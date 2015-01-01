Как жить с мужчиной, который любит другую

Engin_Akyurt/ PixabayКак жить с мужчиной, который любит другую? Этот вопрос – крик души женщин, любящих своих мужчин, мужей, партнеров. Они дорожат отношениями, семьей, и готовы пойти даже на радикальные меры в виде прощения измены, лишь бы сохранить свою любовь и вернуть душе покой. Вот только беда в том, что мужчина не просит прощения, продолжает изменять, но и не бросает. Он сам «завис» и отношения держит в «подвешенном» состоянии. Женщине как быть? Выставить его вместе с чемоданами на улицу или все же посмотреть правде в глаза – поменяться самой, поменять уклад отношений?План А: вернуть мужчинуТактику и стратегию по возобновлению любви и теплых отношений следует начать с простых и понятных действий. Мы так устроены, что в любой сложной проблеме ищем и сложные пути ее решения. Но нужно как раз начинать с самых простых шагов. Пусть даже эти действия кажутся смешными и глупыми, их нужно сделать. Как показывает практика, именно к ним чаще всего возвращаются после тех «семи кругов ада», которые довелось пройти, но которые не помогли, а только усугубили ситуацию. Вот и в случае с влюбленным в другую женщину мужчиной тоже нужно начать с простого:Поговорить. Но! Не в сотый раз с позиции обвинения, претензий и собственного унижения, а с признанием права мужчины на любой выбор. Отбросьте иллюзию, что кто-то кому-то что-то должен. Нет. Люди в отношениях остаются свободными. Когда партнеры забирают или ущемляют свободу выбора, как раз и начинаются попытки сбежать и найти отношения, в которых можно вздохнуть свободно.Услышать. Какой бы неприятной не оказалась правда, услышанная от мужчины, ее нужно принять, даже если она на фоне вашей правды выглядит полнейшим бредом. Это и есть объективность. Абстрагируйтесь и попытайтесь услышать мужчину, не как обиженная женщина, а как сторонний независимый наблюдатель. Вы узнаете о своих отношениях много нового.Понять. Услышать легче, чем все это принять и согласиться. Но если вы хотите вернуть мужчину, придется. Да если он объективно не прав, в ваших интересах позволить ему эту ошибку. Пока пациент не осознает причины, породившей его диагноз, лечить его бессмысленно. Болезнь будет рецидивировать, а ее последствия станут необратимыми. Если же вы поймете мотивы поведения мужчины, вам будет легче найти путь исцеления отношений.Silviarita/ PixabayПлан В: измениться и изменитьХорошо когда откровенный разговор разъяснил проблему и открыл глаза на необходимые перемены. Однако если мужчина не просто увлекся другой женщиной, а с ним случилась самая настоящая любовь, которую он, возможно, испытывает первый раз в жизни, тогда одним разговором вернуть его вряд ли получится. Здесь надо переходить к кардинальным мерам и действовать. Хотя действовать придется, даже если вы объяснились, мужчина понял свою ошибку и решил исправляться. Если над отношениями не работать, они рано или поздно окажутся в том же тупике.Есть мудрая поговорка мудрого гуру: «Если хочешь иметь то, что никогда не имел, делай то, что никогда не делал». Этот совет подойдет и вам. Если вы хотите качественных перемен в отношениях с любимым мужчиной, начинайте совершать несвойственные вам поступки. Меняйтесь в тех моментах, которые не устраивают вашего мужчину: плохо готовите – запишитесь на кулинарные курсы, устраиваете истерики – занимайтесь йогой или другими духовными практиками, не блещите сексуальными талантами – развивайте в себе женственность и учитесь премудростям секса. Совершайте перемены в себе. Это развивает, повышает личную самооценку и делает эксклюзивом, который интересен всем.Мудрый совет другого мудреца «Не пытайся изменить людей вокруг, меняй себя, и ты увидишь, как меняются люди» указывает на то, что ваши изменения окажут качественное влияние и на любимого мужчину, и на отношения с ним. Вполне возможно, что он осознает: возле него женщина мечты. Зачем бегать за счастьем, если оно рядом? От добра добра не ищут. Ваша задача, сохранив достоинство, дать мужчине все то, в чем нуждается его душа. И ключевое здесь именно «сохранить достоинство». А это значит – становиться не удобной, а достойной; иметь гордость и уважение к себе. Если мужчина не способен оценить ваши усилия, переходите к плану В.План С: расстаться красивоДа, отношения не вечны, и иногда лучше вовремя разбежаться, оставшись приятелями, чтобы не стать врагами. Это решение принять сложно, особенно, если есть любовь к мужчине и зависимость от нее. Но чем раньше вы осознаете, что вас не любят, тем больше у вас шансов сохранить самолюбие и не вызвать жалость, раздражение или ненависть у мужчины. Если он начнет чувствовать это по отношению к вам, вернуть его любовь не получится уже никогда. Воплощать в жизнь горький план В начинайте со следующих шагов:Отпустите любовь. Искренне, без негатива, проклятий, мести. Смиритесь с тем, что любовь умерла. Реанимировать ее также бессмысленно, как воскрешать покойника. Не умоляйте и не выпрашивайте любовь. Это унижает, а униженных никто не любит.Не умирайте. В прямом и переносном смысле. Да, позвольте себя поплакать и пострадать, но лишь немножко. Ровно столько, чтобы сбросить напряжение и не загнать боль глубоко в бессознательное, откуда она вернется целым букетом болезней и проблем. А дальше занимайте свое свободное время всем, в чем сможете черпать позитив. Отвлекайтесь.Простите мужчину за нелюбовь. Вы же знаете, что насильно мил не будешь. Не держитесь за обиду на мужчину. Сердцу не прикажешь. Вы, скорее всего, тоже можете вспомнить в своей жизни ситуацию, когда кто-то любил вас искренне, безмерно, самоотверженно, но вас эта любовь раздражала. Теперь вы точно знаете, что чувствовал влюбленный в вас мужчина.Вычеркните из жизни мужчину. Если вы чувствуете, что друзьями расстаться с все еще любимым мужчиной не сможете, закройте перед ним все двери и попросите не беспокоить вас никогда. С глаз долой – из сердца вон. Более действенного способа забыть любовь пока нет. Ну, разве что «клин клином вышибает». Если вам посчастливится встретить мужчину, который вас сильно увлечет, считайте, вам очень повезло.Как проявляет свою любовь женатый мужчина к девушкеОтношения с женатым мужчиной – ловушка, в которую попадается женщина, свято верящая, что ради нее он бросит построенный дом, посаженное дерево, выращенного сына и уже давно нелюбимую жену. На практике оказывается все по-другому. Читать далееПсихолог Оксана Анаско

Источник: www.allwomens.ru/zen