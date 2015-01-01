Проданные билеты на концерт Аллы Пугачёвой отзывают ради перекупщиков, фото

Когда на этой неделе стало известно, что Алла Пугачёва даст сольный концерт в Кремле 17 апреля будущего года, фанаты переполошились. Ещё бы, ведь Примадонна очень редко сейчас появляется на концертных площадках, а о сольных выступлениях и мечтать не приходится. Концерт к 70-летию Аллы Борисовны станет настоящим подарком для огромной армии её почитателей.instagram.com/alla_orfeyПоклонники Аллы Пугачёвой готовы были преодолеть тысячи километров, чтобы увидеть свою любимицу. Не удивительно, что зрители замерли на сайте кремлёвского дворца в ожидании, когда там начнётся продажа билетов.Кремлёвский дворец заморозил продажу билетов на концерт Аллы Пугачёвой в интернетеСкажем сразу, что попасть на единственный концерт Примадонны оказалось далеко не всем её поклонникам по карману. Так, самые дешёвые билеты в партер стоили от 8 тысяч рублей, а для тех, кто хотел увидеть легенду поближе, пришлось бы раскошелиться на 70-120 тысяч.instagram.com/vikivesennyaНо и по таким ценам зрители, дежурившие на сайте Государственного Кремлёвского Дворца, готовы были покупать билеты. Как только началась продажа, сотни счастливчиков поспешили забронировать и оплатить вожделенные места в зале.Однако, как оказалось, списание денег, получение чека и электронного билета ещё не означало, что мечта сбылась... Спустя некоторое время обладатели билетов на концерт Аллы Пугачёвой обнаружили, что в их личном кабинете на сайте концертного зала статус заказа значится как «Возврат». Связавшись с администрацией, интернет-покупатели узнали, что деньги за купленные билеты им вернут, а сами билеты будут аннулированы.vk.com/kremlinpalaceСейчас билеты на концерт Пугачёвой можно купить только в кассах Кремлёвского Дворца:kremlinpalace.orgИнтересно, что на концерты других исполнителей билеты можно свободно приобрести на сайте, и лишь на концерт Пугачёвой появились неожиданные ограничения. Впрочем, те, кто приехал в кассы, сообщили в сети, что билеты там пачками скупали спекулянты, и на данный момент ни одного билета в кассах Кремлёвского дворца нет.Сказать, что поклонники Примадонны разочарованы, это ничего не сказать. Фанаты не могут поверить, что одна из самых главных концертных площадок страны так жёстко «кинула» зрителей, предоставив возможность нажиться спекулянтам.vk.com/kremlinpalaceУже сейчас билеты можно купить в интернете по 150 тысяч рублей. На страничках в Инстаграм Аллы Пугачёвой и в фан-группах певицы начали активную торговлю проворные перекупщики:instagram.com«Денег своих вы пока не увидите»: счета первой жены Дмитрия Тарасова оказались заблокированыБанк, в котором хранит деньги первая жена Дмитрия Тарасова, заблокировал её счета. Причём за месяц до блокировки Тарасова предоставила все необходимые документы. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen