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Лечение канала в стоматологической клинике iDentist в Минске

Elena
Лечение канала в стоматологической клинике

Приятная новость для поклонников медицинского туризма. Клиника iDentist в Минске приглашает иностранных граждан. Здесь лечение каналов проводится по новым методикам, разработанным сотрудниками клиники.



iDentist — обслуживание международного уровня


Клиника iDentist работает по международному стандарту в формате врача общей практики. Дантист оценивает проблему пациента, подбирает методику и осуществляет лечение любой сложности — от профилактики и отбеливания до протезирования. Такая форма обслуживания экономит бюджет и время. Цены на услуги стоматологов здесь ниже, чем в клиниках того же уровня в других странах.



Лечение каналов зубов


Эндодонтия — единственно возможный способ терапии при пульпите и периодонтите, сохраняющее зуб. Это сложное вмешательство, требующее высокой квалификации стоматолога и современной техники. От качества проведенных манипуляций зависит, сохранится ли орган, возможно ли далее использовать стоматологические конструкции — коронки, мосты.


Лечение канала в Минске проводится в таком порядке:



  • обезболивание;

  • удаление поврежденных кариесом тканей, при необходимости — извлечение старых пломб;

  • инструментальная обработка;

  • обеззараживание с использованием современных антисептических средств, лечебных паст;

  • герметичное пломбирование.


Контроль качества пломбирования коронки проводится методом апекслокации и радиовизиографии.


Знания, опыт и навыки врачей позволяют успешно проводить и другие сложные мероприятия — повторное лечение каналов, устранение воспалительных очагов на верхушках корней, удаление посторонних предметов.



Сохранение зуба с гарантией


Специалисты клиники освоили органосохраняющие операции. Благодаря применяемым методикам удается сделать опорным для коронки или моста зуб с одним сохраненным корнем. Результативность методики подтверждена 12-летним опытом.


Многолетние наблюдения пациентов клиники iDentist показали, что в 68% случаев в «мертвых» премолярах происходит перелом стенки зуба с последующим выпадением пломбы. Поэтому дантисты не дают на такое лечение гарантии.


В iDentist предлагают более эффективную методику. Пациентам устанавливают одиночную коронку, даже если стенки разрушились и остались только корни. Операция проводится в щадящем режиме — соседние зубы не затрагивают. Если нет возможности сразу установить постоянную защитную конструкцию, используют вкладку и временную пластиковую коронку.


Стоматологическая клиника iDentist в Минске — опытные врачи, современные технологии и лучшие мировые стандарты.

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