Пластилин: Из мужчин каких знаков зодиака можно слепить кого угодно

ErikaWittlieb/ PixabayРомантикЭтот знак зодиака относится к водной, так называемой, женской стихии. Рожденный под ним мужчина обладает эмоциональным интеллектом, податливым характером, застенчивостью. Он впечатлительный, романтичный, боязливый. А еще чрезвычайно заботливый: превыше всего Раки ставят семейные ценности. Поэтому ими достаточно легко манипулировать, играя на сильных чувствах. В домашних условиях из этих мужчин можно буквально вить веревки: они будут стремиться удовлетворить любые прихоти женщины. Настаивать на своем Раки практически не умеют. Они скорее отступят, чем пойдут на открытый конфликт. Слезы вторых половинок на них действуют лучше любого другого метода. Мужчины мгновенно становятся мягкими и послушными. Если дамы осознают это, то получат любимое хобби на всю жизнь: будут всласть лепить из них идеальных людей на свое усмотрение. Это может быть верный супруг, зарабатывающий много денег. Или домосед-семьянин, добровольно воспитывающий ораву детей. Рак на все согласен, лишь бы в семье и отношениях была гармония. Все острые углы мужчины заглаживают своей любовью. Они с удовольствием дарят женщинам цветы без повода, готовят еду, профессионально и нежно делают массаж. Свою же мужскую силу они начинают ощущать только после рождения детей. До этого момента они абсолютно "пластилиновые".МеланхоликУ представителей этого знака зодиака масса достоинств. Дева отличается хозяйственностью, рациональным складом мышления, чистоплотностью, исполнительностью. Однако в обществе мужчина с подобным набором качеств крайне редко воспринимается как альфа-самец. Ведь женщина его может запросто использовать. Правда, заполучить мужчину Деву в свои руки довольно сложно. Это достаточно мнительный человек, брезгливый и осторожный. За ним нужно ухаживать практически как за девушкой. Любая неизвестность, иррациональное поведение или авантюрная выходка выводят его из равновесия. Спонтанных действий и импровизации этот меланхоличный человек откровенно боится. Зато положительный результат превышает все ожидания: Дева старательно выполняет все предписания любимой женщины, содержит дом в чистоте и контролирует семейный бюджет. Важно лишь уберечь его от дел, связанных с риском. В противном случае он станет слишком нервозным. Ему нужно обеспечить зону комфорта, чтобы он начал трудиться на благо семьи. Из благодушного мужчины можно будет уже лепить кого угодно.КонформистПокровительство Венеры не прибавляет мужественности этим мужчинам. Скорее, наоборот, Весы приобретают черты противоположного пола. Они легко становятся своими в женских коллективах, сферах (индустрия красоты, искусство). Хорошо понимают и чувствуют женскую психологию, и даже страдают теми же недостатками (например, шопоголизм). Однако ключевым моментом в пластичности Весов является их нелюбовь принимать на себя ответственность за решения. Мужчины всячески избегают серьезных действий, предпочитая перекладывать их на плечи своих женщин. Они всегда занимают позицию посередине, любят долго и мучительно осуществлять выбор, не признают грубой мужской силы. Сила воли у них зачастую слабая. Твердые и решительные женщины могут запросто подавить их своим авторитетом, принудить выполнять свои требования. Однако делать это нужно мудро, руководствуясь принципом: мужчина - это голова, а женщина - шея. То есть, мягко поворачивать человека в нужном направлении, а не с хрустом ломать его позвонки. Тогда Весы отблагодарят своих любимых гармонией в отношениях и подлинным уважением. Однако с их конформизмом дамам придется мириться до самого конца.ЖертваРыбы отличаются сентиментальностью, болезненностью, духовностью. Ослабленный иммунитет рожденных ранней весной сказывается и на характере. Рыбы не могут долго выдерживать напряжение, бороться со стрессом. Они либо убегают прочь от трудностей, либо принимают позицию жертвы. А если мужчина принимает пассивную позицию, то он априори становится слабее своей женщины. В таком случае дама может диктовать свою волю, управлять его поведением. При этом на вид Рыбы могут быть абсолютно любыми - даже брутальными. Однако внутри у них отсутствует стальной стержень. Исключение составляют лишь высокодуховные аскеты, сознательно отказавшиеся от общества женщины (то бишь, искушения). Поэтому при желании этих слабых мужчин можно использовать как пластилин. Сопротивляться они точно не будут - у них нет на это сил.Кто из мужчин по знаку зодиака встречает свою единственную в школе, а кто в зрелом возрастеОвны раскрывают свою мужественность уже после школы. Ярче всего она проявляется на таких коллективных мероприятиях, как студенческая вечеринка, рабочий корпоратив или спортивные соревнования. В возрасте символического совершеннолетия (21 год) эти мужчины достигают своеобразного пика. Читать далееАстролог Маша Новик

Источник: www.allwomens.ru/zen