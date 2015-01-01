Самые сварливые женщины по знаку зодиака

RyanMcGuire/ PixabayФурияДевушки этого знака зодиака выделяются в любом обществе. Их эмоциональная несдержанность обусловлена влиянием Марса - бога разрушительных конфликтов и войны. Именно поэтому Овны столь импульсивны в выражении своих чувств, агрессивны в стремлении доказать свою точку зрения. Эти женщины обладают колоссальной внутренней энергией: принадлежность знака к кардинальному кресту также подталкивает их к решительным действиям. О мнении окружающих они при этом не думают (нечего путаться под ногами, мешать Овнам творить историю). Могут запросто перейти на крик и битье посуды. Даже замахнуться на мужчину этим дамам ничего не стоит. Своих мужей женщины Овны регулярно "строят". Вспышки ярости у них настолько сильны, что головной болью страдают даже соседи. Однако что-то пикнуть против представителей знака никто даже не смеет: мало кому хочется испытать на себе всю мощь гнева разъяренного Овна.Однако не стоит думать, что этих сварливых женщин никто не любит. Они быстро отходят, прощают недостатки любимых и могут помочь даже в самой тяжелой ситуации. Их кругозор достаточно широк, а амбициозные планы вдохновляют близких людей на грандиозные свершения. Пылкие воительницы ускоряют любые процессы, умело конкурируют, добиваются поставленных целей. Другими словами, лучше играть на их стороне, чем выступать против. Игнорировать их жесткие требования астрологи никому не советуют. И уж тем более пытаться словить на "слабо". Моментально задавят громким голосом и своим авторитетом.ЯзваЕсли женщины Овны не умеют контролировать свой гнев, то представители этого знака зодиака в совершенстве овладели искусством скандала. Стрельцы мастерски управляют конфликтом вне зависимости от того, кто был его инициатором. Они обожают выяснять отношения на публике и ставить оппонентов в неудобное положение. Дамы охотно пользуются тем, что другие соблюдают мнимые правила приличия. Стрельцам никакие рамки не писаны. Они запросто перейдут на личные оскорбления, если кто-то позволит себе лишнее. В семье они практически всегда занимают доминирующую позицию. Любят поучать и вести себя назидательно. Вместо громких слов часто используют грубый язвительный юмор. Этим женщинам ничего не стоит пристыдить человека. Мужа всегда держат в боевом состоянии, не позволяют расслабиться. Он должен уважать их свободу, относиться со всем полагающимся уважением. В противном случае его мужское достоинство может быть уничтожено острыми и точными шутками.Однако чаще всего Стрельцы являются рьяными защитниками своих близких. Они никому не дадут их в обиду даже в том случае, если те откровенно неправы. С соседями всегда ведут войну, в любой очереди занимают первое место. Сварливые дамы с готовностью ответят на любой вызов.Атомный реакторЛюбовь к независимости иногда приводит к нежелательным последствиям. Например, свободолюбивые Водолеи мгновенно вспыхивают, если ущемляют их личные права. Они выходят из себя, перевоплощаются в раздраженных и сварливых женщин. Могут легко инициировать масштабную ссору - достаточно одной лишь искры. Мощный поток представителей воздушной стихии раздует ее в одночасье. Источником силы Водолеев служит управитель знака Уран. Это планета эксцентричного самовыражения - поступков, выходящих за рамки каких-либо правил. Поэтому не стоит удивляться непредсказуемому поведению этих женщин. Они могут быть коварнее Скорпиона и агрессивнее Овнов.Однако конфликт им приносит только разочарование, поскольку Водолеи - наиболее дружелюбный знак зодиака. Если Стрельцы получают прилив энергии от доброй ссоры, то эти дамы - чувствуют урон. Но и мириться с хамским поведением окружающих они не будут. Им нельзя навязать чужие правила, принудить к чему-либо против воли. Также женщины плохо переносят хваленый инстинкт собственника у мужчин. Если их любимый будет пытаться ревновать ко всем, то в отношениях довольно быстро наступит раскол. Поначалу представитель знака может держать все внутри, стоически сдерживаться. Но рано или поздно ядерный Уран заставит их выплеснуть негатив в окружающий мир.Все самое плохое про каждый знак зодиакаОвен - чрезмерно импульсивный и неуравновешенный знак. В любом возрасте ведет себя как маленький ребенок: орет громче всех, топает ногами, машет руками, закатывает истерику. Также человек является эгоистом до мозга костей. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen