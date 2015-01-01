Как проявляет свою любовь женатый мужчина к девушке

StarFlames/ PixabayОтношения с женатым мужчиной – ловушка, в которую попадается женщина, свято верящая, что ради нее он бросит построенный дом, посаженное дерево, выращенного сына и уже давно нелюбимую жену. На практике оказывается все по-другому. Супруга, может быть, и нелюбимая, но она неотъемлемая часть комфорта, от которого даже самый несчастливый в браке мужчина не спешит отказываться. Не говоря уже о доме, куда он вложил полжизни и свои кровные, о любимых детях, о бизнесе или общем семейном деле.А если сюда еще добавить непонимание целого клана родственников, осуждение сердобольных коллег и друзей – приверженцев домостроя и семейных ценностей, то цепи, приковывающие мужчину к семье, разорвать практически невозможно. И все же, каждая влюбленная в женатого мужчину женщина, тешится надеждой, что вот именно она станет той единственной, ради которой мужчина скинет семейные оковы и останется с ней навсегда. Да, бывает и так. Но как понять, что несвободный мужчина крутит роман на стороне не ради развлечения, а потому что влюбился, и готов ради любимой на решительные поступки?Типажи и поведение женатых мужчинЖенщины часто выдают желаемое за действительное, и путают флирт мужчины с любовью. В этом и состоит коварный подвох. Женатые мужчины склонны к заигрываниям, не обещающим ничего серьезного. Развлекаются они так и отвлекаются от семейных будней, домашней рутины, обыденности и скуки. Да и самооценку заодно поднимают выше своего носа. Часто именно это и составляет главную цель «левых» отношений женатого мужчины.Условно семейных мужчин можно разделить на три типа:Основательный семьянин. Мужчины этого типа серьезно подходят к отношениям, они ответственны и редко гоняются за любовными приключениями. Также редко они позволяют себе и серьезно увлечься другой женщиной. Когда такой мужчина заводит роман, то это, скорее всего, очень серьезно. Он оказывает знаки внимания, увлекается и влюбляется, потому что готов уйти из семьи и создать новые отношения. В чистом виде такой тип мужчин, к сожалению или к счастью, встречается редко.Женатый мачо. О таких мужчинах ходит анекдот: «Вы женаты? – Да, но не сильно». Они слывут коллекционерами любовниц, поэтому очень опытны в соблазнении неискушенных женских душ, умеют расставлять красивые ловушки и усыплять бдительность. Как правило, женатые мужчины-мачо не раздают прямых обещаний (хотя и это бывает). В большинстве случаев они говорят намеками, чтобы, если что-то пойдет не по их сценарию, они могли сказать: «Я этого не обещал. Ты неправильно поняла (сама придумала)». Но и у этих мужчин тоже случаются приступы серьезной влюбленности. Вот за таким эффектом и гоняются наивные женщины.Погуливающий женатик. Этот типаж – микс из характеристик первого и второго типа мужчин. Ведет он себя довольно сдержано, но не настолько застенчиво, как «основательный семьянин»; достаточно смело, но не так откровенно, как делает это «женатый мачо». Влюбить «погуливающего женатика» тоже не просто. Он, возможно, и присматривается, кто может заменить его жену на законных основаниях, но в процессе отбора часто входит во вкус, и может примкнуть к категории «женатых мачо», которые без зазрений совести сидят на двух стульях.StarFlames/ PixabayПризнаки искренне влюбленного женатого мужчиныНет того женатого мужчины, который хоть бы на час не мечтал стать холостяком, к какому бы типажу он не относился. Но одно дело – на час холостяком, другое – на всю жизнь снова женатым. Заполучить такого не просто, и если женщина и ставит перед собой эту цель, то тратить силы имеет смысл только на женатого мужчину с основательными семейными ценностями, которые в силу определенных обстоятельств в его семье перестали быть крепкими. Потенциал будущего мужа имеет только влюбленный мужчина. Признаки его влюбленности выражаются в следующем:Мужчина не скрывает, что он женат, но и о своей супруге, семейных проблемах, привычках, традициях тоже старается в присутствии любимой девушки не говорить. Он понимает, что подробности его семейной жизни могут ранить дорогую сердцу женщину. А поскольку ему не безразличны ее чувства, он их бережет.Проявляет искреннюю заботу и готов решать проблемы любовницы. Если женатый мужчина не рассматривает девушку, как «транзитный вокзал», он не сможет оставаться равнодушным к ее проблемам. Серьезно настроенный мужчина не только не откажет в помощи, но и сам будет замечать потребности женщины, и решать их без просьб и напоминаний.В мужчине чувствуется неопытность в «левых» отношениях. Он переживает, нервничает и волнуется при встрече, не знает обольщающих приемчиков, а если и знает, то сознательно не демонстрирует свои таланты, потому что женщина любима. Он не может позволить себе играться в любовь. Это прерогатива прожженных ловеласов и бабников.Интересуется личностью женщины. Влюбленный мужчина не просто хорошо проводит время с девушкой, а пытается углубиться в ее жизнь, познакомиться с ее семьей, друзьями; понять, чем она интересуется, что чувствует и о чем мечтает. Мужчине интересно все, поскольку он ищет точки соприкосновения, которые объединяют.Демонстрирует удивительную изобретательность в поиске возможностей для встреч. Женатому мужчине не так легко найти свободное время, о котором не надо отчитываться дома. Но, как известно, когда человек хочет, он ищет возможности, когда не хочет – причины. Если мужчина искренне влюблен, он придумает, что угодно, лишь бы провести много времени с любимой девушкой.Не боится появляться в общественных местах с любовницей. Если мужчина решил, что отношения с женщиной у него с перспективой на совместное будущее, он перестанет прятать ее и крыться от глаз общественности. Наоборот, влюбленный мужчина захочет своей женщиной похвастаться перед всем миром.Выделяет любимую женщину среди всех остальных. В поведении серьезно настроенного мужчины невооруженным глазом заметна разница в отношении к любимой девушке и к окружающим женщинам, которые в принципе для него перестают существовать. У него отпадает потребность нравиться другим женщинам, потому что свою он уже нашел.Психолог Оксана Анаско

Источник: www.allwomens.ru/zen