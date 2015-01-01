Самые модные пуховики этой зимы, которые дополнят любой образ

В этом сезоне стоит обратить внимание на модели оверсайз, с легким блеском металла и винила, на неоновые цвета, а также ассиметричные и стеганные модели.Кислотные оттенкиЗарядиться позитивом и развеять грусть от холодных и сырых дней помогут неоновые пуховики цвета лайма и фуксии. Такие тренды можно встретить в коллекциях осень-зима 2018/19 R13, IENKI IENKI и Pinko. И если в прошлом году нежелательно было использовать пояс для верхней одежды, то теперь это комильфо.Стальной цветМеталлического оттенка в нарядах много не бывает. В этом сезоне металлик перешел с обуви, осенних курток на пуховики. Космические модели были замечены на шоу Philipp Plein и у модного итальянского блогера (которая дебютировала в этом сезоне) Chiara Ferragni. Пуховик можно надеть под джинсы и объемный свитер с горлом. Или выбрать пайту с капюшоном, который можно использовать вместо шапки.ВинилЕсли есть возможность купить объемный пуховик – это хорошо, а виниловый вариант – толчок к составлению рарного айтема. Асимметричные модели были на показе у Читосе Абе в Париже в этом феврале. А Версаче для зимнего сезона 2019 выбрали сочный красный винил.Стеганные моделиЗабытые вещи из нулевых опять в тренде. На этот раз за кардиганами крупной вязки и платками на шею в свет снова вышли стеганные куртки в прямоугольник, ромб, треугольник. Именно такие модели чаще всего надевает английская королева Елизавета II.Интересно смотрится модель с заклепками и короткими рукавами. Черный классический вариант подходит как для кэжуал вариантов под брюки клетку, так и под классические образы с сапогами на шпильке и юбкой-миди.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen