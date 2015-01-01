«Жуть жуткая»: неудачные архивные фото Рудковской, Гагариной и Варнавы удивили интернет

Наверняка в фотоархиве каждого есть фотографии, которые надёжно спрятаны от посторонних глаз. Перед тем как разместить очередной снимок в социальную сеть, девушки старательно его ретушируют, используя самые передовые технологии, позволяющие сделать кожу бархатистой, ноги — длинными, фигуру — стройной.А ведь ещё лет десять-пятнадцать назад никто и не мечтал, что фотоиндустрия шагнёт так далеко.Старые фотографии вызывают в лучшем случае улыбку, хотя некоторые неудачные снимки могут даже шокировать.instagram.com/news_mir_zvezda_Время от времени в сети всплывают старые фото знаменитостей, на которых иногда звёзд сложно узнать. Сегодня, наверно, герои этой фотоподборки предпочли, чтобы эти кадры навсегда исчезли из Интернета, однако всемирная сеть помнит всё…instagram.com/news_mir_zvezda_В обсуждениях под архивными фото звёзд идут бурные дебаты. Фолловеры считают, что даже учитывая модные тенденции тех лет, сложно назвать знаменитостей с фотографий стильными:oks810902 Жуть жуткая😁 melova8033 Я понимаю , мода . Но мозги тоже надо иметь ?instagram.com/news_mir_zvezda_К счастью, пластическая хирургия творит чудеса:marinakoikova72 Браво пластическим хирургам!!!! mrs.zelinsky Вот чего делают зубные и не только импланты, нарощенные волосы и т.д. И это гуд! Спасли мир от такого страха)instagram.com/news_mir_zvezda_Почти единогласно первое место в рейтинге самых ужасных образов прошлого интернет-пользователи отдали Полине Гагариной:loradimitrienko 1 место однозначно Гагарина))) this_is_spartaaaaaaaa Гагарина убила в конце😩🔫instagram.com/news_mir_zvezda_Предлагаем нашим читателям проверить свою память — всех ли звёзд вы можете узнать на этих старых фотографиях?🧐«Из неё Золушка, как из Баскова шахтёр»: поклонники Сергея Лазарева раскритиковали Наталью Медведеву в новогоднем мюзиклеКраетивные создатели нового мюзикла с канала «Россия 1» решили отойти от привычных стандартов и пригласили на роль главной героини разменявшую четвёртый десяток брюнетку Наталью Медведеву. Фото актрисы из Comedy Woman в бальном платье появилось в Инстаграм Сергея Лазарева, который, конечно, заслуженно стал принцем. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen