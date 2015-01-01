Настасья Шубская показала, как подрос её сын
Несмотря на свою публичность, супруги Овечкины пока стараются не показывать своего маленького сына на публике. Пара постоянно живёт в Америке, так что последние новости об их личной жизни можно узнать в основном в микроблогах.
instagram.com/nastyashubskaya
Странички Александра и Настасьи Овечкиных в Instagram открыты, и там регулярно публикуются новые фото.
instagram.com/nastyashubskaya
4-месячный сын Александра Овечкина растёт богатырём
У себя в сториз Настасья Шубская сегодня разместила редкое фото маленького Серёжи Овечкина. Мальчику всего 4 месяца, но выглядит он довольно крупным.
Похоже, и сама Настя удивляется успехам сына. Молодая мама сообщила, что её ребёнок весит уже 9,2 кг.
instagram.com/stories/nastyashubskaya
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Источник: www.allwomens.ru/zen