Гороскоп Тамары Глоба на 2019 год по знакам зодиака

ОвенВ 2019 году приоритетными темами для Овнов станут профессиональное развитие и личностный рост. Появится желание совершенствовать навыки, повышать квалификацию, получать дополнительное образование и заниматься самосовершенствованием. Успех действительно не заставит себя ждать, однако его омрачат ссоры с близкими людьми. В попытке стать лучше Овны будут мало времени уделять семье и любимым, чем сильно обидят тех, кто к ним по-настоящему привязан. Свободные представители этого знака предпочтут так называемые «свободные отношения», поскольку именно такой формат покажется им удобным и максимально необременительным.ТелецВ 2019 году Тельцами овладеет дух авантюризма. С одной стороны, это неплохо. Их жизнь станет интереснее, появятся новые увлечения, знакомства, впечатления. Но если безрассудное поведение распространится на все жизненные аспекты, это неминуемо приведет к личной катастрофе. Прежде всего пострадает финансовая сторона. Тельцы, которые решат рискнуть всеми своими накоплениями ради получения легких денег, с большой вероятностью останутся ни с чем. Тех, кто погонится за острыми ощущениями в попытке разнообразить личную жизнь, тоже потеряют то, что имеют. Звезды призывают представителей этого знака во всех ситуациях слушать голос разума.БлизнецыБлизнецы в 2019 году станут намного серьезнее и практичнее, остепенятся к удивлению окружающих. Многие перейдут в режим экономии или существенно сократят расходы на развлечения. Такой подход к жизни благоприятно скажется на их карьере. Представителям этого знака удастся прочно закрепиться на занимаемой должности и обозначить перспективы роста. Те, кто долгое время находился в поиске своего места, смогут найти подходящее для себя занятие, позволяющее реализовать потенциал. Позитивные изменения ожидаются и в личной жизни. В течение предстоящего года холостые Близнецы сделают решительные шаги на пути к созданию новой ячейки общества.Рак2019 год предоставляет Ракам неплохие возможности для самореализации, улучшения материального положения и карьерного роста. Однако из-за недостатка мотивации или банального страха совершить ошибку они рискуют упустить даже то, что само идет к ним в руки. Звезды советуют не бояться перемен и встречать их с воодушевлением. По-настоящему проблемной станет тема партнерских отношений. Вероятны ситуации, которые станут своеобразной проверкой дружбы или любви. Но унывать не стоит, ведь 2019 год избавит Раков от токсичных людей и тех, кто только создавал иллюзию эмоциональной близости. Место лицемеров заменят верные и искренние друзья.ЛевВ начале 2019 года Львы всерьез возьмутся за себя. Одни устранят проблемы со своим здоровьем, другие избавятся от вредных привычек, а некоторые кардинально сменят имидж. Вообще, период благоприятен для физической активности и развития креативных способностей, поэтому можно уже сейчас выбирать спортивный зал или творческую студию. В остальных сферах жизни под угрозой окажется стабильность. Деловая репутация Львов пострадает из-за интриг недоброжелателей. Некоторые представители знака даже лишатся постоянного места работы, не сумев дать отпор завистникам. Удержатся на плаву только те, кто во что бы то ни стало не отступает от своих целей.ДеваВ 2019 году в центре внимания Дев окажется семья и любовь. Как бы они не хотели сосредоточить все усилия на профессиональной деятельности, выполнить намеченный план им, скорее всего, не удастся. Особенно тяжело придется фрилансерам и тем, кто имеет свой бизнес. Часть времени заберут бытовые и жилищные вопросы. Многие Девы столкнутся с необходимостью переезда или ремонта. Конечно, события такого масштаба заставят пересмотреть расходы. Придется временно ограничить себя в тратах. Во второй половине года внимания потребуют родственники, которые привлекут представителей этого знака для решения своих проблем.ВесыВ первом полугодии Весы почувствуют, что теряют почву под ногами. Дестабилизация распространится на все жизненные аспекты, особенно пострадает профессиональная сфера. Большую роль сыграют кадровые перемещения, в результате которых Весы будут зависеть от тех, с кем у них сложились напряженные отношения. Возможны даже ситуации, когда смена места работы станет единственно правильным решением. Финансовое положение тоже не порадует. Остается надеяться лишь на моральную и материальную помощь близких людей. Но если Весы не найдут контакт и с ними, вторая половина 2019 года станет для них еще более сложной.Скорпион2019 год порадует Скорпионов финансовой стабильностью. Некоторым будет даже слишком везти в этом плане: возможен выигрыш в лотерею, получение наследства, не исключены очень удачные биржевые сделки. В такой момент важно не потерять голову и постараться правильно распорядиться неожиданным богатством. Изменение уровня доходов повлияет также на отношения с окружающими. Скорпионы могут отметить, что в близком окружении оказались настоящие завистники или просто корыстные люди, пожелавшие воспользоваться ситуацией. Таким образом, к концу года круг общения представителей этого знака значительно поредеет.СтрелецВ 2019 году Стрельцы испытают прилив энергии, который позволит им заняться чем-то масштабным. Кто-то откроет свое дело, а кто-то решит монетизировать свои знания в информационном пространстве. Как бы то ни было, шансы на успех очень велики. Некоторые представители этого знака просто найдут дополнительный источник дохода, а основные усилия сосредоточат на личностном развитии. Любовная сфера не отмечена грандиозными событиями. Здесь все будет зависеть только от желания Стрельцов повлиять на свой семейный статус. Однако звезды не советуют в предстоящем году радикально менять жизнь.Козерог2019 год обещает удачу только целеустремленным Козерогам, имеющим реальные цели и задачи. Остальные рискуют просто распылить усилия и ничего в итоге не добиться. Пускать все на самотек категорически не рекомендуется. Только ответственный подход к делу гарантирует реальное вознаграждение за труды, тем более что имеются реальные перспективы улучшить финансовое состояние. Во второй половине года на Козерогов нахлынут романтические чувства. Скорее всего, им предстоит пережить даже не одно, а несколько ярких любовных приключений.ВодолейВодолеям 2019 год принесет массу впечатлений. Они начнут активно искать единомышленников, расширять круг общения, пробовать себя в новых ипостасях. Возможны удачные творческие объединения, однако к совместному бизнесу нужно подходить максимально осторожно. Если нет полной уверенности в надежности партнеров, проект лучше не запускать. С большой долей вероятности начинание окажется провальным, а представители этого знака лишатся своих накоплений. В любовной сфере разыграется настоящая драма из-за появления третьего лица. Решить эту проблему под силу только самим Водолеям.РыбыТипичные Рыбы должны готовиться к карьерному взлету, который произойдет в течение 2019 года. Поспособствуют этому либо успешные проекты, возглавляемые представителями этого знака, либо полезные связи. Повышение будет быстрым, а для кого-то даже неожиданным. Звезды советуют не бояться брать на себя дополнительную ответственность. Приступать к новым должностным обязанностям нужно уже без внутренней неуверенности, и тогда успех не заставит себя ждать. В личной жизни произойдет несколько кризисных моментов, но ни один из них не станет серьезным поводом для разрыва отношений.Самый удачный период 2019 года для каждого знака зодиакаОдним из самых удачных периодов в 2019 году для Овнов станет февраль. Первую половину месяца покровительствующий им Марс будет находиться в своей обители, а его соединение с Ураном обеспечит представителям огненной стихии возможность действовать по-своему усмотрению. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen