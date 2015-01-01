Как каждый знак зодиака может испортить празднование Нового года

ОвенС Овнами никогда не соскучишься. Эти ребята могут сделать ваш Новый год поистине незабываемым. Все, что для этого нужно - побольше алкогольных напитков и лиц противоположного пола. Тогда представители знака обязательно захотят произвести впечатление на окружающих: они будут внезапно стрелять петардами под столом, взрывать бутылки шампанского, кидаться мандаринами, петь самые попсовые песни и скандалить с соседями. Полный букет счастья в представлении Овнов. И под занавес звонок полиции во входную дверь после жалоб все тех же соседей.ТелецТельцы являются праведниками семейных традиций празднования Нового года. Поэтому никаких новшеств, оригинальных конкурсов и блюд они не потерпят. Программа у них всегда одна и та же: закупка продуктов за неделю до праздника, обязательное прослушивание обращения президента, подарки от Деда Мороза и благостное настроение. Все должно быть красивым и глянцевым. Если кто-то пикнет, что День Сурка ему не нравится - Телец озвереет, перевернет стол, отберет подарки. Посягать на святое этот человек не позволит.БлизнецыУдивительные личности эти Близнецы. Зачастую представители знака - самые желанные гости на любом празднике. Ребята способны всем поднять настроение, сплотить незнакомых людей, создать отличную атмосферу. Однако на Новый год их как будто подменяют: Близнецы становятся депрессивными, задумчивыми и немного потерянными. Начинают вспоминать свои ошибки, упущенную молодость, бывших. Шампанское ситуацию лишь усугубляет. Чтобы не испортить себе и окружающим праздник, стоит приглашать только "проверенных" Близнецов.РакРаки воспринимают Новый год как очередной повод собрать всю семью за столом. Если они будут особо усердствовать в своих желаниях, то расслабиться и насладиться праздником никому не удастся. Всем придется изображать счастливых и сытых людей, без конца хвалить блюда и дом. Дезертировать из-за стола будет означать смертельную обиду для Раков. Даже напиться будет трудно с таким обилием еды на праздничном застолье.ЛевЛьвы не портят Новый год - Львы его замещают. Их присутствие на празднике означает, что всем придется внимательно слушать этого одаренного человека. Вместо речи президента публика услышит длинный спич охмелевшего Льва. Где он перечислит все свои достоинства и победы прошедшего года, поздравит окружающих с таким хорошим другом и пожелает всем почаще наслаждаться его обществом. Потому что это приносит счастье, да-да.ДеваС Девами трудно ужиться в обычный день, а в праздник тем более. Они будут критично относиться ко всем, контролировать соблюдение правил, тайком записывать откровения окружающих. А еще придираться к праздничному оформлению, порядку подачи блюд, громкой музыке. Это крайне озабоченные люди. Чтобы они не портили Новый год окружающим, их нужно напоить и всучить в руки кубик-рубик. Пусть сидят и достигают совершенства.ВесыС Весами ситуация несколько обратная. Если другие представители портят сам праздник, то эти ребята - предновогоднюю суету. Они дергают всех и каждого, расспрашивают о планах и подарках, носятся со сценарием праздника. Ребята всячески пытаются обустроить все красиво, но откровенно "задалбывают". При этом они до самого конца не могут определиться - где же им праздновать: в ресторане или дома, с близкими друзьями или дальними родственниками...СкорпионСкорпионы обладают нечеловеческим обаянием. Они умеют тонко шутить, говорить красивые тосты, формировать одним своим присутствием праздничное настроение. Однако вся идиллия рушится как карточный домик уже на следующий день. Первого января выясняется, что отношения самых прочных пар безнадежно разбиты: все влюблены в обаятельного искусителя Скорпиона. Так себе начало года, не так ли.СтрелецСтрельцы обожают разнообразие и поучать своих ближних. Поэтому Новый год должен проходить согласно их плану: застолье, поход на снежную горку, караоке-бар, местная наливайка, снова домашнее застолье. Представитель созвездия вытащит на улицу даже тех, кто не хочет. Когда Стрельцу хочется веселиться - сопротивляться бесполезно.КозерогС Козерогами встречать Новый год вполне безопасно. Они деликатно относятся к чувствам окружающих, не позволяют себе лишнего (берегут репутацию), следят за общим порядком. Не повезет лишь желающим "подебоширить". Козероги мигом пресекут пьяные выходки. Им ни к чему ссоры с соседями и вызов патрульных.ВодолейПрисутствие на празднике Водолеев - признак безудержного веселья. Они обожают разнообразие алкогольных напитков, взрывающихся и дымящихся изделий. Обязательно постараются напоить всех, чтобы вытащить из каждого внутреннего клоуна. Даже под утро они будут терзать своих жертв, снимать на видео хмельное караоке. А потом придется с ними договариваться... Это страшные люди - их категорически нельзя приглашать на Новый год.РыбыС Рыбами все сложно. Их настроение в течение одной вечеринки может поменяться десятки раз: от чумовой эйфории до суицидальных мыслей. Представителям знака категорически нельзя напиваться. В противном случае окружающие познают всю горечь их внутреннего мира. Рыбы будут изливать на них тяготы прошедшего года, требовать сострадания и красивых подарков, и под шумок активно подъедать сладости.Какие знаки зодиака короли и королевы в душеЖенщины-Овны с юности демонстрируют характер королевских особ. Они исключительно сильны, храбры и умны. Непреклонный характер позволяет им добиваться любых своих целей. Овны умеют руководить, ставить правильные задачи подчиненным. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen