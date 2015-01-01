«Они не смогут его простить»: Валерий Меладзе разрывается между своими детьми

Целых четыре года Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе скрывали младшего сына от посторонних глаз. Пара, которую, наверно, больше всех ненавидят интернет-хейтеры, только последнее время стала открыто говорить о своих отношениях.instagram.com/meladze.ruТак, около месяца назад Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью одному из популярных глянцев. А на днях супруги впервые показали своего младшего сына Луку.По мнению большинства интернет-пользователей, мальчик — копия мама.instagram.com/showbizz.ruВместе с тем для пользователей сети очередное публичное появление семейства Меладзе-Джанабаевой стало новым поводом для старых разговоров.Интернет-пользователи снова обсуждают предательство Валерия Меладзе по отношению к первой женеСудя по немногочисленным совместным с Альбиной Джанабаевой фотосессиям, Валерий Меладзе счастлив в новых отношениях. Ни разу у певца не было таких атмосферных снимков с первой женой Ириной.instagram.com/albinadzhanabaevaОднако вместо того чтобы порадоваться за артиста, интернет-пользователи ещё активнее набросились на Валерия Меладзе. Певец признался, что мечтает, чтобы все его дети общались и дружили. Тем не менее до сих пор дочери от первого брака не хотят знать своих единокровных братьев.instagram.com/ingameladzeЭто обстоятельство очень расстраивает многодетного отца. Зато пользователи Instagram не видят в таких отношениях ничего странного. По мнению хейтеров, у дочерей Валерия Меладзе осталась на всю жизнь обида на отца:liu_dubchak думаю девочкам было очень больно и обидно ,особенно младшей . ellatuall1968 А что хотел Меладзе? Он ушёл от них к ним,и он хочет,чтобы они дружили?😠👎👎 inessa.kai Общаться сестры с братьями от другой женщины начнут только после смерти отца. И то...только в суде,когда наследство делить будут. Некрасиво он поступил с их матерью, они не смогут его простить и поэтому общаться с пацанами не будут. guzel5613 Это у мужчин такая странность "нашкодят по углам" и хотят после этого, что бы жены любили друг друга...дети дружили! И если что - то не так..они не понимают и огорчаются🤣🤣🤣 mashukova_tl Конечно, столько лет унизительной для них его двойной жизни.. еще и маму их оставил, ушел к другой и другим детям.. раньше думать надо было о последствиях gaynetdinova_kzn Он бы ещё посетовал на то, что его жёны не дружат! 😂😂😂И даже тот факт, что певец 15 лет любит Альбину Джанабаеву, не стал оправданием таким отношениям для многочисленных комментаторов:inessa.kai уходить нужно было сразу, а не жить на две семьи,одной жопой на два стула как говорится. С Джанабаевой этой 15 лет по углам терся. Всякое бывает, влюбился- скажи честно и уходи. Дай еще молодой жене возможность устроить свою жизнь. ira_122320 Предал свою семью ещё и жалуется.Сын Елены Яковлевой разместил фото с кровавым разрезом на всё лицоДенис Шальных разместил фото, которое может напугать слабонервных пользователей сети. Неизвестно, какой реакции окружающих решил добиться молодой человек, но вряд ли его очередной эксперимент придётся по душе родителям. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen