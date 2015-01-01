Жасмин прогулялась по Москве в дырявой шубе, фото

В новогодней ленте Инстаграма чего только не увидишь. Знаменитости поголовно забрасывают свои блоги праздничными фотографиями. Звёзды охотно позируют рядом с нарядными искусственными ёлками, обнимаются с маленькими свинками, обсыпаются искусственным снегом.instagram.com/jasminНу а рекламодатели не дремлют, так что в инстаграмах знаменитостей обязательно присутствует всевозможные деликатесы во главе с чёрной икрой, полезные и бесполезные новогодние подарки, и, конечно, зимняя одежда.Жасмин сегодня похвасталась у себя в микроблоге роскошной рыжей шубкой, в которую она нарядилась во время прогулки по одному из московских торговых центров.instagram.com/jasminНаряд, похоже, стоит немалых денег — видно, что шуба пошита из натурального меха. Однако кое-что очень удивило подписчиков певицы. Фолловеры Жасмин рассмотрели… дырки на роскошном наряде:elena_milekhina81 А на шубки дыры от чего?🤔или это фишка такая salihovamarina777 Жасмин привет, а почему ваша шуба в дырках, или эта такая мода!?) lilia_r_askarova Дырище, да не одна🤨 nd_1872 моль почикала?))))))))))) golubeva_rita.leif Бандитские пули справа на шубе? aisha.0705 Жасмин на шубе дырки что ли?instagram.com/jasminПри этом подписчики певицы весьма спокойно отнеслись к наличию дыр на дорогой шубе. Интернет-пользователей уже давно нельзя удивить подобными элементами декора, достаточно вспомнить коллекции Канье Уэста.Жасмин оправдалась за «дырявую» шубуКак оказалось, подписчиков Инстаграма Жасмин подвело зрение. Артистка заметила, какой ажиотаж среди комментаторов вызвали дырки на шубе, и поспешила объяснить их происхождение.Оказывается, это действительно задумка дизайнеров. Правда, на месте дыр расположены металлические украшения:jasmin @lilia_r_askarova Глаз-алмаз просто 😂 Это золотые брошки) jasmin @golubeva_rita.leif Металлические украшения jasmin @di.ana009 Смотрите внимательнее) jasmin @salihovamarina777 Повеселили 😂👏 Присмотритесь, там блестяшки просто) jasmin @elena_milekhina81 Смотрите внимательнее, нет там дыр)))«Это уже маразм»: Светлана Бондарчук поплатилась за смелый образНе устаёт эпатировать публику бывшая жена Фёдора Бондарчука. Конечно, Светлане ещё далеко до интернет-провокаторши Анастасии Волочковой, которая каждый раз вызывает скандальные обсуждения в интернете о своей личной жизни и особенностях поведения. Тем не менее Светлана Бондарчук явно преследует цель задеть чувства некоторых категорий граждан. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen