В какие месяцы 2019 года каждому знаку зодиака грозит опасность

InspiredImages/ PixabayОвенОвнам следует проявить бдительность уже в январе, когда Марс, находящийся в своей обители, сформирует квадрат с Меркурием сразу после солнечного затмения. Действия представителей этого знака будут вызывать раздражение у окружающих. Возможны серьезные конфликты и срывы договоренностей. Период также характеризуется повышенной травматичностью. Опасным можно считать и сентябрь из-за напряженных мажорных аспектов, которые грозят типичным Овнам потерями, напрасными усилиями и обманом.ТелецДля Тельцов неудачным станет самый первый месяц 2019 года. Лунное затмение, которое в январе имеет негативный характер, совпадает с квадратом Венеры и Нептуна. В результате этого представители земной стихи столкнуться с непониманием окружающих и сами могут оказаться в плену своих иллюзий. Впоследствии они, скорее всего, испытают сильное разочарование. Неблагоприятными с астрологической точки зрения считаются также июнь и июль. В конце первого летнего месяца Венера вступит в противостояние с Юпитером, обрекая Тельцов на роль жертв чужой корысти. В июле злые конфигурации затронут партнерские отношения.БлизнецыНаибольшую опасность для Близнецов представляют периоды ретроградности Меркурия. В 2019 году планета будет двигаться в обратном направлении в марте (с 5 по 28 число), в июле (2, 3 и 4 недели) и в ноябре (две первые декады). На эти месяцы не рекомендуется планировать дальние поездки и путешествия, подписывать договора, совершать крупные приобретения. Возможны задержки выплат, форс-мажорные обстоятельства и непредвиденные материальные убытки.РакДля Раков самыми неблагоприятными станут периоды максимального ослабления Луны (их небесного покровителя). Наблюдаться такая ситуация будет в январе и декабре. Лунное затмение плохо скажется на самочувствии представителей водной стихии, затронет их эмоции, вызовет ненужные переживания и беспричинные волнения. Последний месяц 2019 года тоже характеризуется как весьма проблематичный. Возможно подавленное состояние, апатия, ипохондрия. Высока вероятность обострения хронических заболеваний.ЛевТак уж сложилось, что для многих знаков зодиака неудачным окажется январь 2019 год. Не являются исключение и Львы, тем более на них еще отрицательно повлияет солнечное затмение. Астрономическое явление принесет хаос в жизнь представителей огненной стихии. На этом фоне произойдет потеря контроля над ситуацией, возможны неудачные попытки добиться своей цели и утечка важной информации. В первой половине апреля Солнце будет конфликтовать с Сатурном и Плутоном, вновь подрывая авторитет Львов. В июне следует опасаться оппозиции дневного светила с Юпитером. Это противостояние затронет профессиональную сферу и общественную жизнь.ДеваСамыми неудачными для в 2019 году считаются март, июль, август и ноябрь. Помимо того, что Меркурий будет находиться в ретроградной фазе, создавая препятствия во всех жизненных сферах, на представителей этого знака окажут влияние негативные аспекты, образованные покровительствующей им планетой. В первую очередь речь идет о квадратуре Меркурия и Юпитера в середине марта, которая вызовет серьезные затруднения при решении насущных вопросов. Второй опасный момент – квадратура Меркурия и Урана в середине августа, которая создаст проблемы в межличностном общении.ВесыВесы ощутят неблагоприятную атмосферу в середине лета 2019. Венера, которая в июле вступит в противостояние с Сатурном и Плутоном, спровоцирует закулисные интриги. Активизируются недоброжелатели, но представители этого знака окажутся в ситуации, когда им не к кому будет обратиться за помощь. В сентябре и октябре Весы вновь испытают похожие эмоции. Негативные конфигурации осложнят взаимоотношения с окружающими. Возможна депрессия из-за кажущегося одиночества.СкорпионСкорпионам астрологи рекомендуют принять меры предосторожности в июне и июле. Ретроградный Плутон начнет свое деструктивное действие еще в конце апреля, но в течение указанных месяцев он будет плохо аспектирован другими планетами. Например, во второй и третьей декадах июня образуется оппозиция Плутона с Меркурием, а затем с Марсом. Это грозит потерей контроля над ситуацией, появлением сильного соперника, многочисленными мелкими проблемами. В июле оппозиция с Солнцем вновь обострит борьбу за власть. Возможны потери чего-то ценного, материальные убытки.Pezibear/ PixabayСтрелецНаиболее проблемными для Стрельцов станут периоды, когда на небе сформируется квадратура Юпитера и Нептуна. В 2019 году этот сильный напряженный аспект будет образован три раза: в середине января, в середине июня и в третьей декаде сентября. В эти месяцы представители огненной стихии столкнутся с хаосом и неразберихой. Тяжело будет что-то планировать и прогнозировать. Лучше не намечать на это время никаких серьезных дел. Тем, кто решится пойти на риск, звезды советуют не забывать о страховке.КозерогСамыми опасными месяцами для Козерогов в 2019 году станут май, июнь и июль. Эти периоды совпадают с ретро-фазой Сатурна, а также являются неблагоприятными для всех представителей этого знака из-за обилия напряженных конфигураций. Май откроет квадратура Сатурна и Меркурия, заставляя возвращаться к исправлению ошибок прошлого. В июне сформируется оппозиции Марса и Сатурна, которая сведет на нет все усилия. Наконец, в июле проявят себя оппозиции Сатурна к Солнцу и Венере, втягивая Козерогов в конфликты и противоборство.ВодолейВодолеи ощутят самый сильный дискомфорт в августе, октябре и декабре. Причиной этому станет ретроградный Уран, создающий несколько сильных дисгармоничных аспектов. Так, квадратура этой планеты с Венерой в августе и декабре поставит под угрозу дружеские и романтические отношения представителей воздушной стихии. В октябре ситуация повторится и даже может усугубиться из-за оппозиций Урана к Венере и Меркурию. Дополнительные проблемы будут наблюдаться у тех, кто связан с творчеством или юридической сферой.РыбыДля Рыб самыми опасными периодами 2019 года станут июнь и сентябрь. Больше всего трудностей выпадает на первый летний месяц, поскольку Нептун вступает в конфликт с Солнцем, Юпитером и Венерой. Негативные конфигурации отразятся на всех сферах жизни и спутают планы представителям этого знака. Проблемным также станет сентябрь, в течение которого Нептун сформирует несколько напряженных мажорных аспектов почти со всеми планетами Солнечной системы. На этот месяц лучше вообще ничего не планировать.Кто из женщин по знаку зодиака разбогатеет в 2019 годуЖенщинам всегда сложнее добиваться богатства. 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Источник: www.allwomens.ru/zen