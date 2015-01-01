«Жуть жуткая»: неудачные архивные фото Рудковской, Гагариной и Варнавы удивили интернет
Наверняка в фотоархиве каждого есть фотографии, которые надёжно спрятаны от посторонних глаз. Перед тем как разместить очередной снимок в социальную сеть, девушки старательно его ретушируют, используя самые передовые технологии, позволяющие сделать кожу бархатистой, ноги — длинными, фигуру — стройной.
А ведь ещё лет десять-пятнадцать назад никто и не мечтал, что фотоиндустрия шагнёт так далеко.
Старые фотографии вызывают в лучшем случае улыбку, хотя некоторые неудачные снимки могут даже шокировать.
instagram.com/news_mir_zvezda_
Время от времени в сети всплывают старые фото знаменитостей, на которых иногда звёзд сложно узнать. Сегодня, наверно, герои этой фотоподборки предпочли, чтобы эти кадры навсегда исчезли из Интернета, однако всемирная сеть помнит всё…
instagram.com/news_mir_zvezda_
В обсуждениях под архивными фото звёзд идут бурные дебаты. Фолловеры считают, что даже учитывая модные тенденции тех лет, сложно назвать знаменитостей с фотографий стильными:
oks810902 Жуть жуткая😁 melova8033 Я понимаю , мода . Но мозги тоже надо иметь ?
instagram.com/news_mir_zvezda_
К счастью, пластическая хирургия творит чудеса:
marinakoikova72 Браво пластическим хирургам!!!! mrs.zelinsky Вот чего делают зубные и не только импланты, нарощенные волосы и т.д. И это гуд! Спасли мир от такого страха)
instagram.com/news_mir_zvezda_
Почти единогласно первое место в рейтинге самых ужасных образов прошлого интернет-пользователи отдали Полине Гагариной:
loradimitrienko 1 место однозначно Гагарина))) this_is_spartaaaaaaaa Гагарина убила в конце😩🔫
instagram.com/news_mir_zvezda_
Предлагаем нашим читателям проверить свою память — всех ли звёзд вы можете узнать на этих старых фотографиях?🧐
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Источник: www.allwomens.ru/zen