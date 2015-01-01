Почему к вашему знаку зодиака партнеры теряют интерес
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Овен
Отличительной чертой самого эгоистичного знака зодиака является его прямолинейность. Однако под влиянием реактивных эмоций это качество часто трансформируется в грубость. Отсюда вздорный темперамент Овна, желание во всем и всегда быть правым (первым, лучшим). Спорить с разгоряченным представителем знака абсолютно бесполезно. Поэтому умные партнеры часто теряют интерес к упрямому, но бестолковому человеку. О чем с ним говорить, если он - "непогрешимый"?
Телец
Тельцы могут приворожить любого человека. Когда ребята влюбляются - они производят впечатление самых настоящих романтиков. Проводить с ними время легко и весело. Однако с развитием отношений все очень сильно меняется. Тельцы начинают проявлять свою тяжеловесную сущность: становятся деспотичными и ревнивыми. У представителей земного знака крайне выражена жажда обладания, и своих партнеров они рассматривают как собственность. Именно поэтому нежные объятия со временем становятся удушающими, а легкость напрочь исчезает. Партнеры теряют всякий интерес продолжать с авторитарными Тельцами отношения.
Близнецы
С Близнецами все слишком очевидно, чтобы нужно было что-то расписывать. Это самый непостоянный и непоследовательный знак зодиака. Любого человека можно довести до белого каления, если регулярно изменять свое отношение. Партнеры часто не выдерживают постоянных смен настроения мутабельного знака - и уходят к более стабильному человеку. Удержать интерес другого - вот самая сложная задача Близнецов.
Рак
Несмотря на свою приверженность семейным традициям, этот знак зодиака может быть чрезмерно утомительным в отношениях. Раки склонны проявлять упрямство, становиться в "позу" при любом удобном случае. С помощью своих обид они стремятся манипулировать другим человеком. Все это действует на нервы, вызывает раздражение у партнера. Его интерес просто сходит на нет.
Лев
Львы думают исключительно о себе. Они проявляют свое великодушие и щедрость только ради одного - ощутить свое превосходство на другими. Далеко не каждый партнер сможет выдержать столь высокомерного человека рядом. С осознанием истинных причин "царского" поведения Львов, интерес к последним угасает. Смотреть, как представитель знака в очередной раз паясничает, становится откровенно утомительно.
Дева
Девы постоянно все усложняют. Они находят массу недостатков у человека, критикуют его за малейший промах. Привычка все анализировать и раскладывать по полочкам со временем отталкивает от них любого. Мало кому хочется быть разобранным на детали и осмеянным при этом. Поэтому удержать интерес к себе Девы категорически не могут. Они слишком требовательны к другому, не дают человеку расслабиться.
Весы
Весы действуют на нервы тем, что постоянно ноют. Им кажется, что у других есть всё, а они самые бедные. От своих партнеров часто требуют невозможного. У ребят слишком многое упирается в деньги. Человек может запросто потерять интерес к Весам, если те не остановятся. Нужно иногда давать другим передышку, являть свою светлую сторону. Гармонию в паре не построить на одних лишь упреках и несбыточных желаниях.
Скорпион
Скорпионы демонстрируют свою скрытность даже с постоянным партнером. Тем самым они сильно обижают человека, вызывают у него гнев и негативные мысли. Нужно научиться доверять другому, открыто демонстрировать свои сложные чувства. Слишком легко потерять интерес любимого, если постоянно замыкаться в себе. Отсюда же привычка ревновать и больно жалить. Нужно своевременно выпускать пар и эмоции.
Стрелец
Независимость Стрельцов и привлекает, и пугает одновременно. Ребята часто игнорируют потребности своих партнеров, действуют последним на нервы. Нельзя думать исключительно о приключениях, забывая про спокойное настоящее. Можно легко потерять всякий интерес человека находиться с вами рядом, если постоянно витать в облаках и далеких землях. Также не стоит слишком часто поучать близких людей - это банально утомительно.
Козерог
Козероги могут быть слишком расчетливыми и холодными. Однако неприступный вид привлекает лишь на первых этапах общения. В дальнейшем окружающие теряют всякий интерес к бесчувственному человеку. К тому же представители знака часто проявляют чрезмерную требовательность и строгость.
Водолей
Водолеи наглухо закрывают свое сердце, боятся испытать глубокие эмоции. Любовные отношения у ребят развиваются с большим трудом и крайне медленно. На первом этапе они привлекают своей загадочностью, гениальностью. Но затем неизменно отталкивают неприступностью и привычкой носить маску. Интерес легко теряется, если за маской ничего не стоит. Лучше сразу демонстрировать свои лучшие качества, чем затем разочаровывать других.
Рыбы
Представители знака часто желают невозможного. Они не принимают реальность в ее настоящем виде, убегают в свои иллюзии. Необходимо научиться контролировать свои эмоции, не позволять им доминировать над разумом. Рыбы могут легко потерять интерес партнеров, если мысленно будут постоянно в другом месте. Человеку нужен человек, а не тело с мечтами.
Почему люди влюбляются в вас согласно вашему знаку зодиака
Овны притягивают своим горячим темпераментом и непоколебимой уверенностью в собственных силах. По натуре они являются лидерами, поэтому всегда стараются перетянуть внимание на себя. В таких альфа-личностей невозможно не влюбиться хотя бы за то, что они искренне проявляют свои эмоции и не зависят от мнения окружающих. Читать далее
Астролог Евгений Назаров
Источник: www.allwomens.ru/zen