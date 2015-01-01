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Настасья Шубская показала, как подрос её сын

Andre
Настасья Шубская показала, как подрос её сын
Несмотря на свою публичность, супруги Овечкины пока стараются не показывать своего маленького сына на публике. Пара постоянно живёт в Америке, так что последние новости об их личной жизни можно узнать в основном в микроблогах.

instagram.com/nastyashubskaya

Странички Александра и Настасьи Овечкиных в Instagram открыты, и там регулярно публикуются новые фото.

instagram.com/nastyashubskaya

4-месячный сын Александра Овечкина растёт богатырём

У себя в сториз Настасья Шубская сегодня разместила редкое фото маленького Серёжи Овечкина. Мальчику всего 4 месяца, но выглядит он довольно крупным. 

Похоже, и сама Настя удивляется успехам сына. Молодая мама сообщила, что её ребёнок весит уже 9,2 кг.

instagram.com/stories/nastyashubskaya

«Они не смогут его простить»: Валерий Меладзе разрывается между своими детьми

Целых четыре года Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе скрывали младшего сына от посторонних глаз. Пара, которую, наверно, больше всех ненавидят интернет-хейтеры, только последнее время стала открыто говорить о своих отношениях. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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