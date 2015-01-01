Какие знаки зодиака короли и королевы в душе

Prawny/ PixabayКоролевская кровьЖенщины-Овны с юности демонстрируют характер королевских особ. Они исключительно сильны, храбры и умны. Непреклонный характер позволяет им добиваться любых своих целей. Овны умеют руководить, ставить правильные задачи подчиненным. Властные дамы используют истинно королевские методы: вдохновение, убеждение, приказы. Далеко не все мужчины способны заинтересовать представителей огненного знака. Парни должны обладать крепким характером, стальной силой воли. Женщина-Овен непременно захочет сделать своего партнера лучше, достойнее. Она будет мягко управлять его вниманием, и с тихим восторгом наблюдать, как срабатывает ее стратегия. Высокий социальный статус ожидает того мужчину, который сумеет завоевать эту даму. Также он получит уважение публики и зависть ее безнадежных поклонников.Аристократическая породаПрисуща женщинам-Близнецам априори. Они слишком умны и стремительны для большинства окружающих. Их интеллектуальное превосходство над мужчинами не подвергается сомнению. Близнецы мыслят со скоростью света, быстро учатся всему новому, и с каждым днем своей жизни становятся только сильнее. Также эти женщины обладают ироничным чувством юмора. Последнее качество помогает им держать поклонников на дистанции и ставить зарвавшихся на место. Добиться аудиенции у королевской особы не так уж и просто. Придется проявить немалую смекалку и чувство такта. Близнецы ценят творческий подход, оригинальное знакомство. Несмотря на свое положение, они крайне редко проявляют открытую силу. Доминировать над окружающими им откровенно скучно. Эти женщины хотят скорее игры с равным соперником. В конкурентной борьбе они проявляют яркие таланты и блестящие идеи. При желании найдут выход из любой ситуации. При этом сделают все как обычно - легко и красиво.ЦарицаУ Львиц практически нет недостатков. Их чувство собственного достоинства вызывает только восхищение. Они никогда не позволяют себе проявить на публике слабость: в обществе эти женщины только сияют. Даже без короны на голове они ловят подобострастные взгляды окружающих. Однако привлечь внимание самой царицы могут только альфа-самцы. Но даже этим мужчинам не позавидуешь: ребята будут неистово ревновать в отношениях. Это обусловлено любовью Львиц к самовыражению на публике. Женщины превосходно себя чувствуют под светом прожекторов на красных ковровых дорожках. Они неизменно попадают на первые обложки журналов. Тотальное доминирование является привычным для них состоянием. Колоссальная харизма всегда дополняет царственный образ. Львицы справедливо требуют к себе уважения, диктуют окружающим правила. Посягать на их свободу никому не рекомендуется.Родовая тайнаВсе Скорпионы как будто отмечены королевской печатью. Они упорно хранят свою тайну, никому не позволяют приблизиться на близкое расстояние. Даже преданному партнеру не всегда раскрывают тайну своего истинного происхождения. Этим женщинам идет роль теневых лидеров, неформальных правителей. Они превосходно управляют другими людьми и чужими финансами. Манера поведения Скорпионов легко узнаваема: дамы степенно шествуют, громко не разговаривают, внимательно следят за собеседником. Они досконально анализируют его силу прежде, чем иметь с ним какое-то дело. Слабых и неустойчивых мужчин Скорпионы мгновенно отсекают. Доступ к королевской особе могут получить только волевые представители сильного пола. Если же у дамы игривое настроение, то она может позволить себе игру в кошки-мышки. В таком случае женщина начинает тонко манипулировать, водить за нос человека. И горе тому, кто решит испытать ее терпение. Ужалит настолько сильно, что придется смириться с кредо неудачника по жизни либо кардинально измениться. В последнем случае можно даже заслужить ее уважение. Однако это все равно не является гарантией ее расположения. Доверие королевской особы нужно заслужить поступками. Несмотря на свою одиозную славу, Скорпионы являются ярыми защитниками обездоленных детей. Поэтому щедрые и бескорыстные жесты мужчин в этой области могут привлечь ее внимание.Какие знаки зодиака истинные леди гороскопа5-е место – Щедрая женщина. В пользу этих дам говорит их целеустремленность. Если Козероги захотят чего-то достичь, то они обязательно это сделают. Поэтому из женщин часто "получаются" настоящие леди - образованные и элегантные. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen