уходят к более стабильному человеку. Удержать интерес другого - вот самая сложная задача Близнецов.РакНесмотря на свою приверженность семейным традициям, этот знак зодиака может быть чрезмерно утомительным в отношениях. Раки склонны проявлять упрямство, становиться в "позу" при любом удобном случае. С помощью своих обид они стремятся манипулировать другим человеком. Все это действует на нервы, вызывает раздражение у партнера. Его интерес просто сходит на нет.ЛевЛьвы думают исключительно о себе. Они проявляют свое великодушие и щедрость только ради одного - ощутить свое превосходство на другими. Далеко не каждый партнер сможет выдержать столь высокомерного человека рядом. С осознанием истинных причин "царского" поведения Львов, интерес к последним угасает. Смотреть, как представитель знака в очередной раз паясничает, становится откровенно утомительно.ДеваДевы постоянно все усложняют. Они находят массу недостатков у человека, критикуют его за малейший промах. Привычка все анализировать и раскладывать по полочкам со временем отталкивает от них любого. Мало кому хочется быть разобранным на детали и осмеянным при этом. Поэтому удержать интерес к себе Девы категорически не могут. Они слишком требовательны к другому, не дают человеку расслабиться.ВесыВесы действуют на нервы тем, что постоянно ноют. Им кажется, что у других есть всё, а они самые бедные. От своих партнеров часто требуют невозможного. У ребят слишком многое упирается в деньги. Человек может запросто потерять интерес к Весам, если те не остановятся. Нужно иногда давать другим передышку, являть свою светлую сторону. Гармонию в паре не построить на одних лишь упреках и несбыточных желаниях.СкорпионСкорпионы демонстрируют свою скрытность даже с постоянным партнером. Тем самым они сильно обижают человека, вызывают у него гнев и негативные мысли. Нужно научиться доверять другому, открыто демонстрировать свои сложные чувства. Слишком легко потерять интерес любимого, если постоянно замыкаться в себе. Отсюда же привычка ревновать и больно жалить. Нужно своевременно выпускать пар и эмоции.СтрелецНезависимость Стрельцов и привлекает, и пугает одновременно. Ребята часто игнорируют потребности своих партнеров, действуют последним на нервы. Нельзя думать исключительно о приключениях, забывая про спокойное настоящее. Можно легко потерять всякий интерес человека находиться с вами рядом, если постоянно витать в облаках и далеких землях. Также не стоит слишком часто поучать близких людей - это банально утомительно.КозерогКозероги могут быть слишком расчетливыми и холодными. Однако неприступный вид привлекает лишь на первых этапах общения. В дальнейшем окружающие теряют всякий интерес к бесчувственному человеку. К тому же представители знака часто проявляют чрезмерную требовательность и строгость.ВодолейВодолеи наглухо закрывают свое сердце, боятся испытать глубокие эмоции. Любовные отношения у ребят развиваются с большим трудом и крайне медленно. На первом этапе они привлекают своей загадочностью, гениальностью. Но затем неизменно отталкивают неприступностью и привычкой носить маску. Интерес легко теряется, если за маской ничего не стоит. Лучше сразу демонстрировать свои лучшие качества, чем затем разочаровывать других.РыбыПредставители знака часто желают невозможного. Они не принимают реальность в ее настоящем виде, убегают в свои иллюзии. Необходимо научиться контролировать свои эмоции, не позволять им доминировать над разумом. Рыбы могут легко потерять интерес партнеров, если мысленно будут постоянно в другом месте. Человеку нужен человек, а не тело с мечтами.Почему люди влюбляются в вас согласно вашему знаку зодиакаОвны притягивают своим горячим темпераментом и непоколебимой уверенностью в собственных силах. По натуре они являются лидерами, поэтому всегда стараются перетянуть внимание на себя. В таких альфа-личностей невозможно не влюбиться хотя бы за то, что они искренне проявляют свои эмоции и не зависят от мнения окружающих. Читать далееАстролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen