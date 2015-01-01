Лечение канала в стоматологической клинике iDentist в Минске

Приятная новость для поклонников медицинского туризма. Клиника iDentist в Минске приглашает иностранных граждан. Здесь лечение каналов проводится по новым методикам, разработанным сотрудниками клиники.

iDentist — обслуживание международного уровня

Клиника iDentist работает по международному стандарту в формате врача общей практики. Дантист оценивает проблему пациента, подбирает методику и осуществляет лечение любой сложности — от профилактики и отбеливания до протезирования. Такая форма обслуживания экономит бюджет и время. Цены на услуги стоматологов здесь ниже, чем в клиниках того же уровня в других странах.

Лечение каналов зубов

Эндодонтия — единственно возможный способ терапии при пульпите и периодонтите, сохраняющее зуб. Это сложное вмешательство, требующее высокой квалификации стоматолога и современной техники. От качества проведенных манипуляций зависит, сохранится ли орган, возможно ли далее использовать стоматологические конструкции — коронки, мосты.

Лечение канала в Минске проводится в таком порядке:



обезболивание;



удаление поврежденных кариесом тканей, при необходимости — извлечение старых пломб;



инструментальная обработка;



обеззараживание с использованием современных антисептических средств, лечебных паст;



герметичное пломбирование.



Контроль качества пломбирования коронки проводится методом апекслокации и радиовизиографии.

Знания, опыт и навыки врачей позволяют успешно проводить и другие сложные мероприятия — повторное лечение каналов, устранение воспалительных очагов на верхушках корней, удаление посторонних предметов.

Сохранение зуба с гарантией

Специалисты клиники освоили органосохраняющие операции. Благодаря применяемым методикам удается сделать опорным для коронки или моста зуб с одним сохраненным корнем. Результативность методики подтверждена 12-летним опытом.

Многолетние наблюдения пациентов клиники iDentist показали, что в 68% случаев в «мертвых» премолярах происходит перелом стенки зуба с последующим выпадением пломбы. Поэтому дантисты не дают на такое лечение гарантии.

В iDentist предлагают более эффективную методику. Пациентам устанавливают одиночную коронку, даже если стенки разрушились и остались только корни. Операция проводится в щадящем режиме — соседние зубы не затрагивают. Если нет возможности сразу установить постоянную защитную конструкцию, используют вкладку и временную пластиковую коронку.

Стоматологическая клиника iDentist в Минске — опытные врачи, современные технологии и лучшие мировые стандарты.