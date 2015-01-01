Кому из знаков зодиака в январе 2019 стоит проявить осторожность

Pexels/ PixabayВ январе начнется, так называемый, "коридор затмений". Это судьбоносный период для всех знаков зодиака. Фатальный характер космических явлений не на всех влияет одинаково. В частности, повышенную осторожность следует проявить тем, кто оказался в зоне риска.Банкротство или космическая любовьИменно это угрожает Овнам. Если ребята не осознают всю тщетность инициатив в деловой сфере, то они быстро останутся без денег. В коридоре затмений их подстерегают две квадратуры Марса с планетами бизнеса: Меркурием и Сатурном. Резко возрастет количество юридических споров, разногласий с партнерами и сотрудниками. Негативное отношение к "рабочим" конфликтам лишь усугубит ситуацию. Овнам необходимо преодолеть свое раздражение, смириться с законом (Сатурн). Указания вышестоящих по социальной иерархии следует принимать спокойно, без лишних эмоций. Важно извлечь ценный урок даже из негативного опыта.Также Овнам не стоит планировать дальние поездки, подписывать долгосрочные контракты. Период между затмениями характеризуется всевозможной путаницей. Особенно актуально это для тех, кто желает узаконить свои отношения или инициировать создание предприятий. Вполне вероятно, что представители знака очень скоро усомнятся в правильности своих действий. Зато январь - это благоприятное время для любовных отношений. Мажорные аспекты Марса к Луне и Венере сгладят любые острые углы между людьми.Мудрость молчанияБлизнецам в январе не стоит расслабляться. Накануне солнечного затмения (6 января) состоится переход управителя знака Меркурия в созвездие Козерога. Он ознаменует достаточно стрессовый период для представителей знака, в течение которого образуются сложные квадратуры с другими планетами (Марс, Уран). Последние весьма затруднят активные действия человека в деловой сфере. Возможны внезапные конфликты, неприятные ссоры. Поэтому легким на язык ребятам необходимо срочно взять свою речь под контроль, и не допускать откровенных промашек. Вероятность обвинения человека в коварном лицемерии будет чрезвычайно высока. Даже верные партнеры могут усомниться в дружбе, если Близнецы позволят себе лишнее. Молчание золото - идеальный девиз для первого зимнего месяца. Сохранить хладнокровное спокойствие будет достаточно тяжело, поскольку в коридоре затмений случаются самые непредсказуемые вещи. В частности, особенное внимание следует уделить денежным вопросам. Стояние личной планеты в знаке Козерога требует от Близнецов практичности и хозяйственности в финансовой сфере. Авантюрные выходки следует отложить на конец месяца: когда Меркурий перейдет в знак Водолея (24 января) и образует соединение с Солнцем (30 января).Вера в себяЗачастую это то, чего не хватает Рыбам. И это именно то, что будет так необходимо в январе. Их планета управитель Нептун образует сложные аспекты с социальными планетами - Юпитером и Венерой. Последние отвечают за поддержку друзей, любовные отношения. Поэтому у представителей знака могут возникнуть серьезные затруднения в межличностной сфере. Чтобы не принимать сложные ситуацию близко к сердцу, Рыбам стоит наконец-то поверить в себя. Перестать надеяться на помощь других, полагаться на обещания знакомых. Кому-то в данном случае помогает уединение и медитация. Но может случиться и так, что запись на курсы по развитию любимого хобби обернется скорым созданием собственного бизнеса. Так или иначе, Рыбам необходимо сделать смелый шаг в сторону самостоятельности и независимости. Период коридора затмений следует рассматривать исключительно положительно, несмотря на все превратности судьбы, которые Луна и Солнце для них приготовили. На потенциал деловой сферы активно намекают секстили Нептуна с планетами бизнеса - Меркурием и Марсом. Эти аспекты образуются уже после 21 числа, когда пройдет Солнечное затмение. Однако подготовку можно начинать уже сейчас, не так ли. Как минимум, есть возможность еще до Нового Года определиться с направлением. Но и не забывать про меры предосторожности в социальных коммуникациях.Кому из знаков зодиака улыбнется удача в январе 2019Держите руки шире. И вовсе не для того, чтобы с неба ловить мешки денег. Каждому человеку звезды дают то, что он на самом деле хочет. Раки хотят любви. Им постоянно нужно о ком-то заботиться. Читать далееАстролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen