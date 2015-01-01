Как выбрать гирлянду для ёлки
Вот уже совсем скоро Новый Год, поэтому многие люди активно принялись за украшения собственного дома ожидая этот великолепный праздник. Одним из самых популярных новогодних украшений, без сомнения, являются гирлянды. Гирлянды очень красиво и интересно выглядят, они способны подарить нам атмосферу Нового Года, поэтому без них просто не обойтись, если вы желаете украсить свой дом.
Советы по выбору гирлянды
Если вам нужна красивая гирлянда на елку то скорее всего вас интересует ответ на вопрос – как правильно её выбрать? На самом деле, сейчас можно найти просто таки огромный ассортимент самых разных гирлянд поэтому порой бывает не просто определиться какую именно купить.
Следующие советы смогут помочь вам правильно купить гирлянду:
- Решите какая именно гирлянда вам нужна. Чтобы правильно купить гирлянду изначально надо определиться с тем какая именно гирлянда вам необходима. Если вы живёт в частном доме и хотите украсить ёлку которая растёт во дворе или внешнюю часть дома, в таком случае выбирайте уличную гирлянду. Обычно такие гирлянды обладают дополнительной защитой от влаги. Для домашней же ёлки лучше всего остановиться на интерьерной гирлянде, которая не оснащена такой защитой.
- Внешний вид. Конечно же, очень большое значение имеет внешний вид гирлянды. Большинство гирлянд обладают зелёными проводами под цвет ёлки, однако, если у вас искусственная ёлка и она не зелёного цвета всегда можно найти гирлянду с проводами белого, жёлтого и других цветов.
- Лампочки. Очень важно чтобы лампочки подходили к вашей ёлке. Если у вас небольшая елка, то лучшим выбором будет гирлянда с микролампами. Также для небольшой ёлки подойдут гирлянды с мини-лампами. Стоит обратить внимание и на гирлянды с фигурными лампочками, они способны стать настоящим украшением праздника.
- Безопасность. При выборе гирлянды следует обратить внимание и на её безопасность. Особенно важно обратить внимание на изоляцию она должна быть плотной, гибкой и без внешних повреждений. Очень важно обратить внимание и на соединение провода с вилкой, чтобы оно было выполнено как следует.
- Режимы работы. Большинство гирлянд обладают различными режимами работы, что позволяет лампочкам очень красиво переливаться, включаясь по очереди или по какой-либо особенной схеме. Чем больше таких режимов работы тем, конечно же, лучше.
Учитывая все эти особенности, вы всегда сможете приобрести действительно хорошую гирлянду для своей ёлки, которая станет для вас отличным украшением.