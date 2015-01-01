Мужские имена, которые делают своих обладателей альфа-самцами

Free-Photos/ PixabayПонятие «альфа-самец» давно закрепилось в обществе. Изначально оно подразумевало самого физически сильного, крепкого, выносливого, агрессивного, доминирующего мужчину. Сейчас приоритеты немного изменились. И к перечисленным признакам добавляется целеустремленность, умение приспосабливаться к обстоятельствам, острый ум, способность аналитически мыслить – именно эти качества в результате определяют социальный статус человека.Общие характеристики альфа-самцов:крепкое здоровье, физическая сила, высокий уровень тестостерона;устойчивость в конфликтных ситуациях;хладнокровие, сила воли;способность подтверждать свои слова поступками;целеустремленность, смелость, дерзость;готовность нести ответственность за доверившихся ему людей.Настоящий альфа-самец не ищет доминантности, она присуща ему с рождения.Имена, которые наделяют обладателей задатками альфа-самцаБогдан– с детства демонстрирует лидерские качества, упрямство и настойчивость, как правило, наследует от отца. Увлекается спортом, демонстрирует силу и выносливость. С юности очень конкретно формулирует свои цели и желания, ясно понимает, чего хочет добиться. Он бесстрашный, дерзкий, способен находить нестандартные решения в безнадежных ситуациях. Богдан не задается вопросом: как стать альфа-самцом, поскольку он является им от рождения.В спорах агрессивен, оставляет за собой последнее слово. Быстро схватывает суть проблемы и развивает инициативу, обязательно должен быть правым. Его успех основывается на трудолюбии, целеустремленности, моральной выносливости в критических обстоятельствах. Богдан несет ответственность за семью, хотя не является идеально верным мужем. Высокий уровень тестостерона требует удовлетворения сексуальных потребностей на стороне. Любит детей, считает, что их в семье должно быть много. С нежностью относится к дочерям, сыновей воспитывает в строгости.Владимир– одарен огромной жизненной силой, темпераментный, активный, обаятельный. Он физически вынослив, ловок в движениях, долго сохраняет хорошую спортивную форму. Обладает бесстрашным характером, работает на пределе возможностей, не обращает внимания на препятствия. Владимир честолюбив, ставит перед собой только осуществимые цели, не строит иллюзий. Умеет правильно, четко, грамотно составить план действий, который реализует без посторонней помощи. Любит риск, экстремальные виды спорта, но интуитивно чувствует опасность и знает, в какой момент нужно остановиться. Оказывает влияние на других людей, подчиняет их своей воле.Владимир часто становится главой традиционной патриархальной семьи, в которой его лидерство не подвергается сомнению. Он авторитарно принимает решения и несет ответственность за близких людей. После рождения детей превращается в строгого и требовательного, но заботливого отца. От супруги ждет подчинения и верности, а себе позволяет периодически заводить романы.Григорий– отличается исключительно развитым чувством собственного достоинства, бурным темпераментом, способностью быстро сходиться с незнакомыми людьми. Не закомплексован, повсюду чувствует себя как дома, уверен, что ему всегда рады. Иногда трудно предугадать его реакцию. Динамичен, подвижен, физически и морально вынослив, осознает свой высокий потенциал. Умеет произвести положительное впечатление на окружающих, любит привлечь внимание эффектными поступками. Но в плохом настроении может продемонстрировать резкие манеры, бывает беспощадным и бесцеремонным. Григорий презирает строгие правила и жесткие рамки, предпочитает жить по собственным законам.С молодости обладает особой сексуальной притягательностью, чем беззастенчиво пользуется. Он стремится получить от жизни максимум удовольствий. Женится Григорий поздно, с трудом привыкает к новому укладу жизни. Прочность его семьи зависит от степени привязанности к супруге. В браке сохраняет свое свободолюбие, не терпит контроля над собой. С появлением детей становится заботливым отцом, особенно трепетно относится к дочерям.RyanMcGuire/ PixabayМарк– незаурядный человек: настойчивый, гордый, прагматичный. Не считает нужным кому-то, что-то доказывать, поскольку уверен в своей силе и правоте. Страстный, увлекающийся, азартный человек, склонный к риску. Марк очень деятельный и всегда полон неожиданных идей, четко обозначает цель, обладает железной хваткой в делах. Умеет организовать людей, повести за собой. Его уважают в коллективе, признают право на лидерство. Он обязателен и надежен в делах, всегда выполняет обещания, работает с максимальной отдачей энергии и сил.Девушек привлекает его харизматичность, уверенность в себе, спокойствие. Они интуитивно чувствуют, что Марк может дать защиту, обеспечить безопасность семьи, поэтому стараются завладеть его вниманием. В потенциальной супруге он ценит истинно женские качества: доброту, нежность, заботу, любовь к детям. Для него семья – надежная гавань, где можно отдохнуть душой, расслабиться. Само собой разумеется, что супруга не оспаривает его право принимать решения и управлять. Зато дети – это его слабость, ради малышей он готов на все, но воспитывает в соответствии с собственными принципами.Сергей– честный и мужественный человек, признающий только прямой путь. Его не терзают сомнения в правильности своих поступков, он настойчиво движется к цели, никому не позволяет себя превзойти даже в мелочах. Обладает огромным запасом энергии и жизненных сил, острым умом, развитым интеллектом. Сергей наделен упрямством, врожденным стремлением к доминированию, крепкой психикой и отменным здоровьем. В критической ситуации умеет мгновенно принять единственно правильное решение. Он постоянно устремлен в будущее: его интересуют новые завоевания как карьерные, так и любовные.Сергей не сможет стать примерным семьянином, этот мужчина никогда не будет полностью принадлежать одной девушке. Женщин покоряет его обаяние, уверенность в себе, исходящие от него флюиды лидера. Как правило, он несколько раз вступает в брак, но готов нести как моральную, так и материальную ответственность за всех своих избранниц и детей.Под какими знаками зодиака рождаются альфа-самцы и альфа-самкиТипичный Овен - самоуверенный и нахальный. Его импульсивная натура никогда не пасует перед препятствиями. Овен всегда стремится к лидерским позициям, готов круглосуточно проявлять свои волевые качества. Сильный и бесстрашный, человек рвется в бой, конфликтует с окружающими, самостоятельно пробивает себе дорогу к звездам. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen