В каком возрасте мужчины и женщины изменяют чаще всего

Pexels/ PixabayВсе мы наслышаны о так называемом «кризисе среднего возраста» и о повышенной сексуальной активности людей, преодолевших отметку 40-45 лет. Благодаря этому факту народная мудрость пополнилась многочисленными поговорками: «Седина в бороду, бес в ребро», «Старый конь борозды не испортит», «Сорок пять – баба ягодка опять» и т.д. Сложилось также устойчивое мнение, что люди, подошедшие к указанному возрастному рубежу, стремятся всячески разнообразить свой досуг и, конечно, сексуальную жизнь. Если ответная реакция постоянного партнера отсутствует, начинает поиск подходящей замены. Некоторые даже бросают свои семьи ради любовников, которые помогли им вернуть вторую молодость. По этим причинам роковой юбилей не стоит игнорировать, однако он не является единственным периодом, когда нужно опасаться неверности.Наиболее вероятный «возраст измен» с точки зрения психологииПо данным американских социологов, мужчины и женщины ощущают желание изменить своим возлюбленным в возрасте 29, 39, 49 и 59 лет. Причем именно после 40-летнего рубежа эта потребность ощущается все сильнее.Специалисты проанализировали поведение представителей обоих полов и пришли к выводу, что перед приближением очередного юбилея они испытывают потребность в очередной эмоциональной встряске. Новая любовная победа помогает им справиться с мыслью о приближающейся старости и убедить себя в наличии высокого либидо.Критические периоды для супружеской верности с точки зрения астрологииВ астрологии принято разделять жизнь человека на 12 этапов. Каждый отдельный промежуток длится примерно 7 лет и управляется определенным знаком Зодиака. Если рассматривать возможность измен на основании этих знаний, можно выделить два критических периода, когда вероятность адюльтера возрастает в несколько раз.28-35 летЭтот этап находится под управлением себялюбивого Льва. Под влиянием огненного знака ощущается новый заряд энергии, появляется склонность к авантюризму, желание экспериментировать и жить «на всю катушку». Переломный момент, как правило, наступает в возрасте 32-33 лет, когда семейные ценности уходят на второй план, уступая место голосу эгоизма. Руководствуясь порывами и эмоциями, человек может пойти не только на измену, но и на официальный развод.49-55 летОчень опасный период, ведь находится он под управлением рокового Скорпиона. Производится смена приоритетов и подмена понятий, многое начинает видеться в искаженном свете. Повышается сексуальная активность, пробуждается тяга к запретным удовольствиям. Если эта энергия не находит выхода, не сублимируется и не трансформируется в нечто созидательное, неизбежно происходят измены. Более того, человек проявляет склонность к саморазрушению, поэтому помимо многочисленных похождений нередки случаи появления зависимостей.

Источник: www.allwomens.ru/zen