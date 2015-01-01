Самый удачный период 2019 года для каждого знака зодиака

Skeeze/ PixabayОвенОдним из самых удачных периодов в 2019 году для Овнов станет февраль. Первую половину месяца покровительствующий им Марс будет находиться в своей обители, а его соединение с Ураном обеспечит представителям огненной стихии возможность действовать по-своему усмотрению. Для всех типичных Овнов это уникальный шанс выйти на новый уровень. Успех принесет также декабрь. Марс образует несколько гармоничных аспектов, позволяющих улучшить материальное положение и наладить личную жизнь.ТелецПервый раз Фортуна улыбнется Тельцам в феврале. Венера благоприятно аспектирует Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун и Плутон. Представители земной стихии ощутят уверенность в себе, будут вести активную жизнь, расширят круг общения, обретут новых единомышленников. Позитивные перемены произойдут и на любовном фронте. Вероятны судьбоносные встречи и перспективные знакомства. Удачной также можно считать вторую половину мая, когда Венера соединится с Ураном в созвездии Тельца. Прекрасная возможность реализовать свой потенциал и проявить творческие способности для решения текущих вопросов.БлизнецыБлизнецам повезет в мае, точнее во второй и третьей декадах месяца. Дружба Меркурия и Урана позволит им развернуть масштабную деятельность и громко заявить о себе. Отличное время для обмена информацией, внедрения новых технологий, путешествий и деловых поездок. Удачу также принесет первая половина сентября и третья декада октября. У Близнецов появляется реальный шанс воплотить в жизнь амбициозные планы. Возможны вспышки деловой активности и озарение.РакУдача станет спутником Раков в мае и ноябре 2019. Во-первых, в эти периоды будет экзальтировать Луна, являющаяся управителем этого знака. Такое положение ночного светила позволит стабилизировать обстановку и создать общий благоприятный фон. Во-вторых, в мае через одноименное созвездие транзитом пройдет Марс, усиливая волевые качества Раков. «Красная планета» также образует несколько гармоничных аспектов, позволяя продемонстрировать преимущества и быстро решить наболевшие вопросы.ЛевЛьвы могут рассчитывать на крупное везение в третьей декаде апреля. В этот период произойдет соединение Солнца и Урана в их астрологическом доме карьеры. Гармоничный аспект сулит продвижение по служебной лестнице, успешную реализацию потенциала, позитивные перемены на рабочем месте. Хорошие перспективы открывает для Львов август. Покровительствующее им Солнце обеспечит заряд положительной энергии и повысит их работоспособность. Представители огненной стихии будут находиться в центре внимания в течение всего месяца.ДеваДля многих знаков зодиака январь станет очень неблагоприятным периодом, а вот Девам он обещает успех. Особенно удачной станет середина месяца, когда Меркурий соединится с Сатурном и Плутоном в доме любви и творчества. Соответственно, на эти сферы позитивные аспекты повлияют сильнее всего. Девы наконец-то получат четкие ответы на свои вопросы и определятся с дальнейшим развитием романтических отношений. Еще раз почувствовать себя счастливчиками представители этого знака могут в середине февраля и второй половине октября благодаря гармоничным небесным конфигурациям.ВесыПервый раз в 2019 году Весам повезет в третьей декаде февраля. Они смогут полностью овладеть ситуацией и удовлетворить свои высшие потребности. Удачной также окажется первая половина апреля, когда Венера образует благоприятные аспекты с Нептуном, Сатурном и Плутоном. Это подходящее время для установления новых контактов, налаживания взаимоотношений и проявления организаторских способностей. Похожая ситуация будет наблюдаться в середине августа. Слияние Венеры и Солнца в астрологическом доме единомышленников наделит Весов личным магнетизмом, притянет к ним союзников и поклонников.СкорпионДля Скорпионов очень важным будет первый месяц 2019 года. В январе Плутон, являющийся их управителем, соединится с Солнцем, посылая своим подопечным мощный прилив энергии. Представители этого знака испытают воодушевление, будут стремиться к власти и укреплению своих позиций. Удачное взаиморасположение тех же самых небесных тел будет наблюдаться и в марте. Секстиль Плутона и Солнце сформируется в этом месяце два раза, помогая Скорпионам наверстать упущенное и приумножить личные достижения.Pixel2013/ PixabayСтрелецСтрельцам по-настоящему повезет только в последнем квартале 2019 года. Зато таких периодов будет несколько. Во второй половине октября у них появится отличный шанс установить долгосрочные партнерские отношения. В третьей декаде ноября слияние Юпитера и Венеры оживит личную жизнь, наполнит ее страстью и романтикой. Не исключено появление щедрого поклонника. Наконец, счастливым временем станет конец декабря 2019. Соединение Юпитера и Солнца в астрологическом доме денег Стрельцам сулит крупную прибыль или солидный выигрыш.КозерогСчастливые месяцы Козерога в 2019 году – это январь и ноябрь. В эти периоды Сатурн образует секстиль с Непутном. Позитивный мажорный аспект поможет найти применение своим талантам. Возможны перспективные знакомства, удачное стечение обстоятельств, неожиданная поддержка. Особенно нужно обратить внимание на ноябрь, в течение которого Сатурн, управляющий этим земным знаком, будет находиться в секстиле с Солнцем и Меркурием, предоставляя Козерогам полную свободу действий. Такой уникальный шанс нельзя упускать.ВодолейВодолеи могут рассчитывать на помощь небесных покровителей в феврале, когда Уран будет благоприятно аспектирован «добрыми планетами». Представителям этого знака удастся осуществить давнюю мечту, занять лидирующие позиции, улучшить свое положение. Гармоничные конфигурации дают им шанс придать динамики приоритетному проекту. Счастливым для Водолеев также станет апрель благодаря соединению Солнца и Урана. В это время приветствуется самовыражение, внешние и внутренние трансформации.РыбыРыбам стоит обратить внимание на первую половину марта. Успешными окажутся все начинания, связанные с личностным и профессиональным ростом. Секстиль Марса и Нептуна даст им существенные преимущества в борьбе с соперниками, а дополнительная поддержка Солнца позволит одержать триумфальную победу. Фортуна не забудет о Рыбах и в апреле. Соединение Меркурия и Нептуна в одноименном созвездии обеспечит представителям этого знака благополучие с бизнесе, торговле, сфере образования. Удачными окажутся путешествия и дальние поездки.В какие месяцы 2019 года каждому знаку зодиака грозит опасностьОвнам следует проявить бдительность уже в январе, когда Марс, находящийся в своей обители, сформирует квадрат с Меркурием сразу после солнечного затмения. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen