Что мужчины думают о женских усиках: Реальные ответы о растительности на лице

rawpixel/ PixabayУсы украшают только мужчин, и то не каждого. Что уже говорить о женщинах, на лице которых красуются темные усики, а то и пышные усища. Зрелище не из приятных, хотя, как говорится, на любителя. То, что женщинам не нравится растительность на их лицах, это однозначно. А вот мужчины не все считают женские усы омерзительными, и даже способны влюбляться в «пышноусых» красавиц.Красоту души сложно испортить усамиК такому заключению пришло большинство мужчин, у которых был опыт отношений с «усатыми» женщинами.«Когда-то я был влюблен в девушку с усиками. Верите, я их просто не замечал, потому что видел в ней больше, чем красоту лица и тела. Она цепляла душой. Мои насмешливые друзья иногда подшучивали надо мной, но потом перестали, убедившись, что у моей девушки много достоинств, за которыми этого мелкого недостатка вообще не видно».«Глупо выбирать себе жену по внешности и тем более, если критерием отбора выступают какие-то усики. Ну пушок, ну темный, ну заметный… И что? Девушку это делает злой, наглой, глупой? Нет. Глупые мужчины, которые женятся на «обложках», а потом изводят и себя, и женщин ревностью. Я, например, пользуюсь этими массовыми стереотипами себе во благо. Если у женщины есть усы, значит, у меня меньше конкурентов, которые в силу своей недальновидности даже не подозревают о том, чего себя лишают. Женские усики – «фильтр», предохраняющий женщин от недостойных мужчин».«Видел я женщин и с пушком над верхней губой, и с откровенными усищами, и скажу вам – все зависит от самой женщины. Та, которая с усищами, вообще может не комплексовать, и подавать себя так, будто она первая красавица в мире. И что? Правильно, большинство к ней так и относится, не замечая ее «волосатого недостатка». А, та, у которой там пушок молочного младенца, может раздуть это до вселенской проблемы. Ей кажется, что все только и пялятся на ее «волосатые» губы. Так оно и будет! И собственного мужчину она тоже научит не любить свои усики, а за одно и себя из-за этого недостатка».«У моей жены есть заметные усики. Вернее, были. Она с ними борется. Благо, мы живем не в каменном, а в прогрессивном веке. Хотя в каменном, наверное, женские усы были модными. Супруга удаляет их лазером, но это исключительно ее решение. Как по мне, то она и с ними ничего! Выглядит оригинально, и не спутаешь со всеми этими глянцевыми куклами. Усы у женщин – это красноречивое выражение их темперамента, любвеобильности. И моя жена тому подтверждение».«У моей девушки нет усов, но есть у ее подруги. Моя как-то спросила, захотел бы я с ней встречаться, если бы у нее вдруг выросли усы? Я, конечно, задумался, но честно ответил, что встречался бы… и все же, наверное, попросил бы их удалять. Не могу сказать, что меня это напрягает или мешает в отношениях, но, к сожалению, я очень зависим от мнения друзей. Им вряд ли бы это понравилось, они же не знают, как моя девушка умеет любить и заботиться. А я с ней счастлив, будь у нее хоть усы, хоть борода».«Тема женских усов, по-моему, вообще не тема для разговора. В современном мире развитой косметологии глупо тратить даже время на проблему, которая вообще не проблема. Не нравится – удаляй. Зашла в салон с усами, вышла без них. Живи и радуйся! А тем мужикам, которые ценят женщин только за внешность, скажу: тело состарится, душа – никогда. Любите женскую душу – она не усата».«Усы на женском лице – не беда. Я это знаю, как никто другой. Мне буквально везет на женщин с усиками. Возможно, потому что у моей мамы они были, и я к этому явлению привык. Во всяком случае, шока у меня женская растительность точно не вызывает. Женщины, которые носят усы, видимо, это как-то чувствуют и тянутся ко мне. У меня их было три. Следовательно, сравнивать мне есть с кем. И что я вам скажу? Усатые женщины интереснее. Они знают, что красотой в рамках мужского узкомыслия не блещут, поэтому берут совершенно другими качествами. И, думаю, если бы не усы, они вряд ли бы их развивали».RyanMcGuire/ Pixabay«Усы, лапы, хвост»… Это уже не женщина!Да, многие мужчины готовы не замечать маленькие женские недостатки, когда испытывают большие чувства. Но, к сожалению, мужчины так устроены, что любят глазами, и неидеальную внешность женщинам прощают не всегда.«Я не любитель мужественных женщин. Вот, правда! Как с такой целоваться? Усы будут щекотать и появится ощущение, что целуешься с мужиком. Фу! Да и выглядят усы на женском лице, мягко говоря, печально. Жалко такую. А я, уж поверьте, не жалость хочу испытывать к женщине. Нет! Мой вердикт – удалять!»«Усы на женском лице – признак повышенного уровня тестостерона. У такой барышни и характер мужской, и мышление тоже не типично женское. Если бы только растительность, а то и весь этот набор мужских характеристик… Нет. Не привлекает, и очень даже отталкивает. Я понимаю, что «с лица воды не пить», но позвольте – мне на это безобразие смотреть всю жизнь? Нет! Не хочу! Ни усатую, ни бритую женщину! Только натуральную блондиночку с голубыми глазами. У такой точно никаких усов нет!»«Ну, волосатая женщина – это просто бой-баба, воин, мужик в юбке. С такой иметь дело захочет только подкаблучник, бесхребетный и бесхарактерный тюфяк, которому нужен самому крепкий мужик рядом. Вот это его вариант. Я же предпочитаю женщин нежных, гладких, мягких. Чтобы белая, но не пушистая! Вообще не приемлю на женщине никаких волос, кроме головы. Вот на женской голове природа должна быть щедрой, но не на женском лице».«Я тоже считаю, что усатая женщина отпугивает нормальных мужиков, у которых на генетическом уровне заложено, что женщина должна быть грудастой, с узкой талией и широкими бедрами. За это отвечают женские гормоны. У волосатых женщин избыток мужских. А два мужика в одной семье – это уже, простите, аномалия. Даже если женщина избавится временно от своих усов, от мужеподобных повадок в характере отделаться не получится».

Источник: www.allwomens.ru/zen