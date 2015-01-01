Кто из знаков зодиака главные шуты и балагуры

ErikaWittlieb/ PixabayЖизнерадостный шут№1 в списке шутников зодиака. Это прирожденный балагур - жизнерадостный и оптимистичный. Стрелец категорически против депрессии, уныния и апатии. Его девиз - "Нам повезет!". Рядом с таким человеком невозможно грустить - он развеселит даже мертвого. Будет со всех сторон закидывать шутками, и даже в действительно скверной ситуации внезапно найдет выход. Это превосходный друг - со Стрельцом никогда не бывает скучно. Человек знает колоссальное количество анекдотов и мудрых философских притч. Диапазон юмора невероятно велик в силу любознательности знака. Зачастую ведут себя непосредственно как дети. Открыто смеются над чужими проблемами и собственными ошибками. Времени на затяжные конфликты или обиды у них просто нет. Впереди столько возможностей и впечатлений! Даже если какой-то незадачливый шутник решит их обидеть - они сведут всю ситуацию к бытовому театру абсурда. Стрельцов вообще мало волнует, что о них подумают окружающие.Остроумный шутБлизнецы составляют достойную конкуренцию Стрельцам. Они также любопытны и интеллектуальны. Просто обожают трепаться на отвлеченные и философские темы. Поскольку их внимание не способно слишком долго концентрироваться на одной теме, Близнецы часто меняют ритм беседы с помощью шуток. В их запасе самые современные анекдоты и новости. Ребята с готовностью поделятся своим беззаботным настроением с другими, если те обеспечат их притоком новой информации. Они будут по-доброму подшучивать, рассказывать смешные истории из собственной жизни, создавать теплую атмосферу. Никогда не упустят шанса поспорить с кем-то, если это входит в рамки их светского этикета. Свой образ балагуров-интеллигентов тщательно берегут. По большому счету, Близнецов можно назвать душой любой компании. Представители знака привносят в коллектив ту легкость, непосредственность и скорость коммуникаций, которых зачастую сильно недостает.Беспардонный шутОвны отличаются бесшабашностью и наивностью. Они обожают натуралистичные шутки на грани пошлости. Матерные анекдоты - это их проделки. Они никогда не постесняются высмеять на публике чей-то промах за исключением собственного. Будут искренне хохотать и весело проводить время. Поток энергии Овнов воистину неиссякаемый. Представители огненного знака умеют пить, громче всех балагурить на банкете, концентрировать все внимание на собственной персоне. Их шутки иногда бывают неуместны и бестактны. Однако окружающие быстро привыкают к беспардонности знака, и относятся к Овнам как к персонажу тех же анекдотов. Без дурачеств этих ребят было бы откровенно скучно.Эксцентричный шутКоммуникабельные и оригинальные Водолеи обожают проводить время вне дома. У них огромный круг друзей и знакомых. Им нравится посещать новые места, генерировать свежие идеи. Водолеи используют юмор для демонстрации своего гениального мышления. Их интеллектуальные анекдоты всегда отличаются необычным развитием сюжета, интересными героями. Во время рассказа им удается выглядеть в глазах окружающих забавными и обаятельными. Их шутки точные и смешные для всех без исключения. Водолеи получают удовольствие от самой атмосферы в веселом сообществе. Им ничего не стоит посмеяться над самими собой, чтобы остальные были счастливы. И действительно - какая разница, что является поводом для веселья: сам балагур или его окружение?Самые сварливые женщины по знаку зодиакаДевушки этого знака зодиака выделяются в любом обществе. Их эмоциональная несдержанность обусловлена влиянием Марса - бога разрушительных конфликтов и войны. Именно поэтому Овны столь импульсивны в выражении своих чувства...Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen