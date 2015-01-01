Кто из мужчин по знаку зодиака встречает свою единственную в школе, а кто в зрелом возрасте

SplitShire/ PixabayОвенОвны раскрывают свою мужественность уже после школы. Ярче всего она проявляется на таких коллективных мероприятиях, как студенческая вечеринка, рабочий корпоратив или спортивные соревнования. В возрасте символического совершеннолетия (21 год) эти мужчины достигают своеобразного пика. Именно в этот момент они чаще всего встречают своих любимых. Однако оформляют отношения Овны далеко не сразу. Могут гулять и до 30 лет.ТелецНесмотря на то, что этот знак созревает достаточно медленно, его чувственность диктует свои правила уже в школьные годы. В старших классах этот мужчина стремится обзавестись верным спутником жизни. Мечтает о стабильных любовных отношениях. Тельцы запросто могут найти свою единственную в этом юном возрасте.БлизнецыБлизнецам нужны определенные условия, чтобы полноценно раскрыться перед противоположным полом. Парням необходимо почувствовать уверенность в своих силах, установить достаточно большое количество контактов, прежде чем знакомиться со второй половинкой. Как правило, подобное происходит уже во время обучения в университете. Там им рукоплещет обширная публика, там ребята чувствуют свою значимость. В этот период они готовы к любви.РакА этот человек ещё в школе грезит о чистой и духовной любви. Молодой мужчина спит и видит романтический ореол над своими одноклассницами. Поэтому влюбиться в этом возрасте Раку ничего не стоит. Человек готов даже оформить отношения, если все пойдет как надо.ЛевЛьвы кардинально отличаются от всех предыдущих знаков. Ребята предпочитают попробовать все возможности жизни, прежде чем нырнуть с головой в любовь. Они превосходно знают силу своей энергии, могут спокойно тянуть и до 30 лет. Однако зачастую их встреча с той самой единственной происходит в районе 25=27 лет, когда они твердо определяются с жизненными целями. Тогда Львы сами себе дают зелёный свет на романтическое приключение.ДеваКак и все подростки, мужчина Дева может влюбиться ещё в школе. Однако встреча с любимой девушкой в юном возрасте чревата серьезными последствиями. Если романтические отношения не закончатся хэппи-эндом, то эти мужчины ещё долго будут оставаться одинокими. Свою единственную в таком случае они найдут лишь к 30 годам, не ранее.ВесыУ Весов равновесие может наблюдаться везде, кроме любовной сферы. Здесь мужчины легко теряют голову, становятся ведомыми мощным чувством. Это помутнение разума происходит у них в студенческом возрасте, когда вокруг большое количество искушения. Многие даже женятся в 20 лет, поскольку больше не в силах выдерживать внутреннее напряжение.СкорпионПредставители этого глубоко эмоционального знака способны на невероятное: серьезно полюбить ещё в средней школе. Свои чувства они будут тщательно скрывать от окружающих, но приблизиться к любимой больше никому не позволят. При благоприятном стечении обстоятельств ребята пронесут свою влюбленность через школьные годы, и женятся на той самой девушке. В противном случае они разочаруются в любви - и станут ловеласами.СтрелецЭтот мужчина думает сначала о самолётах. Ему нужно посмотреть весь мир, сложить хотя бы первое впечатление о дальних землях, прежде чем он обратит внимание на внутренний аспект жизни. Влюбляться представитель огненной стихии может хоть каждый день, но по-настоящему полюбить захочет лишь после 28 лет. Тогда все границы на пути к семейному счастью будут открыты, и судьбоносная встреча с той самой единственной не заставит себя долго ждать.КозерогМировоззрение этого мужчины радикально отличается от всех остальных. Козерог даже к любви относится предельно практично. Он будто тянет до последнего, выжидает какой-то уникальный момент, чтобы только после 30 лет найти свою женщину. При этом она может быть значительно старше или моложе его: Козерог любит крайности. Ему хочется либо восхищаться партнёром, либо "растить" его самостоятельно.ВодолейЭтот мужчина вообще имеет весьма размытое представление о любви. Ему кажется, что выше дружбы ничего быть не может. Даже с девушками он предпочитает заводить поверхностные отношения, часто обижая своим легкомысленным поведением последних. Его избраннице придется ещё доказать, что он ей может довериться больше, чем кому бы то ни было. Это долгий и кропотливый труд, где все зависит от терпения девушки. Мужчина Водолей созревает для семейной жизни достаточно медленно. Поэтому даже встреча с любимой не гарантирует появления в его голове мыслей о необходимости узаконить как-то отношения.РыбыКрайне эмоциональные ребята. Им хочется любить всех без исключения. Они пылко влюбляются, но редко надолго удерживают свое чувство. Любовные качели у ребят наблюдаются вплоть до выпускного из института. Только в преддверии по-настоящему взрослой жизни Рыбы серьёзно задумываются о значении верного человека рядом. Они лихорадочно начинают искать свою женщину, перебирают в уме всех знакомых. Однако находят ту самую единственную, как правило, случайно. Где-то в толпе, на остановке или в очереди возле банкомата.

Источник: www.allwomens.ru/zen