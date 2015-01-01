Настасья Шубская показала, как подрос её сын

Несмотря на свою публичность, супруги Овечкины пока стараются не показывать своего маленького сына на публике. Пара постоянно живёт в Америке, так что последние новости об их личной жизни можно узнать в основном в микроблогах.instagram.com/nastyashubskayaСтранички Александра и Настасьи Овечкиных в Instagram открыты, и там регулярно публикуются новые фото.instagram.com/nastyashubskaya4-месячный сын Александра Овечкина растёт богатырёмУ себя в сториз Настасья Шубская сегодня разместила редкое фото маленького Серёжи Овечкина. Мальчику всего 4 месяца, но выглядит он довольно крупным.Похоже, и сама Настя удивляется успехам сына. Молодая мама сообщила, что её ребёнок весит уже 9,2 кг.instagram.com/stories/nastyashubskaya«Они не смогут его простить»: Валерий Меладзе разрывается между своими детьмиЦелых четыре года Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе скрывали младшего сына от посторонних глаз. Пара, которую, наверно, больше всех ненавидят интернет-хейтеры, только последнее время стала открыто говорить о своих отношениях. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen